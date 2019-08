Testit

Testi: Ikea piilottaa kaiuttimet sisustukseen – mutta pystyykö niitä kuuntelemaan?

Virittelyä hihat heiluen





Tasainen suorittaja

Ruotsalainen huonekalujätti Ikea laajensi elokuun alussa tuotevalikoimaansa kaiuttimiin. Yhtiö julkisti yhdessä langattomiin kaiuttimiin ja monihuonejärjestelmiin erikoistuneen Sonosin kanssa kaksi Symfonisk-nimeä kantavaa kaiutinmallia.Molemmilla kaiuttimilla on oikeastaan kaksi käyttötapaa tai -tarkoitusta. Toinen malli toimii pöytävalaisimena, kun taas toisen voi sijoittaa kirjahyllyyn tai asentaa kiinnikkeen avulla seinälle esimerkiksi hyllyksi. Kummastakin kaiuttimesta on tumma ja valkoinen versio. Hyllykaiutin maksaa noin sata euroa ja lamppu parisataa.Käyttöönotto vaatii pientä säätöä, tosin paljon vähemmän kuin Ikean huonekalut yleensä. Kannattaa huomata, että valaisimen lamppu ja hyllykaiuttimen seinäkiinnike eivät tule pakkauksessa, vaan ne on ostettava erikseen.Kun lamppu ja kupu ovat paikallaan, pöytälampun voi kytkeä töpseliin mukana tulevalla virtajohdolla. Lamppu ei siis ole täysin langaton, vaikka se toiminnaltaan hieman muistuttaakin Sonyn tuikkulyhty-kaiutinta.Hyllykaiuttimen kanssa tehdään vastaavat alkuvalmistelut. Seinälle kiinnitettäessä sen luvataan kestävän kolmen kilon painon. Käytännössä kannattaa tosin muistaa, että tämä Ikean lupaus koskee vain seinäkiinnikettä ja kaiutinta, mutta todellisuudessa hyllyn vahvuus on kiinni myös seinän ja ruuvikiinnityksen lujuudesta.Tämän jälkeen on puhelimelle ladattava sama Sonosin sovellus, jolla ohjaillaan myös valmistajan omia kaiuttimia. Kaiuttimet toimivat kodin wifi-verkossa, ne eivät siis ole bluetooth-kaiuttimet. Kaiuttimet voi puhelinsovelluksen avulla esimerkiksi yhdistää useamman huoneen järjestelmäksi – mutta vain muiden Sonosin tai Ikean kaiuttimien kanssa. Kahdesta samanmallisesta kaiuttimesta voi tehdä stereoparin.Kaiuttimet voi yhdistää useisiin verkon musiikkipalveluihin, kuten Spotifyyn ja Apple Music -palveluun. Alkusäätöjen jälkeen kappaleiden vaihto ja muu ohjailu onnistuu normaaliin tapaan palvelujen omilla sovelluksilla. Tosin Spotify-sovellusta olisi yhdistämisen jälkeen voinut käyttää myös Sonos-sovelluksella, paitsi että valmiit soittolistat eivät kopioituneet sovellukseen. Ne olisi siis pitänyt laatia uudelleen Sonosin sovelluksessa.Joskus syksyllä kaiuttimia voi Ikean mukaan ohjailla myös Ikean älykotituotteiden ohjailuun tarkoitetulla Trådfri-puhelinsovelluksella tai vielä julkistamattomalla kaukosäätimellä.Sonosin sovelluksella ei muuten sytytetä tai sammuteta lamppua, vaan se täytyy tehdä valaisimen kyljessä olevasta nupista, ellei käytä jotain muuta älyohjattavaa lamppua.Tämän jälkeen kaiuttimet ovat valmiina käyttöön, mutta kaiuttimien ääntä voi vielä virittää Sonosin puhelinsovelluksen avulla. Muutaman minuutin kestävän toimenpiteen aikana kaiuttimet soittavat hiukan ärsyttävää vonkumista, jonka aikana kuuntelijan on käveltävä ympäri huonetta heilutellen puhelinta hitaasti ylhäältä alas.Ulkonäöltään hyllykaiutin on melko vaatimaton, ehkä tarkoituksella. Se piiloutuu suhteellisen hyvin esimerkiksi kirjahyllyyn. Valaisimen sienimäisen tolppamaisesta muodosta joko pitää tai sitten ei. Valaisimen kannassa olevan kaiutinosan kangasverhoilu vaikutti ainakin tyylikkäältä.Ikea ja Sonos kuvailevat lamppukaiuttimen äänen muistuttavan Sonosin One - tai Play:1 -kaiuttimia. Lampun ääni on joka tapauksessa parempi kuin hyllykaiuttimen. Saattaa tosin johtua myös kaiuttimen muodosta ja sijoituspaikasta, että lampun ääni tuntui leviävän ympäristöön eikä paikantunut yhtä vahvasti itse laitteeseen. Hyllykaiuttimen ääni taas kuulosti selvästi purkkimaisemmalta, ja yksinään kaiutin tuntui kaipaavan stereoparia.Kovin vahvaa bassoa tai matalan pään erottelua ei kaiuttimissa ollut, mutta varsinkin lamppu tuntui olevan melko tasainen musiikkilajista riippumatta.Hifisteille laite tuskin kelpaa, ja tuskin sitä on heille oikeasti tarkoitettukaan. Jos sen sijaan tarvitsee huomaamatonta kaiutinta sekä lamppua tai ehkä pikkuhyllyä, saattavat Ikean Symfonisk-laitteet täyttää tarpeen.