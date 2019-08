Testit

Testasimme konsoleille suunnitellut huippuluurit: Hyvän äänen vastapainona on järkyttävä käyttökokemus

Laadukkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuulokkeiden

Jos

Turtle Beach on pelikuulokkeiden valmistajien konkarikastia varsinkin konsolipuolella. Tästä huolimatta valmistaja oli itselleni uusi tuttavuus.Koska Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp for PS4 -hirmunimeä kantavat kuulokkeet on suunniteltu erityisesti PlayStationille, niin testasimme ne kyseisellä konsolilla.Kuulokkeista on olemassa myös Xbox One -versio – mallien ainoa ero on käytännössä kuulokkeiden väri – ja molemmat toimivat myös pc:n kanssa. Luurit pitää liittää mukana tulevaan vahvistimeen usb:llä. 250 euron hinnasta huolimatta kyseessä eivät ole siis langattomat kuulokkeet.tuntuiset kuulokkeet ovat jykevät ja hillityt. Hyvin istuvat kuulokkeet eivät purista pitkienkään pelisessioiden päätteeksi. Pelkistetty ulkoasu miellyttää silmää, mutta ihmeteltävääkin riittää: Kuulokkeissa ei ole yhtään nappulaa tai edes äänenvoimakkuudensäädintä. Ainoa nappi löytyy kuulokejohdosta, josta saa mykistettyä mikrofonin.Tilaääni toimii hienosti ja äänessä on suuren tilan tunnetta. Esimerkiksi räiskintäpeleissä äänet kuuluivat millintarkasti. Mikrofonin ääni on myös selkeä ja sen saa irti halutessaan. Jos on tottunut tietynlaiseen äänimaailmaan, niin kaiken voi säätää juuri sellaiseksi kuin haluaa mukana tulevalla SuperAmp-vahvistimella ja sen kanssa toimivalla mobiilisovelluksella.SuperAmp-vahvistin on itsessään todella kummallinen kapistus. Se on laadukkaan oloinen ja painava, eikä vaaraa esimerkiksi johdon vetämänä pöydältä alas liukumiseen ole (kuulokkeet yhdistetään vahvistimeen pitkällä usb-piuhalla). Laite ohjaa kuulokkeeseen tulevaa ääntä kännykkäsovelluksella asetettujen säätöjen mukaisesti.Ääniasetusten säätäminen ei vain tahtonut onnistua Turtle Beach Audio Hub -sovelluksella. Puhelimen ja vahvistimen välinen Bluetooth-yhteys katkeili useita kertoja testijakson aikana säätöjä tehdessä. Jouduin useasti käyttämään kännykkää lentotilan kautta, että sain hetkeksi yhteyden, kunnes se katkesi taas. Yhteysongelma on kaiketi isompi ongelma, sillä netti oli täynnä avunhuutoja, kun yritin etsiä apua ongelmaan.Toisekseen koko vahvistimen tarpeellisuus on hieman kyseenalainen. Äänipuoli on kyllä joo loistava, mutta kaikki säätäminen (erityisesti kesken pelaamisen) on turhauttavaa. Kehno mobiilisovellus ei myöskään paranna arvosanaa.käyttöönotto ei ole sekään ihan yksinkertaisimmista päästä, vaikka monikohtaisista ohjeista selviääkin katsomatta Turtle Beachin julkaisemaa yhdeksän minuuttia kestävää asennusvideota (jep, sellainen toden totta löytyy Youtubesta!).Säätämisestä ei pääse ikinä kunnolla eroon. Jos haluaa käyttää kuulokkeiden sijaan joskus vaikka television omaa äänentoistoa, niin tällöin piti aina käydä muuttamassa pleikkarin asetuksia.Itselleni satunnaisena pleikkaripelaajana perinteinen luurit kiinni ohjaimeen ja äänet kohdilleen kuulokkeilla on helpompaa sekä mukavampaa. Tämä onnistuu tavallaan myös Elite Pro 2:n kanssa, mistä löytyy 3.5mm:n plugi, mutta silloin jää hyödyntämättä SuperAmpin tarjoama äänimaailma. Ikinä ei ole siis kaikki hyvin.sinulla on yksinkertainen järjestely pelatessasi, eli esimerkiksi pelaat aina pleikkaria kuulokkeet päässä, niin Elite Pro 2 + SuperAmp on hyvä vaihtoehto. Mukavuudeltaan ja äänenlaadultaan ne ovat huippuluokkaa, mutta hintalaatusuhteelta löytyy parempia ja jopa langattomia vaihtoehtoja.Kaiken kaikkiaan tuntuu, että vaikka Turtle Beach on ahtanut paketin täyteen hienoja säätöominaisuuksia ja laadukkaat kuulokkeet, niin kilpailu on monilta osin ajanut ohitse. Varsinkin kun katsoo paketin hintaa.