Testit

Testissä täyden kympin pelikuulokkeet: Logitech G Pro X on ehdotonta eliittiä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Logitech

Mitat (P x L x K) : 138 × 94 × 195 mm

: 138 × 94 × 195 mm Paino : 320 g

: 320 g Pc-johdon pituus: 2 m

2 m Kaiutinelementti : verkkokankainen 50 mm:n PRO-G

: verkkokankainen 50 mm:n PRO-G Taajuusvaste : 20 Hz – 20 kHz

: 20 Hz – 20 kHz Impedanssi : 35 ohmia

: 35 ohmia Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz

Logitechin G Pro -sarjan tuotteet on suunnattu tosipelaajille. Sarjan uusin tuote, Pro X -pelikuulokkeet, eroaa aiemmasta Pro-luurista melkein kaikin mahdollisin tavoin.Alumiinista ja teräksestä valmistettu headset on laadukkaan tuntuinen. 320 grammaa painavat luurit tuntuvat käsissä siltä, että ne tuskin hajoavat ainakaan muutamaan vuoteen, vaikka välillä hermot menisivätkin kesken pelin.Ulkoisesti luurit ovat hillityn tyylikkäät: Mustissa kuulokkeissa ei ole lainkaan vilkkuvia valoja tai nappeja. Korvakupeissa on metallinen Logitechin G-logo, joka ei suoraan kerro kyseessä olevan peliluurit.Kuulokkeiden mukana toimitetaan ulkoinen usb-äänikortti (josta lisää myöhemmin), mobiilikäyttöön sopiva johto mikrofonilla, y-sovitin, kuljetuspussukka sekä keinonahkaiset ja kangaspäällysteiset korvatyynyt.Keinonahkaiset korvatyynyt peittävät hyvin ulkopuolisia ääniä eivätkä ne hiosta. Kangastyynyt päästävät läpi enemmän ääntä, mutta ovat kevyemmät korvalla. Itse olen aina tykännyt enemmän keinonahkaisista, joten ne vakiintuivat testikäyttöön.Äänimaailma on hyvä. Esimerkiksi Counter-Strikessa, jossa pienimmätkin äänet antavat tietoa pelistä, kaikki erottui selkeästi ja millintarkasti.Luurit soveltuvat myös musiikin kuunteluun, sillä bassoa löytyy tarpeeksi tarpeen tullen. Äänielitistit tuskin ovat kuitenkaan täysin tyytyväisiä pelikuulokkeiden soundiin. Kokonaisuutena paremman äänimaailman saa reilusti alle satasen musiikkikuulokkeilla.Kuulokkeiden ehdoton helmi on mikrofoni, joka hyödyntää Blue Vo!ce -tekniikkaa. Ääni on kirkas ja selkeä. Pelikaverit harvemmin kommentoivat testissä olevien mikrofonien laatua, mutta Pro X:n kanssa kommentteja kuuli ensimmäisen päivien aikana lähes kaikilta.– Nyt sulla on joku striimaajamikki, oli melko yleinen kommentti pelikavereilta.Ääniä ja mikrofonia saa säädettyä yhdistämällä kuulokkeet usb-äänikorttiin ja avaamalla Logitech G Hub -ohjelma, jonka kanssa saa yleensä säätää hetken aikaa ennen kuin kaikki toimii.Sovelluksella voi asettaa mikrofoniin joko ammattilaisen käyttämän säädöt tai sitten luoda täysin omat. Säätömahdollisuuksia on runsaasti, joten oman äänen saa kuulostamaan juuri siltä kun haluaa.G Pro X:n 130 euron suositushinta on kova, mutta sillä saa erinomaiset pelikuulokkeet. Jos langallisuus ei ole este, niin Pro X:t ovat mielestäni jopa tämän hetken parhaat pelikuulokkeet.