Testasimme Suomen ensimmäisen 5g-puhelimen – joko kannattaa ostaa?

Tyypillinen huippupuhelin





5g – kiva merkkiyhdistelmä, mutta vähän villoja





Nyt kaikessa rauhassa





ZTE Axon 10 Pro 5G Käyttöjärjestelmä Android 9 (Pie) Suoritin Qualcomm Snapdragon 855 (8 ydintä, maks. 2,84 GHz) Keskusmuisti 6/8 Gt Massamuisti 128/256 Gt Näyttö 6,47", 2340 x 1080, 398 ppi Pääkamera 48 MP (f/1,7, OIS) + 8 MP tele (f/2,4, 3x, OIS) + 20 MP wide (f/2,2 11 mm) Kakkoskamera 20 MP (f/2,0) Koko 159,2 x 73,4 x 7,9 mm Paino 175 g Akku 4000 mAh, kiinteä Sim 2 x nano-sim Muistikorttipaikka mikro-sd, maks. 1 Tt Sormenjälkilukija integroitu näyttöön Kuulokeliitäntä ei Muuta 5g-tuki, pikalataus, ip68 veden- ja pölynkestävyys

Suomen 5g-puhelinkisa päätyi kiinalaisen ZTE:n voittoon, kun yhtiö sai ensimmäisenä myytyä Suomessa – ja Pohjoismaissa – uuden sukupolven matkapuhelinverkkoja käyttävän puhelimen teleoperaattori Elisan äänekkään henkselienpaukuttelun säestämänä.Kisa oli tiukka, ja ZTE:n ohella kärkikahinoissa olivat mukana myös Samsung, Huawei sekä OnePlus. Näistä kukaan ei ole kuitenkaan vielä saanut laitteitaan kauppaan asti.Voitto meni 900 euron hintaiselle ZTE Axon 10 Pro 5G:lle, joka on ominaisuuksiensa puolesta melko tyypillinen moderni lippulaivapuhelin. Laitteessa on Qualcommin uusin ja tehokkain Snapdragon 855 -suoritin, nopea F2FS-tiedostojärjestelmä sekä kolmoiskamera.Ilta-Sanomat Digitoday otti puhelimen testattavaksi tuoreeltaan.Ulkoisesti ZTE Axon 10 Pro 5G muistuttaa melkoisesti Samsungin Galaxy S10+:aa, mutta näytön reunojen käyristys on hieman jyrkempi. Se tekee ulkoreunoista terävämmät, mutta ei häiritsevästi. Kuulokeliitäntää ei ole, mutta paketissa on sovitin sekä rimpulamalliset usb-c-porttiin käyvät nappikuulokkeet.Käsituntumaltaan puhelin on hyvä. Pinta on kauttaaltaan lasitettu, mikä tekee siitä hieman liukkaan kädessä. Yksilinssinen etukamera on sijoitettu kameraloveen näytön yläreunaan (valmistaja kutsuu tätä ”vesipisarakameraksi”). Pääkamera puolestaan koostuu nykyisten lippulaivamallien tapaan päälinssiä täydentävistä zoom- ja laajakuvalinsseistä.Puhelimen kamera tekee hyvää jälkeä. Nimenomaan hyvää, ei parasta. Se ei yllä sen enempää Galaxy S10-sarjan kuin Huawei P30 Pro -mallin tasolle valovoimassa, minkä lisäksi se häviää kuvan realistisuudessa ja väritoistossa Samsungille. Jälki on silti hyvää lippulaivatasoa.Jäämme silti odottamaan, että joku toisi zoom-kameraan pienemmän aukon. ZTE:n tapaan useimpien valmistajien tarjoama f/2,4 ei mahdollista kovinkaan hyviä zoomattuja yökuvia.Sellainen pieni ärsyttävyyden aihe mainittakoon, että ainakin nykyisessä ohjelmistoversiossaan kamera tarjosi kuviin oletusarvoisesti ZTE-vesileimalogoa. Tämän saisi poistaa seuraavassa päivityksessä, kiitos.Sormenjälkilukija on integroitu näytön alaosaan. Se on nopea ja tekee hyvin vähän tunnistusvirheitä. 6,47-tuumainen 2340 x 1080 -tarkkuuden näyttö on kirkas ja laadukas.Puhelimen varsinainen juttu, eli 5g tuo vielä tällä hetkellä hyvin vähän konkreettista. Teleoperaattoreista ainoastaan Elisalla on tarjolla kaupallinen 5g-verkko, ja sekin toimii vain 5 kaupungissa.Elisa sanoo verkon toimivan parhaiten Turussa ja Tampereella. Tämä myös näkyi Helsingin keskustassa tehdyissä testeissä, joissa nopeudet olivat välillä päärautatieaseman vieressäkin vain muutamia kymmeniä megabittejä. Helsingin-verkko on vielä testausvaiheensa lopussa, joten paremmat nopeudet ovat tarjolla vasta myöhemmin.Lisäksi kannattaa huomioida, että aluksi 5g-tukiasemia ei ole tarjolla kovinkaan tiheästi. Tämä tarkoittaa sitä, että lähellä olevat käyttäjät saattavat pudottaa nopeutta yllättävän paljon.Kun puhelin ei toimi 5g-verkossa, se pudottautuu 4g-verkkoon, jossa se toimii tarjolla olevalla maksiminopeudella.ZTE Axon 10 Pro:sta on olemassa 5g-mallin ohella 4g-versio. Se on hinnaltaan tasan 300 euroa vähemmän kuin nopeampien verkkojen malli. Tämä kertoo siitä lisästä, jonka 5g-puhelimen ostaja maksaa tällä hetkellä.Hintaero selittyy kahdella asialla: Koska järjestelmäpiiriin integroituja 5g-modeemeja ei ole vielä tarjolla, puhelinvalmistajat joutuvat käyttämään erillisratkaisuja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puhelimet joudutaan suunnittelemaan uudelleen 5g-modeemin mahduttamiseksi, välillä jäähdytystä myöten.Toinen syy on puhtaasti se, että edelläkävijöiksi nimetty ihmisryhmä on valmis maksamaan laitteistaan muita enemmän.Entä se suuri kysymys: Kannattaako tätä ostaa? Se riippuu.Jos tarvitset heti uuden ja hienon puhelimen, jota et ole aikeissa vaihtaa ainakaan pariin vuoteen sekä asut Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä tai Espoossa, niin vastaus on ”ehkä”.Jos sen sijaan asustat muualla ja puhelimen osto voi odottaa vielä vuoden, odota. Vuoden päästä on tarjolla enemmän 5g-verkkoja, parempaa peittoa sekä kohtuuhintaisempia puhelinmalleja. Huvin vuoksi ei kannata ostaa 5g-puhelinta jo siksi, että se kuluttaa sähköä hieman enemmän kuin vastaavat 4g-mallit.Jos unohdamme 5g-verkkotuet ja tuotekehityskustannukset, niin puhelimen 4g-variantti on omassa sarjassaan ihan varteenotettava vaihtoehto.Alla olevalla videolla haemme vastausta kysymykseen, mikä on oikea hetki ostaa 5g-puhelin.