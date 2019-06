Testit

Testissä kelluva kesäkaiutin – Wonderboom 2 tuo laadukkaan soundin satasella





Yksinkertaiseksi tehty

Se tärkein asia on kunnossa





Logitech on ollut ahkera kaiutinpuolella jokunen vuosi sitten ostamansa Ultimate Ears -brändin kanssa. Valmistaja tarjoaa matkakaiutinpuolella kahta mallisarjaa, Boomia (Megaboom-variantteineen) sekä Wonderboomia.Kahden mallisarjan perimmäinen tarkoitus on hämärän peitossa, mutta Wonderboomin on tarkoitus olla helposti mukana kulkeva ja kuritustakin kestävä ämyri.Juuri näillä hetkillä kauppoihin tulevaa 99 euron hintaista Wonderboom 2:ta on tarjolla viitenä värivaihtoehtona. Kaiuttimen nähneiltä nopeasti lempiniminen ”tuhkauurna” saanut ämyri on pieneen kokoonsa (104 x 95 mm) nähden kohtuullisen painava (420 grammaa). Äänentoistossa tämä on yleensä hyvä asia. Kaiuttimen rakenne on jykevä ja sen pinta on muovia sekä karheaa punosta.Pakkauksessa tulee kaiuttimen lisäksi usb-kaapeli (ilman laturia) ja siinäpä se. Sovellusta kaiuttimen hallitsemiseen tai äänen muokkaamiseen ei ole. Mukaan ei ole myöskään integroitu Google Assistantia, Alexaa tai muutakaan digiavustajaa. Tämä on yksityisyysnäkökulmasta hyvä asia, sillä kaiutin ei kuuntele käyttäjäänsä.Kaiuttimen käyttöönotto käy nopeasti tavanomaisella bluetooth-parituksella, minkä jälkeen polkka alkaa heti soida. Kaiutin voi kytkeytyä kahteen laitteeseen samaan aikaan.Fyysistä ääniliitäntää ei ole, mikro-usb-portti on tarkoitettu lataukseen. (Ja olisi siitä nyt voinut usb-c-portin samalla tehdä, ei se niin paljoa lisää olisi maksanut.)Laite on varustettu kuudella napilla. Virta- ja bluetooth-napin lisäksi tarjolla ovat monitoimipainike sekä nappi erilliselle ulkotoistotilalle, jolla pannaan musiikki tauolle tai hypätään seuraavaan kappaleeseen. Lisäksi laitteen kyljessä olevat plus- ja miinussymbolit säätävät äänenvoimakkuutta.Plussan ja miinuksen painaminen samaan aikaan kertoo akun varauksen tason. Sitä ei kuitenkaan tehdä selkeästi prosenttimäärä antaen (kuten Boom-sarjassa), vaan merkkiäänellä. Niitä on kolme, ja ne muistuttavat aivan liikaa toisiaan.Vaikka bassoa on reilusti, se ei onneksi jyrää muita taajuuksia alleen. Edeltäjäänsä verrattuna Wonderboom 2:n ääni on hieman kuivakampi, mutta samalla erottelevampi. Kaiuttimen satasen hinta ja äänen laatu ovat hyvin tasapainossa.Kaiutin antaa ääntä tasaisesti joka suuntaan, eli sen voi asettaa vaikkapa piknik-liinalle keskelle evästelyseuruetta. Paitsi ulkoilmatoistotilaan siirryttäessä, jolloin äänen kantavuutta parannetaan leikkaamalla iso osa alataajuuksista pois. Samalla äänestä katoaa lämpö, jota perustilassa on jonkin verran. Sitä ei ole kuitenkaan pakko käyttää.Ykkössukupolveen verrattuna äänenlaadussa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää parannusta. Jos sellainen löytyy ennestään, sitä ei ole syytä vaihtaa uudempaan.Kaiuttimen erikoisuuksiin kuuluu myös IP67-luokiteltu vedenkestävyys. Se tarkoittaa sitä, että sen voi upottaa metrin syvyyteen puoleksi tunniksi.Paitsi että kaiutin ei uppoa. Veteen heitettäessä se jää kellumaan. Laitetta voi periaatteessa siis käyttää kylpytynnyrikaverina, mutta puolillaan upoksissa oleminen ei varsinaisesti paranna toiston laatua. Ihan vinkeä yksityiskohta kuitenkin.Valmistajan mukaan kaksi Wonderboom 2:ta saa paritettua stereoksi pelkällä napin painalluksella. Tätä ei kuitenkaan ollut mahdollista yhdellä laitteella testata. Kaiutin ei pariudu valmistajan toisen mallisarjan Boom-kaiuttimien kanssa. Valmistaja lupaa kaiuttimelle 33 metrin kantaman, 13 tunnin akkukeston sekä 2,6 tunnin latausajan. Virran loppuminen ei ehtinyt muodostua ongelmaksi missään vaiheessa.Kokonaisuutena Wonderboom 2:ta voi pienistä puutteistaan huolimatta pitää varsin onnistuneena tuotteena. Sen äänenlaatu on hintaan nähden hyvin kohdallaan, akku kestää pitkään ja sitä voi käyttää rankoissakin olosuhteissa. Mitä mainioin kesäkaiutin siis.