Testissä Samsungin suurin ja kaunein – Galaxy Note 10+ ei sovi kaikille





Iso ja hyvin varusteltu

Perusteltu päivitys Note-käyttäjille

Samsung Galaxy Note 10+ Käyttöjärjestelmä Android 9 (Pie) Suoritin Exynos 9825 (8 ydintä, maks. 2,7 GHz) Keskusmuisti 12 Mt Massamuisti 256/512 Gt Näyttö kaartuva, 6,8", 3040 x 1440, 498 ppi Pääkamera 12 MP (f/1,5, OIS) + 12 MP tele (f/2,1, 2x, OIS) + 16 MP wide (f/2,2) Kakkoskamera 10 MP (f/2,2) Koko 162,3 x 77,2 x 7,9 mm Paino 196 g Akku 4300 mAh, kiinteä Sim 2 x nano-sim Muistikorttipaikka mikro-sd, maks. 1 Tt Sormenjälkilukija integroitu näyttöön Kuulokeliitäntä ei Muuta kynä, pikalataus, ip68 veden- ja pölynkestävyys

Kännykkäjätti Samsungilla on kaksi lippulaivamallistoa, jotka saavat kumpikin päivityksen kerran vuodessa. Perinteisesti hyvin menestynyt Galaxy S -sarja edustaa perinteisempää älypuhelinsuunnittelua. Note-sarja on puolestaan jotakin, mitä muutama vuosi sitten kutsuttiin phabletiksi, eli kooltaan tablettia lähentelevä puhelin.Sellainen on myös näytöltään 6,8-tuumainen Samsung Galaxy Note 10+, joka nousee Galaxy S10+:n rinnalle Samsungin toiseksi kärkimalliksi.Ison koon ohella Notesta tekee erikoisen sen kynä, joka on älypuhelimissa hyvin harvinainen. Se on tarkoitettu kirjoittamiseen, mutta yhtä lailla se toimii vaikkapa kameran kaukolaukaisijana tai kauko-ohjaimena presentaatiota puhelimelta pidettäessä.Mutta käydäänpä ensin läpi perusasiat. Ne on sinänsä melko nopeasti kuitattu, sillä Note 10+ sisältää pitkälti samaa tekniikkaa kuin Galaxy S10+. Molempien sisältä löytyy Samsungin oma tehokas Exynos 9825.Myös kolmoiskamera on sama kuin S10+:ssa. Se on samaan aikaan hyvä ja huono asia. Hyvä siksi, että se on yksi markkinoiden parhaista kameroista – etenkin mitä tulee kuvan realistisuuteen ja väritoistoon. Tässä Samsungin kanssa on hankala kilpailla.Huono siksi, että kameran zoomia ei ole kasvatettu S10-mallisarjasta. Valokuvauskoneessa on sama optinen 2x zoom, joka on vähemmän kuin OnePlusin (3x), Honorin (3x) ja Huawein (5x) huippumalleissa. Lisäksi Huawein P30 Pro voittaa yhä valovoimallaan. Samsungin seuraava kamerapäivitys nähdään siis vasta seuraavassa S-puhelimessa.Pari eroa kameroissa on. Note 10+:ssa on TOF (time-of-flight) -anturi parantamaan kuvan syvyysvaikutelmaa. Notessa ei puolestaan ole kuin yksi selfiekamera S10:n kahta vastaan. Omakuvavalokuvauskone on näyttöön upotettu, ei lovella toteutettu.Näyttö ansaitsee erikoismaininnan. 6,8-tuumainen amoled (peruskympissä 6,3”) on todella kirkas ja hienoon väritoistoon kykenevä.Muuten Note 10+:n ominaisuuslista on kalustoesittelyiden eliittiä: IP68-veden- ja pölynkestävyys, kaksois-sim, muistikorttipaikka ja esimerkillisesti toimiva näyttöön upotettu sormenjälkilukija.Plussaa tulee katoamistempun tehneestä Bixby-digiavustajan napista. Kaikki painikkeet on kasattu vasemmalle puolelle, mikä vaatii totuttelua.Yksi puute kannattaa kuitenkin noteerata. Kuulokeliitäntä. Note 10-sarja on Samsungin ensimmäinen huippumallisto, jossa sitä ei enää ole. Jos audionsa haluaa edelleen sillä kuunnella, on hankittava toinen puhelin tai käytettävä sovitinta (jollaista ei tule mukana, eli lisälaiteosteluksi menee).Loput moitteet ovat lähinnä kauneusvirheitä tai makuasioita. Sellainen on esimerkiksi kaikki maailman sormenjäljet keräävä kiiltävä pinnoite.Note 10:n kaksi tärkeää juttua on helppo kiteyttää: kynä ja näyttö. Jos haluat kynän ja ison (tai vielä isomman) näytön, Note 10 tai Note 10+ on valintasi.Tämän vuoden malli on samaan aikaan merkittävä päivitys ja sitten ei. Se tuo Notet ajan tasalle Samsungin S-sarjan kanssa, mutta ei varsinaisesti nosta niitä ohitse.Vanhemman Noten käyttäjille päivitys on kuitenkin merkittävä, sillä etenkin kamerapuolella hyppäys 9-malliin on merkittävä. Myös näytössä harpataan eteenpäin.Galaxy Notella on vakiintunut asiakaskuntansa, ja vaihtuvuutta on suhteellisen vähän. Nyt Note-kansa joutuu kuitenkin visaisen pulman eteen. Ostaako laitteistoltaan merkittävästi uudistunut Note 10+, sen kalliimpi 5g-malli (vaikkei verkkoja ihan hirveästi vielä ole) vai pitääkö kiinni vanhasta vielä vuosi ja hankkia 5g-versio ensi vuonna, kun verkkotuki on jo parempi.Jos Note menee vaihtoon automaattisesti kerran vuodessa, kannattaa tämäkin päivitys tehdä. Sen verran merkittävä hyppäys on kyseessä ysiin verrattuna.Ilmaiseksi tämä ei tietenkään tule. Note 10:n perusmalli (256/8 Gt) maksaa 999 euroa, 10+ -versiot 1149 € (256/12 Gt) ja 1249 € (512/12 Gt).