Testi: Bose yhdisti aurinkolasit ja kuulokkeet – tulos on hämmentävä

Kesä on auringon ja yleensä myös musiikin aikaa. Ehkä juuri siksi tai siitä huolimatta vimpainmarkkinoille on ilmestynyt hyvin erikoinen ja ennakkoluuloton laite: kuulokeaurinkolasit.Bose Frameseissa on kyse juurikin kahden tuoteryhmän yhdistämisestä. Lasien sankoihin on upotettu kaiuttimet, minkä on määrä tehdä musiikin mukaan ottamisesta samaan aikaan helppoa ja coolia. Tokihan tällainen yhdistelmä oli pakko testata.ovat saatavissa kahtena eri versiona: klassisina Blues Brothers -malleina (Alto) sekä modernimpana pyöreänä varianttina (Rondo). Pakkauksessa on aurinkolasien lisäksi usb-porttiin kytkeytyvä latauspiuha säilytyspusseineen, suojakotelo ja pieni pikaohjeen tapainen.Pikaohje on täysin riittämätön. Siitä kuitenkin selviää, että musiikin toistamiseksi on ladattava Bose Connect -sovellus. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä musiikki toistuu ilman sovellustakin. Applikaatio laajentaa kuitenkin laitteen toiminnallisuutta ja mahdollistaa ohjelmistopäivitykset.Kun sovellus on asennettu puhelimeen, lasit liitetään sen kanssa laitepariksi. Sen jälkeen on syytä käydä pikapikaa asetusvalikossa, sillä sovellus lähettää muuten laitteen käyttötiedot aivan liian laajasti Boselle. Yksityisyysvalintaa ei tarjota käyttäjälle sovelluksen asennusvaiheessa, mistä Boselle iso miinus.soittamisen ohella laseilla onnistuvat puhelut sekä digiapurien käyttö. Kaikki niistä ovat oikeassa sangassa olevan monitoiminapin takana. Ohjeita tähän ei anneta sen enempää pikaohjevihkosessa kuin sovelluksen sisälläkään.Yksi painallus käynnistää laitteen, keskeyttää äänentoiston tai jatkaa sitä, kaksi painallusta hyppää kappaleen eteenpäin ja kolme painallusta hyppää biisin takaisinpäin. Pitkä painallus käynnistää Google Assistantin tai jonkun muun digiapurin. Samalla napilla hoituu myös puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen.Monitoiminappi on terävä ja epämukava käyttää. Äänenvoimakkuuden säätö on tehtävä puhelimella.Kaiuttimien aiheuttama pullistuma sangoissa on selkeästi näkyvä. Lasit ovat hämmästyttävän kevyet (45 grammaa), ja ne päässä eroa tavallisiin aurinkolaseihin ei edes huomaa.Framesien tärkein asia eli äänentoisto on hämmentävä kokemus.Musiikkia kuunneltaessa syntyy vahva tilavaikutelma, aivan kuin kuuntelisi musiikkia matkan päässä olevista kaiuttimista. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, sillä kaiuttimien ja korvien välissä on verrattain paljon ilmaa. Äänentoistollisesti Framesit ovat varsin tasapainoiset, eli mikään taajuus ei ylikorostu. Yleissoundi on kuivakka.Valmistajan mukaan musiikista voi nauttia yksityisesti, mikä ei pidä aivan paikkaansa. Lasit vuotavat ääntä kokolailla. Kun joku kuuntelee laseilla musiikkia hiljaisessa tilassa, biisin tunnistaa helposti. Tämä tekee laitteista hankalat bussi- tai junamatkustajille.Laseille onkin vaikea keksiä täydellistä käyttötarkoitusta. Sellainen löytyi lenkkeilystä ja pyöräilystä. Etenkin jälkimmäisessä on tärkeää, että musiikki ei peitä ympäristön ääniä turvallisuussyistä. Tähän tarkoitukseen lasit ovat aivan ookoo.Koska kysymyksessä ovat nimenomaan aurinkolasit, seuraa käytännön ongelma: jos musiikkia mielii kuunnella sateen tai pilvisen sään yllättäessä, rillit on pakko pitää nenällä ja cooliuskerroin korkealla koiranilmallakin. Valmistaja ei tosin sano vedenkestävyydestä mitään.Musiikin kuuntelu ei myöskään oikein onnistu lasit otsalle nostettuna. Korvakäytävän ja kaiuttimien etäisyys kasvaa liian suureksi.mukaan laitteisiin on rakennettu sisään AR- eli lisätyn todellisuuden tekniikkaa, josta pitäisi olla iloa tulevaisuudessa. Se ei kuitenkaan tarkoita grafiikan heijastamista laseihin vaan antureita, jotka osaavat tulkita pään asennon. Tästä lienee iloa esimerkiksi grafiikkaa mobiililaitteelle piirrettäessä ja kaiuttimien äänenbalanssia säädellessä. Toistaiseksi kyseessä on kuitenkin vasta lupaus, joista tekniikan maailmassa harvemmin kannattaa maksaa.Bose lupaa Frameseille 3,5 tunnin toistoajan ja 12 tunnin valmiusajan. Epäselväksi kuitenkin jää, miten lasit sammutetaan virtaa syömästä. (Oikea vastaus: laita lasit ylösalaisin makuulle kahdeksi sekunniksi.) Sovelluksella lasit voi ajastaa sammumaan myös tietyn ajan kuluttua äänentoiston päättymisestä.Itse aurinkolaseina Bose Framesit toimivat hyvin. Linssejä on tarjolla sekä polarisoituna (39,95 €) että normimalleina (24,95 €). Valmistaja sanoo niiden blokkaavan 99 prosenttia UVA-säteilystä.Bose Framesit jättävät kaikkiaan hyvin ristiriitaisen olon. Ne kuulostavat hauskalta vimpaimelta, mutta niiden käyttöarvo on varsin rajallinen. Mutta ehkäpä nämä lasit on tarkoitettu niille, joilla on jo kaikkea.Ehkäpä tässä tapauksessa tärkeää on juuri se näyttöarvo. Siitä tosin pääsee maksamaan halvimmillaan noin 270 euroa. Se ei ole ihan vähän.