Testi: Sony Xperia 10:n valtti on erikoinen näyttö – täyteen kymppiin on silti matkaa

Kauniin sään kamera

Sonyn Xperia 10 -puhelimen erikoisuus on totuttua pidempi ja kapeampi näyttö. Näytön kuvasuhde on älypuhelimissa yleisen 18:9:n sijaan 21:9, minkä ansiosta puhelin on näytön kuuden tuuman halkaisijasta huolimatta aiempaa kapeampi."Ulkoasultaan noin 350 euron hintainen laite on tyylikkään yksinkertainen, vaikka kuoret ovatkin metallin sijasta muovia. Näyttö yltää lähes puhelimen reunoihin asti lukuun ottamatta hieman leveämpää reunusta puhelimen yläosassa, jossa ovat muun muassa kuuloke ja kamera.Viime vuonna Xperia-malleja kritisoitiin sormenjälkitunnistimen hankalasta sijainnista hankalan alhaalla puhelimen takaosassa. Nyt Sony on palauttanut sormenjälkitunnistimen oikeaan reunaan, missä se oli vanhemmissa Xperia-malleissa. Kapeasta puhelimesta saa joka tapauksessa hyvin otteen ja ainakin oikeakätisellä peukalo osuu tunnistimeen kuin itsestään.Toisin on äänenvoimakkuuden ja käynnistysnapin kanssa. Ne ovat reunassa sormenjälkitunnistimen molemmin puolin. Näppäimet ovat niin matalia, että niitä on vaikea tunnistaa sormenpäällä.Puhelimen mainioita ja heti päältä nähtäviä puolia ovat kuulokeliitäntä ja c-tyypin usb-liitäntä.Puhelimen lcd-näytön tarkkuus on 2520 x 1080 pikseliä. Sony on keksinyt Android 9 -puhelimen muita pidemmälle näytölle monia perusteluita: esimerkiksi Netflixistä löytyy elokuvia 21:9 -mittasuhteessa, ja Youtubesta löytyy samanmuotoisia trailereita ja musiikkivideoita. Niitä Xperia 10:n näytöllä katseltaessa ne täyttävät koko ruudun, eikä näytön ylä- ja alareunaan jää mustia raitoja.Mittasuhteesta seuraa se, että tavallisia televisio-ohjelmia katsoessa kuva on hieman pienempi kuin kuusituumaisessa 18:9-mittasuhteen puhelimessa, ja näytön reunoihin jää leveämmät mustat reunat.Lisäksi ainakaan Yle Areenaa katsottaessa tavallista leveämmällä kuvasuhteella kuvatun ohjelman suurentaminen koko näytön kokoiseksi ei onnistunut, ja kuvan ympärillä oli joka puolella musta reunus.Pitkää näyttöä on käytetty hyödyksi joissakin mobiilipeleissä, joihin leveämpi näyttö antaa laajemman kuvakulman tai lisää tilaa ohjausnäppäimille. Valitettavasti 21:9-kuvasuhdetta hyödyntäviä pelejä ei ole paljon.Koska Xperia 10:n näyttö ulottuu reunoihin asti, puhelimen reunoista on vaikea pitää kiinni koskematta näyttöön. Tästä seuraa välillä ikäviä yllätyksiä. Esimerkiksi videota katsoessa aikajana saattaa hipaisun takia ilmestyä näytölle, ja toinen varomaton kosketus saattaa siirtää katselun videon loppuun.Vastaavia ongelmia oli myös Samsungilla, kun se toi puhelimiinsa reunoihin asti ulottuvan niin sanotun Infinity-näytön. Samsung korjasi ongelman myöhemmin ohjelmistopäivityksillä.Xperia 10:ssa on 13 megapikselin kamera ja 5 megapikselin etäisyydentunnistin. Valoisissa oloissa kamera ottaa erinomaisia kuvia. 21:9-kuvasuhteessa otetuissa valokuvissa on ainakin uutuudenviehätystä, mutta muuten kokeilu jättää vähän kylmäksi.Kamera on melko hidas, joten nopeat tilanteet menevät ohi ennen kameran laukaisua. Hämärässä f/2,0-aukkosuhteen kameran kuvat näyttävät helposti rakeisilta ja suttuisilta. Etäisyydentunnistinta käyttävä bokeh-toiminto on ilmeisesti tarkoitettu pääasiassa muotokuvien kuvaamiseen, sillä ihmisen päätä pienemmillä kohteilla kamera neuvoo siirtymään kauemmaksi kohteesta.Aiemmat Sony Xperia -huippumallit on tunnettu pitkästä akunkestosta ja vesitiiviydestä. Sony Xperia 10:ssä ei ole kumpaakaan, vaan ahkerassa käytössä 2870 mAh akku tyhjenee vauhdilla, ja lataaminen on tarpeen viimeistään illalla. Puhelimen Snapdragon 630 -prosessori ei myöskään ole nopeudeltaan huippuluokkaa.350 euron hintaluokassa riittää kilpailijoita, ja vaikka pitkulainen muoto nostaa Sonyn uuden puhelimen pään yli muiden, sen ominaisuudet eivät välttämättä riitä samaan.