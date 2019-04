Testit

Testissä Huawei P30 Pro – miten huippupuhelin pärjää Samsungin lippulaivaa vastaan?





Huawei uskoo Emuihin





Näytön alla on kaikenlaista





Huippukamera













Huawein paras

Huawei P30 Pro Käyttöjärjestelmä Emui 9.1 (Android 9 Pie) Suoritin 8-ytiminen HiSilicon Kirin 980 (2,26/1,92/1,8 GHz) Keskusmuisti 6/8 Gt Massamuisti 128 / 256 Gt Näyttö 6,4", 2340 x 1080, 19,5:9-kuvasuhde, 398 ppi Pääkamera 40 MP (wide) 1/1,7 + 20 MP (ultrawide) 1/2,7 + 8 MP (tele) f/3,4 + TOF-anturi Kakkoskamera 32 MP f/2,0 Koko 157,6 x 74,1 x 7,8 mm Paino 192 g Akku 4200 mAh, kiinteä Sim kaksois nano-sim Muistikorttipaikka vslmistajan oma NM, maks. 256 Gt Sormenjälkilukija näyttöön integroitu Kuulokeliitäntä ei Muuta infrapunakaukosäädin, ip68-veden-ja pölynkestävyys, langaton lataus, muiden laitteiden lataus

Kisaan jokunen vuosi sitten lähtenyt kiinalainen Huawei on kirinyt eteläkorealaista Samsungia kiinni nopeasti Android-huippupuhelimien kisassa.Valmistajat käyvät kahden rintaman taistoa. Ylimmässä sarjassa ovat järeät ja kookkaat Samsung Galaxy Note- ja Huawei Mate -sarjat. Näiden rinnalla ovat hieman pienikokoisemmat lippulaivat Galaxy S sekä Huawein P-sarja. Julkistukset tapahtuvat jotakuinkin tasatahtiin.Samsung julkaisi S10-sarjan hieman aiemmin, ja Ilta-Sanomat Digitoday totesi Galaxy S10+:n erinomaiseksi puhelimeksi. Nyt on aika ruotia Huawei P30 Pro.Huawei P30 Pro on tarjolla kiiltävissä väreissä, olkoon se sitten musta, sinisävyinen tai kristallia heijasteleva. Puhelin on kädessä erittäin liukas, mutta tätä voi korjata mukana tulevalla silikonikuorella. Lisäksi mukana toimitetaan köykäiset nappikuulokkeet.P30:ssa on alun perin Galaxy-sarjasta lähtöisin oleva kääntyvä näytön reuna. Samalla vilkaisulla paljastuu yksi merkittävä ero Samsungiin: Huaweissa ei ole perinteistä kuulokeliitäntää. Selfie-kamera on toteutettu näyttölovella, joka on onneksi pienimpiä markkinoilla.Huawei luottaa yhä omaan Emui-käyttöliittymäänsä. Sen alla on on tuorein Android 9, mutta käyttökokemus on paikoittain lähempänä iPhonea kuin Androidia.Emui on jossain määrin rajoitetumpi kuin puhtaat Androidit. Se myös aiheuttaa pientä sääntöä esimekiksi lukitusnäytön kanssa: Jos Spotify-kontrollit haluaa sinne, ne on käytävä klikkailemalla käsin asetusten kautta.(Jos olet Huawei-käyttäjä ja asiaa joskus ihmetellyt, niin polku on asetukset > sovellukset > sovellukset > Spotify > ilmoitukset > ulkoiset sovellukset > lukitusnäytön asetukset > näytä – helppoa, eikö?)Mukana tulee valmistajan omat sovellukset kalenteriin, kuvagalleriaksi ja tekstiviesteihin kuten muillakin isoimmilla valmistajilla. Nämä voi halutessaan korvata Googlen vastaavilla.Puhelimen viimeisin Android-tietoturvapäivitys oli testaushetkellä huhtikuun puolessa maaliskuun alusta. Tämä oli sama kuin Samsungilla.Sekä kuulokekaiutin että sormenjälkilukija on integroitu näytön alle. Tässä Huawei pesee Samsungin, sillä lukija on nopeampi ja lukuvirheitä tulee vähemmän. Se lukee hyvin myös märkää sormea. Tämä on helppo julkistaa onnistuneimmaksi näyttöön liitetyksi sormenjälkilukijaksi tällä hetkellä.Mitä näyttöön tulee, se on kirkas ja laadukas. Se on aavistuksen verran kirkkaampi kuin Samsungin S10+:ssa, mutta vastaavasti Samsungin kuva on piirin verran terävämpi. Molemmat ovat älypuhelinten parhaimmistoa.Laitteessa on useampien huippupuhelimien tapaan vesi- ja pölysuojaus, tässä tapauksessa IP68-tasoa.Laitteen akku kestää oikein mukavasti. Tarvetta päivittäiseen lataukseen ei välttämättä ole. Tämän kääntöpuoli on se, että aggressiivisen virranhallinnan takia esimerkiksi pikaviestit saattavat tulla välillä melkoisella viiveellä.Pro Prossa (mutta ei muissa P30-malleissa) on myös Galaxy S10+:sta tuttu käänteinen langaton lataus, eli sitä voi käyttää muiden laitteiden lataamiseen. Myös laitteen lataaminen langattomasti onnistuu qi-alustalla.Tiukin taisto Huawei ja Samsungin välillä käydään kamerassa. Huaweilla on paperilla yksi merkittävä ero Samsungiin verrattuna: Sillä on viisinkertainen optinen zoom kilpailijan kaksinkertaiseen verrattuna.Tämä myös näkyy käytännössä. Lähelle pääsemisestä on todellista iloa, ja kun zoomin malttaa pitää 5x:ssä, lopputulos on hyvä. Jos kertoimen nostaa tätä korkeammalle, aletaan sekoittaa optista ja digitaalista zoomia ja kuvanlaatu kärsii hieman.Automaattiasetuksilla kuvattaessa Samsung tuottaa hieman luonnollisempia värejä ja Huawein tekoäly tekee välillä hassuja oletuksia kuvauskohteen optimoinnista (ei, pajunkissat eivät ole lunta). Samoin kamera hyppää mielellään ihmisen tunnistaessaan henkilökuvatilaan, jossa otetaan automaattisesti käyttöön taustan sumentava bokeh-tehoste. Sen saa toki käsin pois päältä ja lopputulos on silti hyvä. Tarjolla on myös kattavat manuaalikuvausasetukset.Kohdetta erittäin läheltä kuvattaessa Huawein supermakro tuottaa hieman parempaa jälkeä kuin Samsung. Toisaalta Samsungilla on puhelimessaan Huaweita parempi laajakuva, jolla kuvaan saa mahtumaan enemmän kohteita.Kannattaa myös mainita, että kuvien sävyt ja valotus riippuvat pitkälti siitä, mitä puhelimen kolmesta kamerakennosta käytetään. Ne ovat 40 megapikselin wide-kamera (f/1,6), 20-megapkselinen ultrawide (f/2,2), 8 megapikselin telekenno (f/3,4) ja näiden tukena syvyysvaikutelmaa tehostamassa TOF- eli time of flight -kamera. Käyttäjä ei voi itse vaikuttaa siihen, mitä kennoja käytetään milloinkin.Yökuvauksessa Huawei on parempi. P30 Pron kameran valovoima on hyvä, ja sillä saa erinomaisia yökuvia. Videota otettaessa laadussa Huawei tuottaa puolestaan hieman luonnollisempaa kuvaa kuin kilpailijansa. Mutta jälleen kerran: ero on pieni.Jos kameran paremmuuteen on otettava kantaa, allekirjoittanut kallistuu hieman enemmän Huawein kuin Samsungin suuntaan. Mistä seuraa se johtopäätös, että tässä laitteessa on paras älypuhelimissa nähty kamera.Puhelimessa ei ole 5g-tukea, joka saattaa muodostua pienelle osalle käyttäjiä ongelmaksi. uuden sukupolven verkot ovat todellisuutta vuoden parin sisällä, ja tällaisen puhelimen käyttökaaren soisi olevan kolmisen vuotta. Toisaalta, tonnin puhelimen ostajat lienevät ahkeria laitteenvaihtajia.Huawein P30 Pro on erinomainen puhelin, siitä ei pääse mihinkään. Se lienee valmistajansa paras – ainakin siihen asti, kunnes seuraava Mate-malli ilmestyy.Valinta P30 Pron ja Samsung Galaxy S10+:n välillä on pitkälle makuasia, jossa lopputulokseen vaikuttavat kamera, kuulokeliitäntä, käyttöliittymä ja hinta (128 gigan mallina Huawei maksaa 850 euroa, Samsung 1050 €). Allekirjoittaneella vaa’an kallistaa täpärästi Samsungin suuntaan puhelimen käyttöliittymä. Jollakulla muulla se on joku muu kriteeri.