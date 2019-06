Testit

Testasimme pelihiirien trendin aallonharjalla ratsastavan Model O:n – paljastui täyden kympin tuotteeksi

Pelihiiret nousivat suursuosioon 2000-luvun alkupuolella. Markkinajohtaja oli pitkään Logitech, jonka Mx- ja G-sarja ovat suorastaan legendaarisia. Kilpakumppaneita olivat tuohon aikaan muun muassa Razer ja Microsoft.Viime vuosina pelihiirimarkkinoilla ei ole nähty ominaisuuspuolella uusia jippoja, sillä lähes kaikissa hiirissä on samat ominaisuudet valmistajasta huolimatta. Designin suhteen hiirissä on sen sijaan hiljattain alettu keksiä jotain uutta, kun niin sanottu hunajakennorakenne on yleistynyt pelaajien keskuudessa.Hunajakennorakenne tarkoittaa sitä, että hiiren painoa on pudotettu tekemällä ulkopintaan reikäkuvioita. Tunnetuin hunajakennorakennetta hyödyntävä valmistaja on Finalmouse, jonka 58 grammaa paina Air 58 -hiiri todettiin Ilta-Sanomien testissä olevan huippulaite, joskaan ei kovin kestävä.Finalmouse on saanut haastajan, kun laitevalmistaja Glorious PC Gaming Race on tuonut markkinoille helmikuussa esittelemänsä superkevyen pelihiiren, Model O:n. Hiiri on yrityksen ensimmäinen.Model O painaa 67 tai 68 grammaa pinnoitteesta riippuen: Hiiri on saatavilla mattana ja kiiltäväpintaisena, mustana tai valkoisena. Mattaversio maksaa noin 50 euroa ja kiiltäväpintainen 55 €. IS:n testiversio oli mattapinnalla.Hiiressä pistää ensimmäisenä silmään vasemmalle puolelle sijoitettujen peukalonappien takana oleva yrityksen logo, joka on viittaus PCMR-meemiin [PC Master Race]. PCMR-meemillä leveillään, kuinka pc on paljon parempi kuin konsolit.Model O istuu käteen hyvin, mutta ei tunnu aivan yhtä hyvältä kuin Air 58, joka on takaa hieman pyöreämpi. Tähän kuitenkin tottuu nopeasti eikä asiaa edes huomaa pelatessa.Laadussa Model O ei häviä yhtään isoimmille kilpailijoilleen, kuten Logitechille, toisin kuin Finalmouse. Hunajakennorakenne ja muut osat ovat laadukkaita, hiiri ei nitise tai natise, paitsi rulla ylöspäin skrollattaessa.Hiiri toimii suoraan paketista tietokoneeseen yhdistettynä, mutta eniten saa irti asentamalla sen oman säätöohjelman. Silloin hiiren herkkyyttä (dpi) ja valoja voi säätää täysin mieleisekseen. Ensimmäisellä käyttökerralla hiiri pitää päivittää, mutta se vie aikaa vain minuutin.Sensori on hyväksi todettu Pixart PMW3360. Herkkyyttä voi säätää ilman ohjelmaa neljän valmiin vaihtoehdon välillä (400/800/1600/3200). Kaksimetrinen johto on erittäin kevyttä punottua kangasta.pelihiiret ovat toistaiseksi vähässä, mutta niiden suosio kasvaa tasaista vauhtia. Glorious PC Gaming Racen ensimmäinen superkevyt hiiri on loistava pelinavaus yhtiöltä.Hiirtä on vaikea olla vertaamatta Finalmouseen, mutta vaaka kallistuu Model O:n puolelle. Se on yksinkertaisesti sanottuna markkinoiden paras kevyt pelihiiri, jos langattomuus ei ole vaatimus (jolloin voiton vie Logitech G Pro). Model O:ssa yhdistyvät erinomainen laatu, halpa hinta ja loistavat säätömahdollisuudet.Glorious PC Gaming Racen ja Finalmousen välillä on myös yksi selvä ero: saatavuus. Finalmousen tuotteita tehdään hyvin rajattu määrä, joten saatavuus on kehno. Model O:n mallien kohdalla odotusaika on Suomessa tällä hetkellä kuukausi.Kaiken kaikkiaan Model O on loistava tuote. Glorious PC Gaming Race tekee varmasti lisää ultrakevyitä hiiriä, mutta toivottavasti eri kokoisilla rungoilla. Vaikka Model O sopii itselleni, niin on se monelle aivan liian suuri. Pienemmille malleille olisi varmasti kysyntää.