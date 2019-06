Matkakuulokkeet voivat olla aidosti hyvät – testasimme asian väkevästi todistavan esimerkin

Testit

Puristavat, mutteivät liikaa





Kalliit, mutta hyvät

Matkakuulokkeissa on viime aikoina otettu ilahduttavia edistysaskelia, kun puhelimen kanssa käytettävä luuripari ei ole enää synonyymi bassoja ylikorostavan ja ääntä vuotavan rempulan kanssa.Amerikkalainen Master & Dynamic on ponnistanut jo aiemmin hifiluurien sarjasta kohti mobiilikäyttäjiä. Yhtiön taannoiset MW60:t olivat järeät kuulokkeet, joilla kosiskeltiin kotihifistien ohella kännykänkäyttäjiä.Nyt valmistaja on julkistanut mallin, jossa järeän äänentoiston kaveriksi tuodaan matkakuulokkeissa tervetullut aktiivinen vastamelu eli noise cancelling (NC). Noin 500 euron Master & Dynamic MW65:n tarkoitus on yhdistää laadukas äänentoisto ja matkakuulokkeilta edellytettävä keveys.Laatubrändiksi itsensä määrittelevä Master & Dynamic on taas tuotteistanut pakkauksen viimeisen päälle. Kuulokkeet ovat jykevärakenteinen ja laadukas alumiinin ja nahkan yhdistelmä, ja korvakupit saa irrotettua. Luurien lisäksi pakkauksessa on nahkasta ja kankaasta tehty sivutaskullinen kuljetuspussi, usb-c-latauskaapeli, punottu 3,5 millin standardi äänikaapeli sekä sovittimet lentokoneiden ääniliitäntään ja tietokoneiden isoon usb-porttiin.Valmistaja tarjoaa vielä lisävarusteena erillistä telinettä – lisämaksusta toki.Kuulokkeet ilahduttavat keveydellään, sillä niiden paino on vain 245 grammaa (eli 100 grammaa vähemmän kuin MW60:ssa). Tämän ansiosta kuulokkeet eivät ala painaa päässä. Ne istuvat silti napakasti, mutta puristusta ei kyllä saisi olla yhtään enempää.Koska kuulokkeista on pyritty tekemään matkakäyttöön sopivat, on pieniä kompromisseja tehty. Taajuusvaste on ”vain” 20–20 000 hertsiä ja impedanssi 32 ohmia, mikä pesee kuitenkin melkein kaikki matkakuulokevaihtoehdot.MW65:ssa on paljon nappeja. Mekaanisen virta/bluetooth-kytkimen lisäksi vasemmassa kuulokkeessa on vastamelukytkin. Oikealla taas on äänenvoimakkuudensäätö sekä monitoiminappi kappalevaihtoon ja puhetoiminnoille – niin puhelimelle kuin digiavustajalle.Vaikka kyseessä on kompromissi hifistelyn ja kuljetettavuuden välillä, äänenlaadullisesti kuulokkeet jättävät perinteiset mobiilikuulokkeet puremaan pölyä. Äänenlaatua ei tarvitse pumpata keinotekoisesti bassolla, ja soundi on tasapainoinen, hyvin erittelevä sekä sävyltään lämpöinen.Kun kuulokkeita käytetään passiivisessa tilassa audiopiuhan kanssa, volyyminsäätö tehdään äänilähteestä, eikä luurin ohjausnäppäimistä ole iloa. Tämä on kuitenkin se tapa, jolla kuulokkeisiin saadaan laadukkain ääni ilman pakattua striimauspalvelumusiikkia ja katkoksia bluetooth- sekä internet-yhteydessä. Passiivikäytössä äänen volyymi on suurempi.Vastamelutoimintoa voi käyttää myös piuhan kanssa. Tämä edellyttää kuulokkeiden päälle kytkemistä, ja äänenlaatu ei ole aivan yhtä miellyttävä kuin passiivisessa tilassa tuleva ”luomuääni”.Kuulokkeet on tarkoitettu toimimaan ensisijaisesti bluetoothilla, ja myös siinä ne pärjäävät hyvin – muita mobiilikuulokkeita vastaan. Langattoman toiston myötä ääni kuihtuu väkisinkin jonkin verran, mutta lopputulos on kännykkäkuunteluksi oikein siedettävä.Kuulokkeiden suurin valtti eli vastamelutoiminto lupaa lopuksi hieman enemmän kuin antaa. vastamelutiloja on kaksi, vahva ja kevyt. Niiden keskinäinen ero jää kuitenkin turhan pieneksi.Taustalla lienee valmistajan halu olla koskematta äänenlaatuun liikaa. Vahva NC olisi kuitenkin saanut olla paljon aggressiivisempi. Nykyisellään se päästää turhan paljon ääntä läpi, minkä lisäksi se ottaa häiriötä tuulesta. Mobiilikäytössä eniten tuli käytettyä kevyen NC:n tilaa, joka toimi moitteetta – vaikka eristikin ympäristön ääniä vielä aavistuksen verran vähemmän kuin vahva.Myös akkupuoli on kunnossa. Kuulokkeille luvataan 24 tuntia toistoaikaa, mikä on kaikilla mittareilla paljon. Akun varaustason näkee merkkivalosta virta päälle kytkettäessä tai puhelimen bluetooth-asetuksista.Master & Dynamic MW65 ovat kokonaisuutena ilahduttava tuttavuus. Vastamelutoiminto olisi saanut olla pontevampi, mutta siitä huolimatta kuulokkeet ovat erinomainen kompromissi keveyden ja äänenlaadun välillä.Suurimmalle osalle ihmisiä riittää pilalle pakattu ääni nappikuulokkeiden tai bassomuhjuluurien läpi kuunneltuna. Mutta niille, jotka haluavat enemmän, MW65 tarjoaa hyvän ratkaisun – edellyttäen, että 500 euroa kuulokkeista ei ole liikaa.