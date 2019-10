Testit

Testi: OnePlus 7T Pro on mainio puhelin, joka jää silti väliinputoajaksi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyylikäs puhelin, mutta aiemmin nähty













Hyvin varusteltu









Missä 5g? Ja ainutlaatuisuus?

OnePlus 7T Pro Käyttöjärjestelmä Android 10 (OxygenOS 10.0.1) Suoritin Snapdragon 855+ (8 ydintä, maks. 2,96 GHz) Keskusmuisti 8 Gt Massamuisti 256 Gt (UFS 3.0) Näyttö 6,67", 3120 x 1440, 90 Hz, 516 ppi, amoled Pääkamera 48 MP f/1,6 OIS + 16 MP laajakuva (117°) f/2,2 + 8 MP 3x tele f/2,4 OIS, 4K @ 30/60 fps Kakkoskamera 16 MP, f/2,0, esiinponnahtava Koko 162,6 x 75,9 x 8,8 mm Paino 206 g Akku kiinteä 4085 mAh Sim nano-sim Muistikorttipaikka ei Sormenjälkilukija näyttöön integroitu Kuulokeliitäntä ei Muuta kestää vettä, mutta ei luokitusta

Pitkään yhdellä puhelinmallilla kerrallaan markkinoilla sinnitellyt kiinalainen kännykkävalmistaja OnePlus siirtyi keväällä kahden puhelimen strategiaan, kun se julkaisi OnePlus 7- ja 7 Pro -mallit. Nyt yhtiö on siirtynyt peräti kahden erillisen julkistustilaisuuden strategiaan, sillä se esitteli OnePlus 7T -puhelimensa pari viikkoa sitten, ja nyt päivänvalon näki valmistajan 7T Pro -malli.Päämääränä on mikäpä muukaan kuin julkisuuden maksimoiminen.Tästä huolimatta kaksi rinnakkaismallia näyttää olevan OnePlusille hankala yhtälö. Vaikka OnePlus 7 Pro oli vaikuttava puhelin, OnePlus 7 oli hyvin kosmeettinen päivitys 6T:n verrattuna.Taannoin nähty Oneplus 7T puolestaan oli massiivinen hyppäys seiskaan verrattuna. Ja nyt kun sen hinnaksi vahvistui ominaisuuksiin nähden erittäin kohtuullinen 609 euroa, sen voi tuomita hinta-laatusuhteeltaan erinomaiseksi puhelimeksi.Nyt nähdylle OnePlus 7T Prolle näyttää käyvän samoin kuin edellisen julkaisusukupolven 7:lle: Se on hyvin kosmeettinen uudistus edeltäjäänsä verrattuna. Lisäksi ero sen ja 150 euroa edullisemman 7T:n välillä on käynyt hyvin ohueksi.Mutta arvioidaanpa puhelin puhelimena, ei ainoastaan suhteessa valmistajan muihin malleihin.759 euron hintainen OnePlus 7T Pro on ulkoisesti tyylikäs puhelin. 6,67 tuuman näyttö tekee siitä verrattain kookkaan. Näyttö kaartuu tyylikkäästi sivuille, mutta siitä on enemmän esteettistä kuin käytännöllistä iloa.Takapuolta hallitsee salamaledin ja kolmen kameran pystyrivi. Materiaali on mattapintaista, eikä liian liukasta käteen.Puhelimen suurimpiin valtteihin kuuluu sen laadukas näyttö. Sen tarkkuus ja kirkkaus ovat erinomaisia, ja kuvanlaadun arvostajat saanevat iloa myös 90 hertsin virkistystaajuudesta – joka tosin löytyy myös 7T-mallista.48 megapikselin pääkameran laatu on hyvä. Värit ovat kirkkaat ja eläväiset. Myös 117 asteen laajakuva tekee hyvää jälkeä ja mahdollistaa aivan parin sentin päästä otetut lähikuvat. Nämä ovat kuitenkin samaa tavaraa kuin edellisen sukupolven Pro-mallissa. Myös niiden jälki on yhtä laadukasta.Myös telekamera on sama kuin 7 Prossa. Uuteen 7T:hen verrattuna se häviää kuitenkin sekä megapikselimäärässä (8 vs. 12) että valovoimassa (f/2.4 vs. f/2.2). Kehityskulun soisi olevan toisenlainen, sillä valovoimainen yözoomi olisi kiva.Polttovälissä se kuitenkin peittoaa edullisemman 7T:n (3x vs. 2x). Lisäksi Pro-mallissa on optinen kuvanvakaus.Telekameran lopputulos on silti hämmentävä. 7T:n 2x-zoomilla varustettu kuva on hyvin lähellä 7T Pron nimellistä 3x-zoomia. Todellisuudessa molempien maksimitarkkuudella otetut kuvat ovat paljon lähempänä toisiaan kuin mitä kerroin antaa ymmärtää.OnePlus 7T Pron erikoisuuksiin kuuluu pomppumallinen selfiekamera, joita ei ole kovin paljoa maailmalla nähty. Se ajaa hyvin asiansa ja eliminoi näyttöloven. Tämäkin tosin nähtiin jo edellisversiossa.Puhelimessa on järeä 4085 milliampeeritunnin akku sekä OnePlusin oma 30 watin Warp charge -pikalataus. Siitä on iloa puhelimen mukana tulevalla laturilla ja jonkin verran valmistajan vanhemmilla laturimalleilla. Suoritin on Qualcommin uusin Snapdragon 855+, joka tuo pienen tehonlisän edeltäjäänsä verrattuna.Muista ominaisuuksista kannattaa mainita Android 10, joka ei ole vielä kovin yleinen. Lisäksi paketin mukana tuleva läpinäkyvä silikonisuojus on plussaa. Kuulokkeita ei toimiteta.OnePlus 7T Pron suurimpiin kummallisuuksiin kuuluu se, ettei sitä tarjota Suomessa 5g-versiona. Valmistaja jättää myyntiin edellisen sukupolven 5g-mallinsa – joka on toki yhä pätevä laite – mutta asettaa ostajat erikoiseen asemaan: ostaako uusinta uutta vaiko 5g-malli? Molempia ei ole tarjolla samanaikaisesti.Valmistaja tuo myyntiin puhelimesta myös McLaren-erikoisversion. Sillä on hintaa satasen enemmän, jolla saa 4 gigatavua enemmän keskusmuistia sekä autovalmistajan teemaväreillä varustetun puhelimen sekä yli-isossa boksissa toimitettavat fiilistelybrosyyrit ja muut tilpehöörit. Siitä saanevat iloa lähinnä moottoriurheilun ystävät sekä liian suurista rahavaroista kärsivät puhelimenostajat.OnePlus 7T Pro on erittäin hyvä puhelin, mutta se kärsii valmistajien muiden mallien rinnalla. Valmistajan lehdistötiedotteessa ollut ”OnePlus 7T Pro vastaa haasteeseen viemällä käyttökokemuksen jälleen uudelle tasolle” -lausahdus on puhdasta markkinointihömppää.OnePlus 7T Pro on minimaalinen päivitys edeltäjäänsä. Samaan aikaan merkittävästi halvempi OnePlus 7T on ominaisuuksiltaan niin lähellä Prota, että hintaero tuntuu isolta. 150 euron lisäsijoituksella saa hieman isomman ja tarkemman näytön, joitakin kameraominaisuuksia sekä enemmän massa- ja työmuistia. Siinäpä se.Sitten tulevat makuasiat. Allekirjoittaneen mielestä 7T:n ulkonäkö on Pro-mallia onnistuneempi.Kun viime julkaisukierroksella 7 Prota myytiin enemmän kuin perusmallia, nyt käy varmasti päinvastoin.