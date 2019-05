Testit

Testasimme 159 euron pelituolin – paketista löytyi pettymys, jota kehtaa suositella vain varhaisteinille

Pelituolit nauttivat tällä hetkellä suursuosiota. Viimeisen parin vuoden aikana eri hintaiset pelituolit ovat vallanneet elektroniikkaketjujen myymälöiden lisäksi esimerkiksi hypermarketit ja teleoperaattorien verkkokaupat.Mitä pelituolilla sitten tarkoitetaan? Noh, tarkasti brändättyä ja toimistotuoleihin verrattuna huonommista valmistusmateriaaleista valmistettua kokonaisuutta. Mitä enemmän rahaa laittaa – hinnat liikkuvat mallista riippuen 100-1000 euron välillä– niin sitä enemmän laatua saa, mutta pelibrändistä joutuu aina maksamaan ylimääräistä.Ilta-Sanomat testasi L33T Gamingin noin 160 euroa maksavan Encore-pelituolin, jota voi kutsua niin sanotuksi budjettimalliksi.Suuresta vajaat 20 kiloa painavasta paketista löytyy tuolin osat, a4:n kokoinen ja viiden kohdan kokoamisohje, ruuvit sekä työkalu, jolla tuolin saa koottua.Kasaamiseen meni aikaa noin puoli tuntia. Jo tässä kohtaa tuolin hinta tulee esille: kaikki on tehty halvasta muovista, ja ruuvien reiät tulevat (hyvällä tuurilla) vain osittain esille keinonahan alta.Tuolin jalka sekä viisi pyörää ovat muovia. Istuin on leveä, käsinojat muoviset ja selkänoja suuri. Istuinta ja selkänojaa koristaa mallista riippuen joko vihreä tai punainen koristeväri, joka on kaikkea muuta kuin kaunista katseltavaa.Säätömahdollisuudet ovat niukat: Käsinojia ei pysty säätämään, selkänoja kallistuu vain 20 astetta, mutta tuolia voi nostaa tai laskea 47–56 sentin välillä.Selkänoja ja istuin ovat molemmat keinonahkaa, joka on kesähelteillä varmasti kaikkea muuta kuin mukava. Testikäytössä tuolin kanssa ei hikoiluttanut yhtään enempää tai vähempää kuin sitä edeltäneen Ikean kohtalaiseksi todetun Markus-tuolin kanssa.Kaiken kaikkiaan tuolista jää kaikkea muuta kuin vakuuttava fiilis. Laatu on kehno, tuoli ei ole millään tavalla jämäkkä ja 159 euron suositushinnalla saa parempiakin vaihtoehtoja, mutta tosin ilman pelibrändiä.Muutaman kaverin kokemukset tuolista olivat kanssani samaa tasoa: Halvan näköinen ja tuntuinen, mieluummin jotain laadukkaampaa.Budjettiluokan Encorea on vaikea suositella, sillä jo muutamalla kymmenellä eurolla saa paljon paremman kokonaisuuden. Encore on kuitenkin kohtalainen vaihtoehto esimerkiksi nuorelle, joka haluaa väriä pelinurkkaukseen.Hintalaatusuhdetta arvostavan sen sijaan kannattaa suunnata katseensa esimerkiksi L33T Gamingin Elite-sarjaan, jonka hinnat alkavat noin 200 eurosta. Vajaan satasen lisäsijoituksella saa huomattavasti parempaa vastinetta ostokselle.