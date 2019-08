Testi: Samsungin keskiluokan huippumallissa on yksi huomiota herättävä niksi

Testit

Samsung Galaxy A80 on valmistajan A-luokan lippulaiva. Samsungilla A-luokka tarkoittaa kuitenkin keskimmäistä hintaluokkaa, jonka ylälaita on lähes 700 euron hintainen A80 -malli.Puhelin on melko suurikokoinen, sillä siinä on 6,7 tuuman näyttö, joka ulottuu joka puolelta puhelimen reunoihin saakka. Näyttö sopii erinomaisesti videoiden katseluun, vaikka harva video ulottuu näytön reunoihin asti.Tästä pääsemmekin puhelimen erikoisimpaan ominaisuuteen, eli sen kameraan. Samsung Galaxy A80-mallin näytön yläosassa ei nimittäin ole lainkaan kameralle tarkoitettua lovea, sillä siinä ei ole erillistä etukameraa. Sen sijaan takakamera nousee ylös puhelimen yläosasta ja pyörähtää ympäri.Takakameran nosto ja kääntö onnistuu puhelimen kameratilassa yksinkertaisesti pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin vaikka peukalolla. Varsin nokkelaa, mutta mekanismin kestävyys hieman huolestuttaa. Testilaitteessa ei kuitenkaan ongelmia ilmennyt, mutta sanomatta on selvää, ettei kamerakomponenttiin kannata juuri koskea.Lisäksi kameran nousu ja kääntyminen vie hieman aikaa, kuten yllä olevasta videosta voi nähdä. Ja ehkä osittain erityisen kameramekanismin takia puhelimen paino on 220 grammaa, mikä on nykyään älypuhelimelle paljon.Pyörähtävässä kameraosassa on 48 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ”ultralaaja” kamera sekä etäisyyttä mittaava tunnistin. Pääkameran valovoimakkuus on f/2.0, eli hämäräkuvauksen kärkeen A80 ei yllä. Tavallisissa valaistusoloissa kamera on varsin hyvä, ja värit toistuvat hienosti. Kameran ”tilanteen optimointi”-toiminto ei kuitenkaan tee mitenkään erityisempää vaikutusta.Selfiekuvissa laite tosiaan pätee verrattuna tavallisten keskivertokännyköiden etukameroihin. Erityisesti etäisyystunnistimen avulla toteutettu bokeh-toiminto tuntuu A80-kännyssä toimivan monia kilpailijoita paremmin. Kohde erottuu tarkoituksella sumennetusta taustasta hyvin, ja niiden välinen raja on yleensä melko tarkka.Erikoista tosin on, että kameran kääntyessä sen toiminnot eivät pysy samoina. Selfie-kuvausasennossa esimerkiksi zoomaus poistuu käytöstä. Tosin kamerassa ei muutenkaan ole optista zoomia, eli käytännössä zoomaus heikentää kuvanlaatua.Prosessorina on Qualcommin keskiluokan Snapdragon 730. Ram-muistia on 8 gigatavua ja sisäistä muistia 128 gigatavua. Käyttöjärjestelmänä on Android 9, mutta Samsungin omilla mausteilla. Kulmista pyöristetyt sovellusikonit ovat ainakin omaan makuuni hieman lapselliset.Kokeilussa puhelin toimi yleensä melko hyvin, vaikka se ei nykyisten huippupuhelimien luokkaa olekaan. Sen sijaan sormenjälkilukija oli selvästi kehno. Näyttöön sijoitettu sormenjälkitunnistin ei useampaan kertaan avannut puhelinta ensimmäisellä yrittämällä, joten sormea joutui nostamaan ja painamaan näyttöön useampaan kertaan.Miinuspuolena on myös kuulokeliitännän puute. Mukana tulee usb-c -liitäntään yhdistettävät tarvikekuulokkeet. A80 ei myöskään ole pölyn- tai vedenkestävä, millä kuulokeliitännän puutetta on joskus perusteltu.