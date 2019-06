Testit

”Hirviökameran perillinen” Nokia 9 PureView päästää muokkaamaan kuvia – toteutus jää puolitiehen

Ulkoisesti vakuuttava

Jälkikäsittelyllä saa iloa

Nokia 9 PureView -puhelimen julkaisua pohjustettiin useilla vuodoilla. Kuvat puhelimesta ja varsinkin takakannen kameraryppäästä vuotivat julki jo pari kuukautta ennen varsinaista julkaisua helmikuun lopulla. Huhujen mukaan uutuudessa olisi ennenkuulumattomat viisi kameraa, joiden ansiosta Nokia-puhelin voisi jälleen tasaveroisesti haastaa muiden valmistajien huippumallit.Toteutuivatko suuret odotukset? Kyllä ja ei. Puhelimesta kyllä löytyy kehittynyt kamerajärjestelmä, mutta se ei ole aivan sitä, mitä odotettiin.Ulkoisesti puhelin on vakuuttava. Etupuoli on pääasiassa kuusituumaista näyttöä, kehys alumiinia ja takakansi hieman reunoista kaartuvaa lasia, minkä ansiosta puhelin sopii käteen, mutta on myös hieman liukas. Takakannessa huomio kiinnittyy tietenkin yläosan viiden kameran, etäisyystunnistimen ja salaman muodostamaan kuvioon, joka erottaa laitteen tyylikkäästi kilpailijoista.Kuulokeliitäntää ei ole, mutta pakkauksessa tulee mukana usb-c-liitäntään yhdistettävät kuulokkeet sekä kuulokeadapteri omia kuulokkeita varten.Myöskään sormenjälkilukijaa ei ole näkyvissä, vaan se on näytön sisässä. Valitettavasti lukija on toimii melko heikosti: Joko se ei tunnista sormenjälkeä lainkaan tai sormea saa hetken aikaa painaa lujasti näyttöön. Tätä ennen näyttö on kuitenkin herätettävä joko puhelinta heilauttamalla tai painamalla lyhyesti virtanäppäintä.Käyttöjärjestelmänä on uusin Android, ja kuten tunnettua, lähes kokonaan ilman valmistajan omia lisäyksiä Nokia-puhelimet myös saavat myös päivitykset pikatahtia julkaisun jälkeen.Arkikäytössä suorituskyky riittää, eikä puhelin ei hidastele. Prosessorina on Snapdragon 845, joka on viime vuoden malli.Kuten tavallista tämän luokan puhelimissa, puhelimen akku kestää yleensä päivän verran. Puhelimessa on 128 gigatavun tallennusmuisti. Ram-muistia on kuusi gigatavua.Puhelimen kameralta odotettiin viime syksynä suuria, ja tiettävästi puhelimen julkaisu myöhästyi kuukausia sen takia. Toisin kuin muut valmistajat, HMD ei laittanut puhelimeensa kymmenien megapikselien tele- tai laajakuvalinssejä, vaan viisi 12 megapikselin laajakuvalinssillä varustettua kameraa. Näistä kaksi on värikameroita ja loput mustavalkoisia.Kamerat ottavat kuvan yhtä aikaa, ja ne yhdistetään ohjelmallisesti yhdeksi 12 megapikselin kuvaksi. Mustavalkokameroiden tarkoituksena on parantaa muun muassa valokuvien kontrastia. Kuvaustekniikka perustuu hyvin paljon kameraohjelmistoon: Esimerkiksi valokuvien tarkennuskohtaa voi myös muuttaa kuvan ottamisen jälkeen.Tavalliseen tapaan räpsimällä puhelimella saa varsin tavallisia kuvia. Räpsintäkuvaus johtaa kuitenkin puhelimen ”tukkeutumiseen”, sillä kuvatiedostot ovat suuria, ja puhelimen prosessori ei pysy perässä. Tämä johtaa siihen, että esikatselukuvia ei saa heti käyttöönsä, sillä isompien kuvasarjojen tapauksessa viive voi olla kymmeniä sekunteja.Kuvatiedostot voi saada puhelimesta yleisen jpg-formaatin lisäksi myös dng-muodossa raw-kuvina, minkä ansiosta kuvan asetuksia voi muokata jpg-kuvia laajemmin.Kameran erikoisuutena on niin sanottu syvyystila. Valmistajan mukaan kamera tunnistaa tilasta yli 1200 syvyyskerrosta, joiden avulla jpg-kuvaan voi luoda jälkikäteen uskottavampia syvyysterävyyteen perustuvia bokeh-efektejä vielä jälkikäsittelyvaiheessa.Efektin löytäminen vaati käytännössä nettihakua. Kuvakansiossa oli ensin painettava muokkausvalikon kuvaketta ja tämän jälkeen avautuvassa näkymässä painettava muokkausvalikkoa vielä uudestaan. Tehosteen avulla kuvia pystyy muokkaamaan Kuvat-sovelluksessa siten, että vain tietty valittu kohta, tai tietyllä etäisyydellä olevat kohteet ovat tarkkoja.Efektin teho riippuu kuvauskohteesta, eli onko kuva-alalla paljon erilaisia eri etäisyydellä olevia kohteita, joihin voi tarkentaa. Tehoste ei myöskään tarkenna sellaista, mikä ei kuvaushetkellä ollut tarkkaa.Raw-kuvien käsittely onnistuu esimerkiksi Adobe Lightroom -sovelluksella, joka ei ollut puhelimessa valmiina, mutta jonka voi asentaa itse. Sovelluksen käyttö vaatii rekisteröitymistä. Kuvat voi myös siirtää tietokoneelle, ja muokata niitä myös raw-kuvien muokkaamiseen sopivalla ohjelmalla.Jälkikäteen muokkaamalla hyvistä kuvista voi saada erinomaisia. Toisaalta voisi kuvitella, että raw-kuvaamisesta ja jälkikäsittelystä kiinnostunut ei tyytyisi puhelimeen, vaan satsaisi myös erilliseen järjestelmäkameraan.Nokia 9 Pureview on toki perustoiminnoiltaan hyvä, ja sikäli puolustaa paikkaansa. Etukäteen huomiota herättänyt kamera on kuitenkin suunnattu lähinnä niche-käyttäjäryhmälle, eikä se välttämättä tuo juuri lisäarvoa sellaiselle käyttäjälle, joka odottaa saavansa erikoisella kameralla helppoja huippuotoksia.