Testi: Sennheiser Momentum 3 -kuulokkeissa on loistava ääni – mutta kopelointi jää silti ärsyttämään

Laatukuulokkeistaan tunnetun Sennheiserin tänä syksynä esittelemät Momentum 3 Wireless -kuulokkeet tekevät vaikutuksen retrotyylillään - ainakin jos sellaisesta pitää. Vaikkei 70-80-luvulla juuri langattomia vastamelukuulokkeita ollutkaan, niin jonnekin sinne Momentum 3 tyyliltään ajoittuu.Nahan ja metallin yhdistelmä henkii joka tapauksessa korkeaa laatua ja nostaa odotuksia myös kuulokkeiden äänelle. 400 euron hinnalla sopiikin jo odottaa jo aika paljon.Sennheiser Momentum 3 Wireless -kuulokkeet sijoittuvat samaan sarjaan kuin Bosen 700 -, Sony WH-1000xm3 - ja Bowers&Wilkinsin PX7-vastamelukuulokkeet, joita tosin en ole testannut.Eikä Sennheiser odotuksia petäkään. Äänenlaatu on erittäin miellyttävä, tarkka ja tarttuva. Ensimmäiseksi meni uusintakuunteluun Rollari-kokoelma, joka kuulosti Momentum 3 -kuulokkeilla asiaankuuluvan rouhealta.Syy saattaa piillä varsinkin bassotaajuuksissa, jotka toistuvat selkeämmin kuin esimerkiksi Bosen saman hintaluokan 700-vastamelukuulokkeissa. Silti bassot eivät tuntuneet yhtä päällekäyviltä kuin Sonyn WH-1000xm3 -kuulokkeilla.Momentum 3:t tuntuivat sopivan hyvin myös muuhun kuin rokkiin. Alt-J:n testikappaleena toimivassa 3WW:ssa eri äänten äänitysympäristökin tuntui välittyvän. Koekuuntelun aikana huomasin useista tutuistakin kappaleista uusia yksityiskohtia, mikä on aina hauskaa.Vastamelutoiminto ei Momentum-kuulokkeissa tunnu aivan yhtä tehokkaalta kuin Bosen tai Sonyn huippumalleissa, mutta kuitenkin erittäin riittävältä tavalliselle bussimatkalle ja toimistoympäristöön varsinkin musiikkia kuunnellessa. Oikeastaan jo kaikkien näiden korvat täysin peittävien vastamelukuulokkeiden tyynyt yleensä vaimentavat normaalin avokonttorin hälinän ilman vastamelutoimintoakin.Käyttömukavuuden suhteen Momentum 3 -kuulokkeet jättävät jonkun verran toivomisen varaa. Sinänsä Sennheiserit tuntuvat päässä mukavilta. Näppärää on myös se, että kuulokkeet menevät päälle kun ne avataan kuljetusasennosta kuuntelua varten. Tavallinen kappaleiden vaihto ei kuitenkaan ole yhtä helppoa kuin kilpailijoilla.Sekä Sonyn ja Bosen kuulokkeita voi nimittäin käyttää kosketusohjauksella, joka varsinkin Bosella toimi erittäin hyvin: sormella oikean kuulokkeen pyyhkäisi eteenpäin - seuraava kappale, sama taaksepäin - edellinen kappale, sormella ylöspäin - ääntä kovemmalle jne.Sennheiserilla kuuntelua sen sijaan ohjataan oikean kuulokkeen takana olevilla nappuloilla, jotka tosin sopivat hyvin 80-luvun retrotyyliin. Oikeat nappulat kyllä löytyvät pienen kopeloinnin jälkeen, ja kappaleet vaihtuvat ja äänenvoimakkuus vaihtuu täsmällisillä näppäyksillä, mutta käytön helppoutta ei voi verrata Sonyyn tai Boseen. Toistuva nappuloiden etsiminen alkaa hieman ärsyttämään.Tosin kosketuspinnat eivät välttämättä toimi hyvin kylmässä, joten nappulat voivat tulla tarpeeseen Suomen talvessa.Kuulokkeiden akku on myös kolmikon lyhyin eli 17 tuntia, kun Bosen kuulokkeet kestävät 20 tunnin ja Sonyn 30 tunnin kuuntelun.Paljon hälyisessä ympäristössä aikaa viettävien ja vielä parempaa meluntorjuntaa tarvitsevien kannattaa silti harkita kilpailevia malleja. Varsinkin Sonyn jo vuoden vanha malli on myös kilpailijoitaan halvempi ja siinä on pisimpään kestävä akku.Äänenlaadultaan Sennheiserin Momentum 3 Wireless -kuulokkeet ovat todennäköisesti kolmikon parhaimmilta kuulostavat kuulokkeet, ja äänenvaimennus on joka tapauksessa yleensä vähintään riittävän hyvä. Ne erottuvat kilpailijoista myös retrotyylillään, vaikka tyylikkäitä ovat nekin omilla modernimmilla tavoillaan. Itselle sopivien kuulokkeiden valinta riippuu siis jonkun verran omista mieltymyksistä, lompakon koosta tai sopivasti kohdalle sattuvasta tarjouksesta.