Joko on älykellon aika? Testissä runsaan 200 euron Honor Magic Watch





Älykellot ovat tuoteryhmä, joka ei lyönyt itseään ryminällä läpi. Muutos tapahtuu sen sijaan hiljaa hivuttamalla. Laitteet lisäävät myyntiään koko ajan tasaisesti Suomessa.Suurimmat älykellojen yleistymisen jarrut ovat olleet niiden akkukesto ja turhan korkea hinta. Kumpikin on pikkuhiljaa korjautumassa.Kuten on usein aiemminkin nähty, hinnat alkavat painua kiinalaisten tullessa mukaan kilpailuun. Huawein alabrändi Honor toi hiljattain markkinoille Honor Magic Watch -kellon, jota myydään hieman yli 200 eurolla (suositushinta on 219 euroa). Laite on käytännössä sama kuin hieman myöhemmin julkaistu Huawei Magic Watch.Kyseessä ei ole huippulaite, vaan suurille kansanjoukoille tarkoitettu tuote.Kellon käyttö on näppärää ja luontevaa. 1,2-tuumaisen näytön tarkkuus on 390 x 390 kuvapistettä, mikä ei ole ennätyksellisen suuri. Samaan aikaan se on täysin riittävä, sillä näytön kirkkaus on erinomainen, eikä näytön ylä- ja alaosaan jää mustia surureunoja. Koko näyttöala hyödynnetään onnistuneesti.Vaikka kellon ranneke näyttää nahalta, se ei ole sitä. Materiaali on mallista riippuen silikonia tai kumin ja keinonahan sekoitusta, mikä on kestävyyden kannalta hyvä asia. 50 metriin asti vesitiiviin kellon kanssa voi uida ja käydä suihkussa, joskin näyttö kannattaa lukita ensin. Muuten vesipisarat alkavat harrastaa hyvinkin erikoista valikkosurffailua.Ehkä suurin yksittäinen onnistuminen on virransäästöpuolella. Valmistaja lupaa viikon käyttöaikaa, mikä ei ole kovin pahasti yläkanttiin. Magic Watchissa riitti tehoja kuuden päivän normaalikäytön verran, mikä on mainio saavutus. Akun kapasiteetti on melko vaatimaton 178 milliampeerituntia, mutta Huawei vaikuttaa saaneen LightOS-käyttöjärjestelmänsä virransäästörutiinit kohdalleen.Lataus tapahtuu nopeasti pienellä magneettikiinnikkeisellä usb-liitäntäisellä latausalustalla. Nämä yhdessä tarkoittavat sitä, että laite sopi unenseurantaan varsin hyvin. Sitä voi käyttää joka yö, sillä latauksen voi hoitaa vaikka aamutoimien aikana.Laitteessa on gps-paikannus, korkeusmittaus sekä painemittari. Sen toimintoihin kuuluvat sykkeenseuranta, stressitesti, unenseuranta (puhelinsovelluksen kautta), askelmittari sekä harjoittelun seuranta yleisimmille liikuntamuodolle. Lisäksi kelloon saa haluamansa ilmoitukset puhelimesta. Jos Huawei ja Honor haluavat jatkaa Pohjoismaiden-markkinoiden valloittamista, annettakoon vielä vinkiksi sauvakävelyn lisääminen treenauslajien joukkoon.Magic Watch toimii muidenkin Android-puhelimien kuin Huaweiden ja Honorien kanssa. Käyttö vaatii kuitenkin Huawei Health -sovelluksen ja Huawein mobiilipalveluiden asentamisen sekä mahdollista valikkonysväystä. Sovellus kannattaa nimittäin määritellä koko ajan käynnissä olevaksi, jotta virransäästörutiinit antavat sen olla koko ajan yhteydessä kelloon. Huawein puhelimissa tämä tapahtuu automaattisesti.Koska Magic Watch on budjettikello, siinä ei ole huippumalleista löytyviä ominaisuuksia. Siinä ei ole itsenäistä 3g- tai 4g-yhteyttä sen enempää sim-kortilla kuin ilmankaan eikä wifi-yhteyttä. Sitä ei voi myöskään käyttää puhelimen mikrofonina ”agenttikellon” tapaan.Kellotauluja ei ollut aluksi kuin muutama, mutta päivitykset toivat suomen kielen tuen lisäksi myös niitä lisää. Nyt niiden kokonaismäärä on 13.Yksi älykellojen aidosti fiksuista käyttötarkoituksista on lähimaksaminen painamalla kello maksupäätteeseen. Magic Watchilla tämä ei kuitenkaan aina vielä onnistu, sillä laitteelle käyvät vain kiinalaiset AliPay-maksut.Kysymyksessä on sopimustekninen asia, mutta hengitystään ei kannata pidättää odotellessaan Suomessa toimivien maksuvälittäjien hyppäämistä mukaan.Varsinaisia vikoja puhelimesta ei tullut vastaan testijakson aikana. Ellei sellaiseksi lasketa sitä, että yhden kerran laite ei tunnistanut käyttäjänsä päivätorkkuja, vaan tärisytteli seisomaannousukehotusta tunnin liikkumattomuuden jälkeen. (Ominaisuuden saa pois halutessaan.)Vielä pari sanaa tietosuojasta. Jos annat kellolle oikeuden ilmoittaa vaikkapa puhelimiin tulevista WhatsApp-viesteistä, annat samalla valmistajalle lukuoikeuden viesteihin. Huawei vakuuttaa, että käyttäjien tietoja säilytetään Euroopassa gdpr-tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Samalla kannattaa muistaa, että mikään älykello ei ole yksityisyydestään huolestuneen ihmisen vimpain. Ne nimittäin tietävät käyttäjästään kovin kovin paljon.Koska Honor Magic Watch on älykellona riisuttu, se kilpailee enemmän aktiviteettirannekkeiden kuin järeämpien älykellojen kanssa. Näissä tapauksissa valinta on pitkälti makuasia.Toki se hoitaa tehtävänsä hyvin myös kellona. Kun kellon ottaa pois ranteestaan, sitä alkaa pian kaivata.