Tässäkö parhaat alle 200 euron nappikuulokkeet – testissä Jaybird Vista









Hyvä ääni – oikeastaan erinomainen









Jotain puuttuu, jotain turhaa – silti erinomainen kokonaisuus









Nappikuulokkeiden myynti on kovassa kasvussa. Kookkaisiin korvat peittäviin kuulokkeisiin verrattavana niiden valmistajilla on kuitenkin kaksi isoa ongelmaa ratkaistavanaan: akkukesto ja äänenlaatu. Urheilukuulokevalmistajaksi profiloitunut Logitechin alabrändi Jaybird vaikuttaa kuitenkin osuneensa hyvin lähelle napakymppiä uusilla Vista-nappikuulokkeillaan.189 euron hintaiset Vistat hämmästyttävät lupauksella peräti 16 tunnin akkukestosta. Tarkemman tutkailun jälkeen käy kuitenkin ilmi, että itse kuulokkeille luvataan 6 tunnin varaus ja niiden lataavalle kotelolle 10 tuntia lisää. Eräänlaista sovellettua matematiikkaa tämäkin.Itse kuulokkeet ovat aidosti pienet ja kevyet (5 grammaa ilman tyynyjä). Mukana toimitetaan latausjohto kotelon usb-c-porttiin sekä kolmet silikonikorvatyynyt, joten ne solahtavat korvakäytävään useimmille ihmisille riittävän hyvin. Sporttikäytössä ei toki sovi muuta odottaakaan.Käyttöönotto ei mennyt ihan heittämällä. Jotta Vistat muodostaisivat laiteparin puhelimen kanssa, ne on pidettävä kotelossaan. Tämän tajuaminen vei aikansa, eikä asiaa kovin selkeästi tuoda esille ohjeissakaan.Valmistaja muistuttaa siitä, että puhelimeen tulisi ladata Jaybirdin sovellus asennuksen yhteydessä. Toisin kuin Jaybird sanoo, se ei ole kuitenkaan kuulokkeiden käyttämisen kannalta välttämätöntä. Tämä kuitenkin kannattaa sillä sen mukana tulee hyödyllisiä juttuja, kuten ääniprofiilien ja ääniohjeiden kielen vaihto sekä etsi kuulokkeet -toiminto. Myös kuulokkeiden ohjelmisto päivittyy sovelluksen välityksellä.Sovellus haluaa Androidissa varata itselleen oikeudet laitteen kameraan, kontaktilistaan, sijaintiin ja tallennustilaan. Näitä ei ole kuitenkaan syytä myöntää.Käytössä kuulokkeet toimivat hyvin. Ne eivät ole liian isot eivätkä tunkeudu korvasta liikaa ulos. Ne myös pysyivät napakasti korvissa kuntoillessa. Vastamelutoimintoa ei ole, mutta tiiviisti istuvana napit eristävät ääntä verrattain hyvin.Äänenlaadultaan Vistat ovat erinomaiset – nappikuulokkeiden sarjassa. Ääni on tasapainoinen kaikilla taajuuksilla, ja musiikin pienetkin nyanssit nousevat esille. Tämä tosin edellyttää sitä, että kuulokkeet ovat optimaalisessa asennossa. Sen etsiminen voi viedä hetken.Halukkaat voivat tehdä muutoksia äänen tasapainoon sovelluksen taajuuskorjaimella. Tarjolla on muutamia valmiita ääniprofiileja, ja omankin voi luoda. (Valittu ääniprofiili tallentuu kuulokkeisiin, joten se on käytössä myös Vistat toiseen laitteeseen kytkettäessä).Akkukesto osoittautui miellyttäväksi yllätykseksi. Napeille luvattiin 6 tunnin käyttöaikaa, mutta ne toistivat musiikkia 6 tunnin ja 40 minuutin ajan. Harvemmin mikään valmistaja pyöristää lukuja alaspäin. Kannattaa toki muistaa, että akku kuluu käytössä. Ja mikä vielä tärkeämpää, talven tullessa nappikuulokkeiden käyttöajat tapaavat romahtaa akkujen kuluessa nopeammin kylmällä ilmalla.Viiden minuutin lataus tuo kuulokkeisiin noin tunnin soittoaikaa. Täysin tyhjät napit latautuvat täyteen kahdessa tunnissa.Vistoille luvataan IPX7-tason vedenkestävyys, eli ne saa upottaa metrin syvyiseen veteen. Juoksentelu sateessa ei siis ole ongelma, mutta uimaan ei silti kannattane lähteä.Kuulokkeissa on hieman harvinaisempi ominaisuus, eli vain toisen napin kytkeminen pois päältä. Jomman kumman korvanapin monitoiminäppäimen (eli ainoan näppäimen) nopea napsautus sammuttaa vain kyseisen napin. Pitkä painallus sammuttaa molemmat. Niksille ei kuitenkaan oikein käyttöä löytynyt, luontevampaa on ottaa vaikka toinen nappi korvasta keskustelua varten.Koska kummassakin kuulokkeessa on vain yksi nappi, säädöt ovat tavallista karkeammat. Äänenvoimakkuuden säätö ei onnistu kuulokkeista, kuten ei myöskään edelliseen kappaleeseen hyppääminen. Tauko ja hyppy seuraavaan onnistuvat, kuten myös ne tavanomaiset jutut, eli puhelimeen vastaaminen ja digiavustajan käyttäminen.Vistat on mahdollista kytkeä myös suoraan älykelloon puhelimen sijasta vaikkapa lenkkeilyä varten. Tätä emme kuitenkaan päässeet testaamaan.Laatu ei tule ilmaiseksi, mikä näkyy 189 euron hintalapussa. Vistat saattavat silti olla parhaat tarjolla olevat alle 200 euron nappikuulokkeet. Ja niitä voi toki sportti-imagosta huolimatta käyttää muuallakin.