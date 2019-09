Testit

Testi: Honor 20 Pro antaa hienosti vastinetta rahalle – vain yksi merkittävä heikkous

Huawein tytärbrändi Honor on asemoitu hieman Huawein alapuolelle. Sen nimissä ei yleensä tarjota yhtä järeitä ja kalliita lippulaivoja kuin Huawein tuotemerkillä.Asetelma on kuitenkin hieman muuttumassa. Honorin nimissä on kuluneen vuoden aikana julkaistu hyvinkin tehokkaita ja kilpailukykyisiä malleja, kuten pelaajille suunnattu Honor Play ja Honor View 20.Honorin uusin lippulaivamalli Pro 20 seuraa ulkoisesti merkin pelikirjan asettamia askelia. Laite on ulkoisesti näyttävä, vaikka ei eroakaan kauheasti vastaavista Android-puhelimista.Testikappaleen väri oli hieno aaveensininen (phantom blue), joka on todellisuudessa melko vihertävä. Lasialumiinirakenteinen puhelin tuntuu myös kädessä hyvältä – eikä ole superliukas. Painoa puhelimella on 180 grammaa.IPhone-käyttäjänä jouduin toteamaan, että Pro 20 on minulla noin sentin liian pitkä. Pro 20 on 15,4 senttiä pitkä, kun suosimani iPhonet ovat 14,4. Pieni ero, mutta vaikuttaa merkittävästi omalta osaltani käyttökokemukseen.Ulkoisesti puhelimessa pistää silmään kolme asiaa: Takapuolen neloiskamera, kyljessä olevaan virtanappiin sijoitettu sormenjälkitunnistin sekä näyttöön upotettu etukamera.Sormenjälki- ja kasvotunnistin toimivat erinomaisesti. Koska sormenjälkitunnistin on puhelimen oikeassa reunassa olevassa virtapainikkeessa, sen sijoittelu ei ollut vasenkätiselle mukavin mahdollinen.ovat puhelimen suurin myyntivaltti. Puhelimen etupuolen 32 megapikselin kamera on sijoitettu vasempaan yläkulmaan. Paikka vaatii hieman totuttelua, mutta jälki on erinomaista.Takana on neljän kameran yhdistelmä: 48 megapikselin pääkamera, 16 megapikselin ja 117 asteen laajakuvakamera, 8 megapikselin kolminkertaisella zoomilla varustettu telekamera ja 2 megapikselin makrokamera. Kuvat ovat kaikin puolin erinomaisia ja kamera kilpailee kalliimpien puhelinmallien kanssa.Puhelimen oma kamerasovellus sen sijaan ristiriitainen kokemus. Se on yksinkertainen, mutta erilaisia kuvaustiloja on niin paljon, että monella saattaa mennä sormi tiettyyn tilanteeseen sopivaa etsiessä.6,2 tuuman (1080 x 2340 pikselin) lcd-näyttö on puhelimen suurin heikkous: Vaikka se on kirkas ja toistaa värit ihan hyvin, niin ei se vedä vertoja oled- tai amoled-näytöille. Sellainen kuuluisi mielestäni Pro-mallin puhelimeen. Ilmeisesti ratkaisu on tehty, jotta puhelimen hinta saataisiin pidettyä riittävän alhaalla.Puhelimesta ei myöskään löydy muistikorttia tai kuulokeliitäntää. Kuulokkeet saa yhdistettyä usb-c-liitäntään sovittimella, jollainen tulee mukana. Keskusmuistia on kahdeksan gigaa ja tallennustilaa muhkeat 256 gigaa. 4000 milliampeeritunnin akku riittää pitämään puhelimen elossa aamusta iltaan. Pikalatauksella akun saa puolilleen 30 minuutissa.Puhelin perustuu Huawein omaan piirisarjaan ja prosessoriin. Näistä ei ole valittamista, sillä niin Fornite, Clash Royale kuin kaikki muukin suorituskykyä vaativa pyöri erinomaisesti.Honor käyttää puhelimessa Magic Ui -käyttöliittymää, joka muistuttaa hyvin paljon iOS:ää, mutta näyttää halvemmalta. Sen alla toimii Android 9. Koska puhelin on julkaistu ennen Yhdysvaltain asettamia pakotteita, se saa päivityksiä ja Googlen tuen elinkaarensa loppuun asti. Tästä ei siis tarvitse huolehtia.Pitkän linjan iPhone-käyttäjänä nautin erityisesti Androidin ilmoituksista, näytönjaosta sekä mahdollisuudesta ladata ohjelmia kauppapaikan ulkopuolelta ongelmitta. Erityisesti ilmoitukset ovat vähintään kymmenen askelta omenaleiriä edellä.kaikkiaan Honor Pro 20 on huippuvehje, mutta Pro-nimi on mielestäni hieman kyseenalainen. Kamera on loistava, akku kestää hyvin, tehoa ja muistia riittää, mutta näyttö on pettymys muuten hyvään kokonaisuuteen. Noin 500 eurolla saa siis rahalle erinomaisesti vastinetta, jos suostuu tinkimään näytöstä.