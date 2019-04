Testit

Puhelimeen tykästyi jopa kaksiviikkoinen vauva – Moto G7 Plus on 300 euron perusluuri





Vauvakin innostui









Lasi rikkoutui testissä





Vaikka kalliista lippulaivapuhelimista kirjoitetaan paljon, suurin osa ihmisistä ostaa puhelimensa keskiluokasta tai ylemmästä keskisarjasta. 300 euron puhelimen ostajia on paljon.Heihin saattaa vedota Motorolan Moto G7 Plus, joka voi löytää edullisempaa älypuhelinta etsivän taskuun. Laitteen lähtöhinta Suomessa on noin 300 euroa. Sillä saa noin vuoden vanhaa rautaa, hommansa hoitavan näytön ja akkukapasiteettia päiväksi normaalikäytössä.Moto on vuorattu edestä ja takaa vanhemman ikäpolven Gorilla Glass 3:lla. Reunat ja näppäimet ovat alumiinia. Tämän hintaluokan puhelimen vuoraaminen lasilla on hieman omituinen ratkaisu, mutta tuo laitteelle laadukasta tuntumaa kädessä.Laitteen käyttöönotto sujui ongelmitta. Kaikki tiedot ohjelmineen kopioituivat vanhasta puhelimesta uuteen noin tunnissa käyttöjärjestelmän omalla tiedonsiirtotoiminnolla.Testiajankohdan keskivertopäivään sisältyi pari puhelua, suhinaa imitoivan sovelluksen pitkäaikaista käyttöä, nettiselailua ja videoiden katselua Youtubesta ja Netflixistä.Kotitestauksessa puhelin löysi nopeasti uuden omistajan. Vastasyntyneen vauva-arjen helpottamiseksi puhelimeen asennettiin suhinaa ja white noise -ääntä imitoiva sovellus, johon kaksiviikkoinen heti tykästyi.Vauvan nukutuspuuhissa Netflixin ääressä saattoi vierähtää parikin tuntia, ja puhelimen 3000 mAh akku selviytyi päivittäistaakasta hyvin.G7 Plusin etu- ja takakamerat eivät ole huonoimmasta, mutteivät ihan parhaimmastakaan päästä. Hämäräkuvauksessa kuvien laatu on kehnoa ja kuvaaminen on tuskallisen hidasta, mutta päivänvalossa syntyy ihan kelpo materiaalia 16 megapikselin tarkkuudella.Motorolan mukaan videota pystyy tallentamaan jopa 2160p-tarkkudella, mutta kameran laatu huomioiden kannatti pysytellä 1080p:ssä.Näyttö on 6,2 tuuman kokoinen ja resoluutio on poikkeuksellinen 2270 x 1080 pikseliä. Se kärsii saturaatio-ongelmista ja värien epäaito kylläisyys korostuu varsinkin videoissa huomattavasti. Näytön pikselitiheys on rinnastettavissa huippumalleihin 403 ppi:n arvolla.Vaakatasossa käytettäessä näytön ylälaidasta leikkautuva kuva häiritsee hieman etukameran sijainnista ja sitä ympäröivästä lovesta johtuen. Tämä toistui yleisimmissä videosovelluksissa.Puhelin putosi testin aikana pöydältä noin 30 senttimetrin korkeudelta. Takapuolen lasi meni yllättävän helposti rikki pudotuksesta laminaattilattialle. Puhelimen mukana tulevasta muovisesta suojakuoresta olisi luultavasti ollut apua. Kestävyydestä ei silti tullut täysiä pisteitä.Sormenjälkitunnistuksen sutjakkuus yllätti positiivisesti. Luurin aukeamisnopeus sormenjäljestä on verrattavissa lippulaivamalleihin.Moto G7 Plus ei ole laitteistonsa puolesta aivan terävintä kärkeä, sillä se vertautuu vähän yli vuoden vanhoihin lippulaivamalleihin. Kompromisseista huolimatta laite suoriutuu peruskäytöstä varsin hyvin.Jos kännykän kuvausominaisuudet eivät ole käyttäjälle kaikki kaikessa ja näytön kompromissit ovat hyväksyttävissä, G7 on ihan varteenotettava perusluuri. Suuria puutteita siinä ei ole.