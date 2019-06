Testit

Testasimme oudot nappikuulokkeet irtomikrofonilla – ja ne osoittautuivat oivaksi peliksi





Musiikki- ja pelikuulokkeet ovat kaksi erinomaisen hyvin myyvää tuoteryhmää. Harva valmistaja on kuitenkaan onnistunut yhdistämään näitä erityisen onnistuneesti. Yleensä tarjolla on pelejä varten bassoa ylikorostavia virityksiä ja toisaalla useampaan lähtöön tehtyjä musiikkikuulokkeita.Jos musiikkikuulokkeiden moninaisuus on suhteellisen suurta, pelikuulokkeissa ei niinkään. Yleensä tarjolla on mikrofonisangalla varustettuja kuppikuulokkeita ja siinäpä se.Turtle Beach tekee asian toisin. Jo takavuosilta tuttu laitevalmistaja nimittäin julkaisi Battle Buds -sankamikrofoni-nappikuulokkeet pelaajalle. Kyseessä on karvan verran alle 30 euroa maksava paketti.Konsepti näyttää juuri niin hämmentävältä kuin miltä se kuulostaakin. Battle Budsit ovat korviin asetettavat kookkaat napit ja vasempaan kuulokenappiin kiinnitettävä sankamikrofoni.Ensivaikutelma on lievästi sanottuna lelumainen. Tuntuma on erittäin muovinen ja testikappaleen turkoosinsininen väri ei auta asiaa. Ei myöskään se, että Turtle Beachin historiasta löytyy monta monituista tuotetta, joissa halpa hinta on ajanut laadun ohi.Mutta jos muotoseikat unohdetaan, paketista paljastuu yllättävän pätevä tuote. Napit istuvat korviin erinomaisesti ja ovat myös tukevat. Mukana tulee myös vaihtonapit pieni- ja suurikorva-aukkoisille. Napit ovat isot, vahvasti korvista ulostunkeutuvat ja näkyvät.Tarjolla ei ole bluetoothia, vaan kuulokkeet kytketään tavallisella 3,5-millisellä liittimellä puhelimeen tai peliohjaimeen.Sankamikrofoni kiinnitetään vasempaan nappiin tavallista pienempään 2,5 millin audioliittimeen. Pelikokemus mikrofonin kanssa oli täysin normaali. Toisessa päässä ollut pelikaveri ei huomannut eroa äänenlaadussa kalliimpiin HyperX:n pelikuulokkeisiin verrattuna. Suurin miinus tulee siitä, että nappien ja mikrofonisangan yhdistelmä näyttää hieman hönöltä, mutta omassa olohuoneessa tuo ei ole suuren suuri huoli.Johdossa on säädin, jossa on perustoiminnot: liukusäädin äänenvoimakkuudelle, puhelimeenvastausnappi sekä mikrofonin vaimennus.Sangan lisäksi myös johdon säätimessä on mikrofoni, joka on tarkoitettu puheluihin. Se hoitaa asiansa tyydyttävästi.Ehkä suurin yllätys oli se, että musiikin kuuntelu onnistui kuulokkeilla oikein hyvin. Koska kyseessä ovat korvanapit, basson ylikorostuksesta ei ole pelkoa. Tarjolla ei kuitenkaan ollut myöskään halvoille nappikuulokkeille ominaista latteaa pihinää, vaan yllättävän tasapainoista ääntä.Ja ennen kuin juokset kuulokekauppaan: hifi-kuulokkeista ei siis edelleenkään ole kyse, vaan kolmen kympin korvanapeista. Äänenlaatu on siis suhteutettava siihen.Lopputulos on silti kaikin puolin iloinen yllätys. Jos tarvitset pelikuulokkeita, mutta isot kupit eivät houkuttele, Battle Budsit ovat harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.