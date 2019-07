Testit

Testasimme Microsoftin ja Logitechin hiirilegendat – niin erilaisia, mutta niin hyviä

Microsoftin klassikko Microsoft Pro IntelliMouse





Logitechin karu, mutta monipuolinen G502 Lightspeed

















On olemassa hiiriä ja sitten on legendaarisia hiiriä. Siitä voidaan väitellä, onko ”legendaarinen hiiri” markkinointinäätien pirullinen juoni ohjaimien menekin parantamiseksi. Silti tilanne on se, että jotkut hiiret ovat mukavampia käyttää kuin toiset.Tämän tietävät myös hiirivalmistajat. Siksi hyväksi havaituista malleista nähdään uusioversioita säännöllisen epäsäännöllisesti. Nyt näin ovat tehneet sekä Microsoft että Logitech, jotka marssittavat kauppoihin uusioversiot klassikkohiiristään.Koska molempien sanotaan soveltuvan pelaamiseen, pistimme jyrsijät rinnakkain.Microsoft Pro IntelliMouse on kasvojenkohotuksen saanut versio yhtiön vuoden 1996 suosikkihiirestä. Se on kohtalaisen massiivinen kokonsa (132 x 69 x 43 mm) ja designinsa puolesta, ja painoakin on hiireksi kohtuullisen paljon (140 g). IntelliMouse saattaa olla joihinkin käsiin jopa liian iso.Hiiri on pidetty yksinkertaisena: siinä on 4 nappia sekä rulla ja siinäpä se. Sivunapit toimivat Windowsissa eteen- ja taakse-nappeina ilman ohjelmointiakin. Rullassa on juuri sopiva naksuvastus, mutta tämä on makuasia. Pinta on lievästi karheaa muovia ja on tarjolla kahtena värivaihtoehtona (tumman ja vaalean harmaa).Hiiri on langallinen, ja kaapeli on laadukkaan tuntuista punosta. Pieni moite tulee siitä, että usb-liittimeen olisi voinut laittaa tämä puoli ylöspäin -merkinnän. Nykyisellään sovitus onnistuu keskimäärin kolmannella yrityksellä.Designin puolelle on menty siinä, että hiireen on asennettu perävalo. Se loistaa valkoisena, mutta väriä on mahdollista vaihtaa erikseen ladattavalla Hiiri- ja näppäimistökeskus- eli Microsoftin Windows Mouse and Keyboard Center -sovelluksella.Optinen hiiri on tarkka, eikä juuri nirsoile pintojen suhteen. Se toimii niin vitivalkoisilla alustoilla kuin pahvillakin. Dpi:tä voi säätää peräti 16 000:een asti, mutta säätö pitää tehdä hallintaohjelmiston kautta. Ohjelmisto mahdollistaa myös makrojen liittämisen näppäimiin ja suurennuslasin käytön.Todennäköisesti tästä syystä Pro IntelliMousea markkinoidaan myös pelaajille sopivana. Eihän tämä nyt varsinainen CS-kilpahiiri ole, mutta moniin peleihin silti riittävä. Toki sellaiset toiminnot, kuten dpi:n vaihtaminen lennosta, kannattaa unohtaa.Microsoft Pro IntelliMousen suurin vahvuus on siinä, että se on erittäin hyvä yleishiiri. Pelihiiri ei ole välttämättä se paras vaihtoehto työskentelyyn ja päinvastoin. Vaikka hiiri onkin enemmän kallellaan tukemaan tietokoneen ”tylsää” työkäyttöä kuin varsinaista pelaamista, se taipuu silti monille riittäväksi pelivälineeksi. Se on 60 euron hinnalla hyvä suoritus.Logitechin G502:n historia ei ulotu aivan yhtä pitkälle. Hiiren ensimmäinen variantti, G502 Proteus Core -versio, näki päivänvalon vuonna 2014. Siinä missä Pro IntelliMouse oli kaarevan sulavalinjainen, nyt myyntiin tullut Logitech G502 Lightspeed on kulmikas, futuristinen ja suorastaan robottimainen.Jos Microsoftin hiirestä oli mahdollista kasata pieni lista pelaamista tukevista ominaisuuksista, Logitech G502 Lightspeedistä on helpompi kasata käänteinen lista. On helpompaa listata puuttuvat ominaisuudet kuin ne, joita hiiressä on.Langattomassa Lightspeedissä on kaikkiaan 11 ohjelmoitavaa näppäintä. Hiiren rulla liikkuu myös sivusuunnassa ja pyörimisliikkeen voi valita portaattoman ja portaallisen välillä.Tämän lisäksi sen painoa voi säädellä lisäpainoilla, joita paketin mukana tulee. Allekirjoittaneelle sopi parhaiten ilman lisäpainoja oleva 114 grammaa. Maksimissaan hiiri painaa 130 g.Hiiren ottaminen käteen ei ole rakkautta ensi kosketuksella. Hiiri vaatii muotoilunsa vuoksi totuttelua. Kun kynnyksen yli pääsee, se on todella tarkka ja virhepainalluksetkin katoavat (enimmäkseen).Kaikki on ohjelmoitavaa, niin herkkyystasojen vaihteleminen kuin hiiren näyttämät värit (värimaailman saa muun muassa myötäilemään tietokoneesta tulevia ääniä).Näin monimutkainen hiiri menee hukkaan ilman kunnon ohjelmistoa ja valitettavasti monimutkaista oli softankin kanssa. Tietokoneella oli vanhempi Logitech Gaming Software, joka ei toimi yhdessä uudemman ja Lightspeediä tukevan G Hubin kanssa. Välivaiheet sisälsivät sovellusten poistelua, asentelua ja uudelleenasentelua sekä kansioiden poistamista käsin ynnä kiroilua, mutta lopussa kiitos seisoi.Langattomuus ja pelihiiri olivat aikaisemmin kielletty sanapari, mutta tämä on hiljalleen muuttunut. Huonosti mennyttä peliä ei voi laittaa hyvällä omallatunnolla viiveen piikkiin. Kaapelia tarvitsee vain lataukseen ja sitäkin suhteellisen harvoin, sillä hiiri toimii kymmeniä tunteja yhdellä latauksella. (Valmistajan antamat luvut ovat 48 tuntia valoilla ja 60 tuntia ilman.)Positiivista on se, että hiiri ei perustu Logitechin monessa muussa mallissa käyttämään ja hiljattain tietoturvan vaarantaneeseen unifying-tekniikkaan.Logitech G502 Lightspeed on kaikin puolin erinomainen hiiri siinä, mihin se on suunniteltu – pelaamisessa. Yleishiireksi sitä ei voi suositella, koska muotoilu lienee useimmille turhan karu, minkä lisäksi sen ominaisuudet menevät täysin hukkaan.Tämän lisäksi tulee se suurin mutta. Hiiri nimittäin maksaa 150 euroa, joten harva sitä vahingossa tulee Windows- (tai MacOS-)hiireksi ostaneeksi. Mutta kohderyhmälleen, vakavasti pelaavalle kansanosalle, Logitech G502 Lightspeed on erinomainen työväline.Logitech ja Microsoft ovat julkaisseet hyvin erilaiset hiiret, mutta molemmille on käyttötarkoituksensa. Microsoft Pro IntelliMouse on mukava ja ergonominen perushiiri, jolla voi myös pelata. Logitech G502 Lightspeed on puolestaan hämmästyttävän monipuolinen pelihiiri, jolla voi käyttää myös Windowsia – ja jossa muovin kilohinta on huikeasti Microsoftin vastaavaa korkeampi.