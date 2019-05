Testit

Testi: Odotettu OnePlus 7 Pro on huikea harppaus – joka hukkaa valmistajansa suurimman valtin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terävimpään kärkeen









Uutta: Optinen zoom kamerassa





Ja jotain vähän omaa





OnePlus 7 Pro Käyttöjärjestelmä Oxygen OS 9 (Android 9) Suoritin 8-ytiminen Snapdragon 855 (2,84 GHz) Keskusmuisti (6/)8/12 Gt Massamuisti (128/)256 Gt (UFS 3.0) Näyttö 6,67", 3120 x 1440, 516 ppi Pääkamera 16 MP wide (117°) f/2,2 + 48 MP f/1,6 OIS + 8 MP 3x tele f/2,4 OIS, 4K @ 30/60 fps Kakkoskamera 16 MP, f/2,0 Koko 162,6 x 75,9 x 8,8 mm Paino 206 g Akku kiinteä 4000 mAh Sim 2 x nano-sim Muistikorttipaikka ei Sormenjälkilukija näyttöön integroitu Kuulokeliitäntä ei Muuta kestää vettä, mutta ei luokitusta