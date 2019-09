Testit

Testi: OnePlus 7T on erittäin hyvä puhelin – ihmiset pidetään jännityksessä viimeiseen asti

OnePlus 7T Käyttöjärjestelmä Android 10 (OxygenOS 10.0.1) Suoritin Snapdragon 855+ (8 ydintä, maks. 2,96 GHz) Keskusmuisti 8 Gt lpddr4x Massamuisti 128 Gt ufs 3.0 Näyttö 6,55", 2400 x 1080, 402 ppi amoled, 90 Hz Pääkamera 48 MP (f/1,6, OIS) + 12 MP tele (f/2,2, 2x) + 16 MP wide (117°, f/2,2) Kakkoskamera 16 MP Koko 160,9 x 74,4 x 8,1 mm Paino 190 g Akku 3800 mAh, kiinteä Sim 2 x nano-sim Muistikorttipaikka ei Sormenjälkilukija integroitu näyttöön Kuulokeliitäntä ei Muuta pikalataus, vedenkestävyys, muttei luokitusta

OnePlus on saavuttanut vahvan aseman Suomessa, vaikka valmistajan matka ei ole ihan pelkkää riemujuhlaa ollutkaan. Se on pystynyt kuitenkin toimittamaan asiakkaille hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia laitteita koko olemassaolonsa ajan.Poikkeuksia on oikeastaan vain kaksi. Ensimmäinen niistä on keskinkertaisuuden suohon uponnut OnePlus X vuonna 2015. Toinen on kesän kynnyksellä julkaistu OnePlus 7, joka oli melkein nollapäivitys edeltäjäänsä OnePlus 6T:hen verrattuna. Tuolloin yhtiö siirtyi kahden puhelinmallin strategiaan.Viime julkistuskierroksella OnePlus pani paukkunsa 7 Pro -malliin, joka menestyikin varsin kohtuullisesti. Nyt yhtiö tekee perusmallistolle sen, mikä olisi pitänyt tehdä jo edellisellä kierroksella.OnePlus 7T tuo useamman uudistuksen 7:ään verrattuna: nyt tarjolla on optisella zoomilla varustettu kamera, 90-hertsinen näyttö sekä tehostettu pikalataus.Vaikka IS Digitoday sai puhelimen testattavaksi jo nyt, valmistaja ei ole ilmoittanut sille Suomi-hintaa. Tämä tekee sen hinta-laatusuhteen arvioinnista mahdotonta. Jutun lopussa on hintaspekulointia.Ensivaikutelma OnePlus 7T:stä on hyvä. Vaikka puhelimen laatikko on yli-iso, sen sisältä löytyvä puhelin on tyylikäs. Sen sinistä hohkaava päällyste on ilahduttavasti mattapinnoitteinen (ei sormenjälkiä!). Tarjolla on myös hopeinen variantti. Myyntipakkauksen mukana tulee läpinäkyvä muovinen silikonikuori, muita värejä saa rahalla.Kameran takapuolta dominoi ympyrän muotoinen kamerakyttyrä, johon on aseteltu kolme linssiä sekä led-salama. Pro-mallista löytyvää, syvyysvaikutelmaa parantavaa TOF (time of flight) -anturia ei ole.Kamerat ovat 16 megapikselin 117 asteen ultralaajakuva (f/2,2), optisesti vakautettu 48 megapikselin pääkamera (f/1,6) ja 2x zoomilla varustettu telekamera (f/2,2).Kamerat tekevät hyvää jälkeä. Pääkameralla otettujen kuvien värit ovat kirkkaat ja eloisat – ehkä hetkittäin jopa hieman värikylläiset. Kameraohjelmisto on hyvä ja intuitiivinen.Telekamera kuuluu nykyään huippupuhelimien vakiovarustukseen, mutta OnePlus säästelee terävintä kärkeä edelleen Pro-mallille. Zoom on asiallinen, muttei paras kuviteltavissa oleva. Se kärsii kilpailijoidensa tavoin siitä, ettei telekuvaus yöaikaan ole edelleenkään ruusuilla tanssimista. Telekameran aukko on tasoa f/2,2.Laajakuvakamera sen sijaan on esimerkillinen. Sillä saa paitsi mahdutettua kuvaan paljon kohteita, myös kuvattua aivan parin sentin päässä olevia kohteita. Lisäksi Nightscape-yökuvia otettaessa kameran tietoja yhdistellään valovoimaltaan paremman pääkameran kanssa.Kehuja ansaitsee myös puhelimen näyttö. OnePlus on laittanut kehityssatsauksensa selkeästi näyttöön, mikä on riski. Vaikka se on puhelimen näkyvin osa, laadun noteeraaminen vaatii yleensä vertailuasetelmaa.6,55-tuumainen näyttö peittää etupuolen melkein kokonaan, muttei kaareudu. Näytön yläreunan rikkoo kameralovi, jolle valmistaja on keksinyt markkinointinimen ”vesipisara”.Tarkkuudeltaan 2400×1080 oleva amoled-näyttö on kirkas, tarkka ja väritoistoltaan erinomainen.Latauspuolella OnePlus on sekoillut enemmän kuin laki sallii. Yhtiö käytti pikalatauksestaan nimitystä Dash charge, kunnes tavaramerkin omistaja puhalteli pelin poikki. Lisäksi peruspikalatausta nopeampia (pika)pikalatauksia on nähty OnePlus 6T McLarenissa ja OnePlus 7 Prossa. Nykyisellään Warp chargena tapahtuva pikalataus tehdään OnePlus 7T:ssä 30 watin teholla, mikä edustaa valmistajan ykkösluokkaa. Myös vanhemmat OnePlus-pikalaturit toimivat 7T:ssä, mutta pikalataavat hitaammin.Selkeää? Ei. Mutta se lataa 3800 milliampeerin akun puolilleen 20 minuutissa ja täyteen tunnissa.7T:ssä on noteeraamisen arvoista myös se, että se on ensimmäinen kauppoihin asti ehtinyt puhelin, jossa on Android 10. Sen tuomat muutokset eivät ole kovin dramaattisia. Ehkä hyödyllisin on asetus, jolla sovelluksia voi estää urkkimasta paikkatietojaan.Mukana tulee myös merkittävästi uutta eleohjausta. Monelle lienee miettimisen paikka, kannattaako alareunan navigointipainikkeet hylätä ja siirtyä pyyhkäisyohjaukseen.OnePlusin vanhat tutut niksit ovat tallella: Hyvin toimiva näyttöön upotettu sormenjälkilukija, sertifioimaton lupaus tietystä vedenkestävyydestä, erillinen tekstinlukutila, fyysinen vaiennuskytkin, stereoääni ja laajennetut kuvakaappaukset.Uutena ominaisuutena on mahdollisuus piilottaa ei-kaikkien-silmille-tarkoitettuja kuvia OnePlusin omassa galleriasovelluksessa. Tämä kannattaa kuitenkin tehdä ennen kuin ne ladataan pilvipalveluun (tai deletoida ne jälkikäteen sieltä). Valmistaja lupaa galleriasovelluksensa hallitsevan myös kasvontunnistuksen, mikä on potentiaalinen yksityisyyssudenkuoppa.Puhelimen piirisarja on kokenut pienen päivityksen. Qualcommin Snapdragon 855 on korvattu 855+:lla, mikä tarkoittaa hieman lisätehoa. 3,5 millin kuulokesovitinta usb-c-porttiin ei valitettavasti toimiteta mukana.Näillä näkymin OnePlus 7T:stä ei ole tulossa 5g-versiota. Sellaista halajavat joutuvat siis kääntymään edellisen sukupolven 7 Pro 5G -mallin tai toisen valmistajan puhelimen suuntaan.Kokonaisuutena OnePlus 7T on erittäin hyvä puhelin, ja palauttaa valmistajan peruspuhelinmalliston omalle paikalleen eli merkittävien uudistusten tielle. OnePlusin puhelimissa tärkeimpiä asioita on kuitenkin aina ollut hinta-laatusuhde.Valmistaja panttaa 7T-mallin hintaa Euroopassa. Syynä saattaa olla kilpailijoiden liikkeiden seuraaminen ja hinnan lukkoon lyöminen vasta aivan viime hetkillä. Kilpailu on armotonta.Jotain on kuitenkin pääteltävissä laitteen Intian-hinnoittelusta, sillä puhelin lanseerattiin siellä jo. Edellisen sukupolven OnePlus 7 maksoi Intiassa myyntiin tullessaan noin 420 euroa (Suomessa hinta oli 549 €). Nyt lanseerattu 7T maksaa Intiassa 490 euroa.Jos hintaero pidetään samana Euroopassa, 7T:n voi olettaa maksavan täällä reilusti yli 600 euroa. Suomi-hinta asettunee 620–650 euron välille, mikä ylittää jo monella psykologisen kynnyksen keskihintaisesta puhelimesta.OnePlus teki siis hyvän puhelimen, mutta hylkäsi keskihintaisen hintasegmentin. Nyt 500–600 euron puhelinkategoriassa on taas tilaa.