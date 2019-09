Testit

Testi: Tarvitsetko hyvät vastamelukuulokkeet? Testasimme yhdet parhaista





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkka kosketusohjaus





Omaa rauhaa ruuhkabussissa

Bosen QuietComfort -kuulokkeet olivat pitkään markkinoiden parhaimpien vastamelukuulokkeen maineessa, kunnes Sony nousi vähintäänkin niiden rinnalle vuosi sitten julkistetulla WH-1000xm3 -kuulokkeillaan.Kilpailuasetelma oli selvä, kun Bose julkisti alkukesästä uudet 700-vastamelukuulokkeensa, joista tuli yhtiön kuulokemalliston uusi lippulaiva. Sony ei tänä vuonna ilmeisesti julkista uutta versiota huippumallistaan.Ensinäkemältä on aika selvää, miksi Bose ei enää antanut uudelle mallille QuietComfort-nimeä. Ulkoasu on uudistunut: Saranat ovat kadonneet ja niiden sijaan kuulokkeita yhdistää yhtenäinen kaaren muotoinen sanka. Kaaren päät kapenevat puikoiksi, joita pitkin itse kuulokkeet voi liu’uttaa korvilleen sopivalle korkeudelle.Kapea sanka näytti epämukavalta, mutta osoittautui käytössä yllättävän miellyttäväksi. Pehmusteen ansiosta sankaa tuskin huomasi pienen alkuasettelun jälkeen. Myöskään korvia ympäröivät kuulokekupit eivät puristaneet liikaa ainakaan omaa päätäni. Hieman hiostavilta kupit kuitenkin tuntuivat elokuun lämpimämmillä ilmoilla.Kuulokkeita ei voi taivuttaa kuljetusta varten, mutta kuulokekupit kääntyvät, joten ainakin ne menevät hieman kapeampaan tilaan. Mukana tulee kova kotelo, jossa on kätevä lokero lataus- ja kuulokekaapeleille.Kuulokkeet on melko helppoa ottaa käyttöön bluetooth-liitännällä. Bosella on kuitenkin myös oma Bose Music -sovellus, jolla voi hallita esimerkiksi vastameluvaimennuksen tasoa ja mukauttaa kuulokkeen säätönappien toimintaa. Sovelluksen käyttö vaatii rekisteröitymisen Bosen palveluun, minkä jälkeen sähköpostiin alkaa tunkea yhtiön ”tiedotteita”.Kuulokkeet pannaan päälle samasta oikean kuulokkeen takaa löytyvästä napista kuin bluetooth-yhteyskin. Sen alta löytyy nappi, josta voi käynnistää älylaitteen puhekäskyjä ymmärtävän apulaisen, eli Applen Sirin, Google Assistantin tai Amazonin Alexan. Ääniapulaisen oletusvalinta täytyy tehdä ensin Bose Music -sovelluksessa.Vasemman kuulokkeen takaa löytyy vielä yksi nappula, jolla voi säätää vastamelutoiminnon tasoa. Oletuksena vaihtoehdot ovat 10 eli täysi, 5 ja nolla, joka päästää tarkoituksella läpi myös ulkopuolisia ääniä. Näitäkin oletuksia voi muuttaa Bosen puhelinsovelluksella.Kuulokkeita käytetään kosketusohjauksella, joka toimii erittäin hyvin. Oikean kuulokkeen ulkopintaa eri suuntiin pyyhkäisemällä voi vaihtaa kappaletta, säätää äänenvoimakkuutta ja vastata puheluihin. Kosketusohjaus toimii erittäin tarkasti ja nopeasti, kun se vastaavasti Sonyn kuulokkeissa hieman oikutteli.Kuulokkeiden akku kestää noin 20 tuntia vastamelutoiminto päällä. En mitannut aikaa kellon kanssa, mutta minulla ei ole syytä epäillä ilmoitettua aikaa. Omassa käytössäni kuulokkeiden varaus kesti noin pari viikkoa. Varsin käytännöllisesti naisääni ilmoittaa aina käynnistyksen jälkeen, kuinka monta tunnin kuunteluun lataus vielä riittää, joten akun loppuminen ei pääse yllättämään.Bosen kuulokkeet päässä saa kulkea aika omassa rauhassaan. Hyvin pehmustetut kuulokkeet ja vastamelutoiminto vaimentavat ulkopuolisia ääniä tehokkaasti, ja musiikkia kuunnellessa ei ulkomaailman huminoita juuri tule läpi.Äänenlaatu on Bosen kuulokkeissa erinomaista tasoa, mutta hieman eri lailla kuin Sony WH-1000xm3 -kuulokkeissa. Bose sijoittaa musiikin tiukasti korvien väliin, kun taas Sonylla äänimaisema vaikutti avarammalta. Sonyn kuulokkeissa minua hieman häiritsi korostetulta vaikuttava basso. Sitä vaivaa Bosen kuulokkeilla ei ole. Tosin pariin otteeseen tuli mieleen, että basso olisi voinut jymistä voimakkaamminkin.Sony-kuuloketestistäni on kuitenkin jo melkein vuosi, joten sen tarkemmin en osaa kuulokkeiden paremmuutta äänen osalta vertailla.Bosen puhelinsovelluksesta puuttuu ekvalisaattori, jolla eri taajuuksien voimakkuutta voisi säädellä. Niinpä nämä säädöt täytyy tehdä äänenlähteessä, esimerkiksi puhelimen Spotify-sovelluksessa.Kuulokkeissa on neljän ulkoisen mikrofonin järjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa äänen selkeyttä puhelujen aikana. Mikrofonien tehtävänä on siis puhelinsoiton aikana eristää ja välittää puhelun toiselle osapuolelle vain käyttäjän ääni eikä ympäröivää meteliä. Testissä ominaisuus toimi erittäin hyvin, ja ääneni kuului selkeästi puhekumppanille katumetelin keskeltä.Bose ei petä. Kyseessä ovat erittäin laadukkaat vastamelukuulokkeet, vaikka puhelinsovellus ja rekisteröityminen turhalta tuntuvatkin. Itse kuulokkeissa on kuitenkin mukavia käytettävyyteen liittyviä parannuksia.Huippumallilla on kuitenkin hintansa. Bose 700-kuulokkeet maksavat noin 400 euroa, kun samaa tasoa olevan Sony WH-1000xm3 -kuulokkeet saa Suomessa jo noin viisi kymppiä halvemmalla, ja vaikkapa Saksasta tilaamalla alle 300 eurolla. Lisäksi Sonyn kuulokkeiden akut kestävät hieman Bosea pidempään.Bose erottuu kilpailijasta edukseen varsinkin puheluäänen eristämisellä, mikä saattaa olla joillekin käyttäjille tärkeä ominaisuus. Molemmat kuulokkeet ovat melko kookkaita, joten ne vievät kassista kohtalaisen tilan. Toisaalta reilu koko takaa erinomaisen äänieristyksen ulkomaailmasta.