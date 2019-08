Testit

Testi: Huawei Mate 20 X 5g on koeponnistus oikeita verkkoja odotellessa





Hidas 5g

Huawein ensimmäinen 5g-puhelin, nimeltään Huawei Mate 20 X 5G, on helppo huomata. Puhelimen koon määrittää 7,2 tuuman näyttö, joka peittää lähes koko puhelimen etupuolen, pientä yläreunassa kameralle tarkoitettua lovea lukuun ottamatta. Tuumakokonsa puolesta laite olisi jokunen vuosi sitten luokiteltu tabletiksi.Takaosassa herättää laitteen koon lisäksi huomiota neliön muotoon aseteltu kameroiden ja salaman ryhmä, sekä niiden alla oleva 5G-logo. Puhelin painaa reilut 230 grammaa. Noin tonnin hinnalle tuntee siis saavansa tavallista enemmän katetta, ainakin koolla ja painolla mitattuna. Kokonaisuutena laite näyttää laadukkaalta.Laitteen teknisten tietojen vertailu tosin hieman heikentää uutuudenviehätystä. 5g-verkoissa toimivan uutuuslaitteen elementit kun ovat enimmäkseen tuttuja jo aiemmista Huawei-puhelimista, tosin malliston huipulta. Prosessori on sama Kirin 980 kuin viime marraskuussa julkaistussa Mate 20 Pro -mallissa.Monet muutkin puhelimen ominaisuudet ovat siis tuttuja jo aiemmista malleista. Kasvon- ja sormenjälkitunnistus löytyvät. Suuremmasta koosta huolimatta uutuudessa on myös sama 4200 mAh -akku. Sisäistä muistia on 256 gigatavua, minkä lisäksi toiseen kahdesta sim-korttipaikasta voi laittaa Huawein oman nano-muistikortin.Vanhemman mallin kierrättäminen ei sinänsä tee Huawei Mate X 5G -puhelimesta huonoa. Uusi malli toimii kaikin puolin nopeasti, vaikka sormia joutuukin joskus venyttämään suuren näytön takia.Alkuperäinen Mate 20 Pro loisti varsinkin kamerallaan, ja samat ominaisuudet ovat tallella edelleen. Kamera on yhä yksi puhelinmarkkinoiden parhaimmista. 5g-mallin suurempi näyttö helpottaa kuvaamista entisestään.Puhelimen varsinainen ongelma on 5g. Elisan 5g-verkko peittää vain muutaman kaupungin ydinkeskustan. Lisäksi se ei ole erityisen nopea.5g-verkolle luvataan teoriassa jopa kymmenkertaisia nopeuksia 4g-verkkoon verrattuna. Ooklan Speedtest -sovelluksella sen sijaan Elisan 5g-verkon latausnopeudet jäivät Helsingin keskustassa jopa 4g lte -yhteyttä hitaammiksi.5g-verkossa suurin latausnopeus verkosta puhelimeen oli 260 Mbps, kun taas lte-verkossa ennätys oli 375 Mbps. Vastaavia tuloksia tuli datanopeuksista puhelimesta verkkoon. Käytännössä 5g-verkosta ei siis ole vielä juuri iloa.5g-verkon viive sen sijaan oli testin mukaan lupaavasti lähes joka kerralla 4g:tä pienempi, vaikka tulokset vielä jäivätkin luvatusta yhdestä millisekunnista.