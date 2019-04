Testit

Samsung teki sen taas – testissä huippupuhelin Galaxy S10+

Paras näyttö





Kamera tekee hienoa jälkeä









Akku kestää hyvin









Onko 5g:n puute ongelma?





Samsung Galaxy S10+ Käyttöjärjestelmä Android 9 (Pie) Suoritin 8-ytiminen Exynos 9820 (2,7/2,3/1,9 GHz) Keskusmuisti 8 Gt / 12 Gt Massamuisti 128 Gt / 1 Tt Näyttö 6,4", 3040 x 1440 dynaaminen amoled, 19:9-kuvasuhde, 552 ppi Pääkamera 12 MP (123°) f2,2 + 12 MP f1,5&f2,4 + 12 MP 2 x zoom f2,4, optinen kuvanvakaus, video UHD 4K (3840 x 2160)@60fps Kakkoskamera 10 MP f1,9 Koko 142,2 x 69,9 x 7,9 mm Paino 150 g Akku 4100 mAh, kiinteä Sim kaksois-sim, toinen vaihtoehtoinen muistikortin kanssa Muistikorttipaikka 512 Gt mikro-sd Sormenjälkilukija näyttöön integroitu Kuulokeliitäntä on Muuta langaton lataus, muiden laitteiden lataus, ip68-veden-ja pölynkestävyys, wifi 6 -tuki

Samsung on pitänyt hallussaan useamman vuoden parhaan Android-älypuhelimen valtikkaa. Yhtiön vuosittain julkaistavat Galaxy S- ja Note-puhelimet ovat edustaneet kehityksen terävintä kärkeä niin ominaisuuksiensa kuin käytettävyytensä puolelta.Samaan aikaan Samsung on joutunut yhä ahtaammalle. Etenkin kiinalaisen Huawein Mate-mallit ovat kirineet Samsungin etumatkaa kiinni. Myös juuri kauppoihin tullut Huawei P30 (jonka arvostelu seuraa hieman myöhemmin) hengittää niskaan.Samsung toi markkinoille S10:n kolmena versiona: 3 takakameralla ja 6,4 tuuman näytöllä varustettuna S10+:na, 6,1 tuuman S10:nä sekä 2 kameran ja 5,8 tuuman S10e:nä. Laitteilla on hintaa 1050, 950 ja 800 euroa.Puhelimen näkyvimpiä (kirjaimellisesti) uudistuksia on näyttö. Dynaamisen amoled-näytön kuvasuhde on 19:9, tarkkuus ylemmissä malleissa 3040 x 1440 ja kuva on todella kirkas, tarkka ja hieno. Ei ole liioiteltua julistaa se älypuhelimien tarkimmaksi.Samsung mainostaa puhelimen näyttöön upotetun sormenjälkilukijan perustuvan ultraääneen, ja tekevän kilpailijoita tarkempaa jälkeä. Valitettavasti lukijan siirtäminen näyttöön on tunnistuksen kannalta taka-askel – aivan kuten kävi OnePlusillekin. Lukuvirheitä tulee enemmän kuin aiempien S-mallien erillisillä sormenjälkitunnistimilla.Samsungin mukaan sisäänkirjautuminen onnistuu myös märällä sormella. Väite pitää paikkansa, vaikka yrityskertoja tarvitaan yleensä muutama.Puhelimen suurin juttu on kamera. Nyt kun megapikselisota on ohi, valmistajat voivat keskittyä todelliseen kuvanlaatuun. Siksi S10+:n ja S10:n kameran tarkkuus on ”vain” korkeintaan 16 megapikseliä.Juju on kuitenkin siinä, että kameroita on kolme, ja useimmissa tapauksissa niitä käytetään samaan aikaan. 12 megapikselin ”peruskameran” lisäksi on tarjolla 16-megapikselinen laajakuvakamera sekä 12-megapikselinen telekamera.Kaikilla kameroilla on paikkansa. Laajakuvakameralla saa otettua kuvia poikkeuksellisen läheltä kohdetta, mikä on monessa puhelimessa ongelma. Lisäksi 123 asteen kuva-alaan mahtuu kuvattavia kohteita paljon, esimerkiksi isompi seurue. Tämä on erittäin tervetullut uudistus kamerapuolella.Telekamera tarjoaa kaksinkertaista optista zoomia, eli kohteet saa lähemmäs kuvanlaadun kärsimättä. Tämä on ominaisuutena enemmän luokkaa ”kiva” kuin välttämättömyys. Siksi se onkin karsittu edullisesta 10e-mallista. Lisäksi kilpailijoilla on tarjolla järeämpää optista zoomia.Kameraan on ohjelmoitu valmiiksi 30 kuvauskohdetta, ja sellaisen tunnistaminen optimoi lopputuloksen. Kategoriat vaihtelevat ruoasta, vauvoista ja auringonlaskusta lavaesiintyjiin, kissoihin ja vesiputouksiin. Tämän lisäksi kamerasta voi aktivoida kuvaehdotukset, minkä jälkeen kamera antaa ehdotuksia kuvaustilanteessa.Videopuolella on tarjolla peruskuvan ohella superhidastusta sekä supervakaata videota, joka kuvaa suurella tarkkuudella ja käyttää kuvan ulkopuolelle jääviä tietoja kuvan vakauttamiseen.Suurin kummallisuus puhelimen valokuvauspuolessa on selfie-kameran asemointi. Sen linssit on nimittäin upotettu näytön oikeaan yläkulmaan. Tämä on vaihtoehto kameralovelle, toiset tykkäävät ja toiset eivät niinkään. Samsung itse tarjoaa hauskoja ja ”hauskoja” taustakuvia, joilla kameran linssit muuttuvat robotin silmiksi tai muuta.Laitteen akkukestosta on annettava plussaa. Akku on järeä (4100/3400/3100 mAh mallista riippuen), mutta niin on tällaisen laitteen tehonkulutuskin. Siitä huolimatta yhdellä latauksella pärjää kevyesti parikin päivää. Lepotilassa puhelin viihtyy päiväkausia vain muutaman prosentin akunkulutuksella. Samsungin optimoinnit sovellusten käytön suhteen tuntuvat toimivan.Akkuun liittyy myös uusi ominaisuus nimeltään wireless powershare. Puhelin paitsi latautuu langattomasti, se osaa myös ladata muita laitteita. Asettamalla puhelin virranjakotilaan ja asettamalla sen päälle qi-yhteensopiva laite, kuten kello tai kuulokkeet, kohde latautuu.Vielä yksi pikkuplussa tulee perinteisestä kuulokeliitännästä. Mukana tulee myös keskivertoa merkittävästi paremmat AKG:n langalliset nappikuulokkeet.Pelaamisesta innostuneet saattavat saada riemua myös puhelimen ostajalle tarkoitetusta eksklusiivisesta Fortnite-asusta ja emotesta. Puhelimen ostaja saa nämä lunastettua menemällä pelinsisäiseen kauppaan puhelimella (ja antamalla luottokorttitietonsa Samsungille).Samsungin omista jipoista kannattaa vielä mainita se, että kielipuoli Bixby-tekoälyavustaja on suomalaisille edelleen aika turha tapaus. Onneksi sille omistettu fyysinen nappi on kuitenkin ohjelmoitavissa myös muihin tarkoituksiin.Puhelimessa on niin paljon ominaisuuksia, ettei kaikkia kannata listata. Mainitsemisen arvoisia ovat kuitenkin tuki tuleville wifi 6 -verkoille (tätäpä ei testaamaan päässyt), ip68-veden- ja pölynkestävyys, uusin Android ja kuukausittaiset päivitykset.Puhelimesta on julkistettu myös 5g-malli, mutta se ei ole Suomessa vielä myynnissä. Tämä voi lippulaivapuhelimen tapauksessa muodostua ongelmaksi. Tämän hintaluokan puhelin on tehokäyttäjille, ja luurin on kestettävä 3 vuotta. Näille 5g alkaa olla kuitenkin todellinen vaihtoehto jo vuoden sisällä, eli puhelin menee vaihtoon tavallista aikaisemmin.Johtopäätös puhelimesta on silti varsin yksiselitteinen: Samsung teki sen taas, markkinoiden parhaan Android-puhelimen. Valmistajan etumatka ei ole kuitenkaan enää selviö. Korealaiset saavat tehdä ahkerasti työtä pitääkseen siitä kiinni.Palaamme asiaan lähiaikoina Huawei P30:n testillä.