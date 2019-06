Testit

Testi: OnePlus 7 on Pro-mallia rutkasti halvempi, mutta mitä rahalla saakaan?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

6T:n veli, 7 Pron pikkuserkku

Hyvä kamera, muttei paras





Muut perusseikat kunnossa





Mieti, kannattaako päivittää





OnePlus 7 Käyttöjärjestelmä Oxygen OS 9 (Android 9) Suoritin 8-ytiminen Snapdragon 855 (2,84 GHz) Keskusmuisti 6/8 Gt Massamuisti 128/256 Gt (UFS 3.0) Näyttö 6,41", 2340 x 1080, 402 ppi Pääkamera 48 MP f/1,7 OIS + 5 MP f/2,4 Kakkoskamera 16 MP, f/2,0 Koko 157,5 x 74,8 x 8,2 mm Paino 182 g Akku 3700 mAh, kiinteä Sim kasois-nano-sim Muistikorttipaikka - Sormenjälkilukija näyttöön integroitu Kuulokeliitäntä - Muuta kestää vettä, mutta ei luokitusta