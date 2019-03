Voiko hifiluurit ja kännykkäkuulokkeet yhdistää fiksusti? Tämä setti todistaa, että ainakin hyvin lähelle pääsee

Testit

Voiko hifiluurit ja kännykkäkuulokkeet yhdistää fiksusti? Tämä setti todistaa, että ainakin hyvin lähelle pääs

Jämäkät – ja raskaat





Toimii kaapelilla ja ilman









Kuulokkeita myydään nyt paljon etenkin musiikkiaan kännykästä kuunteleville ihmisille ja pelaajille. Näiden kahden ryhmän intressejä on pyritty yhdistelemään, esimerkiksi HyperX toi markkinoille molempia käyttäjiä kosiskelevat luurit.Amerikkalainen Master & Dynamic ottaa hieman erilaisen lähestymistavan. Sen lanseeraamat MW60-kuulokkeet on suunnattu Spotify-kännykkäkansan lisäksi ihmisille, jotka tykkäävät laittaa luurinsa kiinni perinteisiin olohuoneessa kököttäviin stereoihin ja nauttia musiikista vanhan maailman malliin.Koska kohderyhmänä on myös hifikansa (sanan löyhän määritelmän mukaan), myös hintalappu on sen mukainen: Luurit maksavat ostopaikasta riippuen 450–500 euroa. Lunastettavaa on siis paljon.Tuntumansa ja ulkonäkönsä puolesta MW60:t ovat poikkeuksellisen tyylikkäät ja viimeistellyt. Kupit ja pehmuste ovat nahkaa ja rakenteet jämäkkää mustaa terästä.Halusta vedota stereokansaan kertoo paketin mukana tuleva punottu audiokaapeli sekä sitä jatkava 6,3 millin sovitin stereoiden ääniliitäntään.Koko korvan peittävät kupit ovat nahkaa ja vaihdettavissa. Ne on kiinnitetty magneetein, ja istuvuus saisi olla vähän tukevampi. Eivät ne itsestään irtoile, mutta tietty napakkuus ei olisi haitannut.Jämäkän rakenteen kääntöpuoli on se, että kuulokkeet ovat painavat (345 grammaa). Kun niillä kuuntelee musiikkia useamman tunnin, paineen korvilla huomaa. Joillekin tämä saattaa olla liikaa, allekirjoittaneelle se ei ollut.Kuulokkeiden äänenlaatu on hyvällä tolalla. Nykyvitsauksista suosituin, eli basson ylikorostaminen on onneksi jäänyt tekemättä, ja soundi on tasapainoinen.Samaan aikaan soundi on jätetty tarkoituksella pehmeäksi, eli kirkkaimmat diskantit leikkautuvat pois. Kohinaa ei juuri ole. Taajuusvasteeksi on ilmoitettu 5–25 000 hertsiä.Monet monitoimikuulokkeet jättävät äänentasoiltaan toivomisen varaa passiivisena toimiessaan. MW60:ssa tätä ongelmaa ei ole. Esimerkiksi mp3-soittimesta kaapelilla toistettaessa volyymi riittää mainiosti.Koska kuulokkeilla on hintaa jyrkästi, vastamelutoiminnon puute hieman ihmetyttää. Se ei ole varsinaisesti välttämätön, koska kupit eristävät ihan mukavasti. Silti herää kysymys, olisiko sen pitänyt olla mukana.Kuulokkeita langattomasti käytettynä akun varaus kestää mukavan pitkään. Valmistaja lupaa 16 tuntia, ja todellisuus on hyvin lähellä tätä. Varaustasosta kertominen kummastuttaa kuitenkin vähän. Puhelimen bluetooth-valikosta tarkasteltuna ilmoitettu varaustaso putoaa hyvin nopeasti 60 prosenttiin, ja siihen se sitten jääkin tuntikausiksi käytön jatkuessa. Ei mikään iso juttu, pieni kauneusvirhe vain.Toinen pieni kauneusvirhe on se, että latausliitäntä voisi olla usb-c mikro-usbin sijaan. Edellinen on kuitenkin yleistymässä niin nopeasti.Kuulokkeissa on langattomille ohjaimille tyypilliset ohjaimet, joskin virta/bluetooth-hakunappi on liukukytkin. Toisessa kuulokkeessa on äänenvoimakkuus- ja hyppytoiminnot.Tarjolla on myös mikrofoni äänipuheluita varten. Sen ääni on selkeä ja kirkas, eikä vastaanottaja huomannut eroa puhelimen mikrofoniin puhumiseen.Valmistaja lupaa kuulokkeista toistavaan laitteisiin ”kolminkertaista bluetooth-kantamaa alan standardeihin verrattuna”. Käytännössä MW60:n bluetooth 4.1 kantoi avoimessa tilassa noin 20 metriä ennen kuin musiikki alkoi pätkiä. Ihan hyvä suoritus silti.Johtopäätöksenä voi todeta, että Master & Dynamic on onnistunut hyvin yrityksessään yhdistää langalliset ja langattomat kuulokkeet. MW60:ta kehtaa käyttää niin kotioloissa kaapelilla vahvistimeen kytkettynä kuin reissussa kännykän kanssa.Suurimmaksi kynnykseksi laitteessa nousee hinta, sillä halvoiksi kuulokkeita ei voi sanoa. Mutta jos asian mieltää siten, että investoinnilla saa kaksien luurien hommat hoitavat kuulokkeet, ei hinta ole ihan niin paha. Vaikka kaukana ilmaisesta se on silloinkin.