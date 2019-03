Testit

Legenda palasi komeasti – testissä yksi kaikkien aikojen pelihiiristä

Logitech MX 500, 510 ja 518 ovat pelihiirimalleja, jotka aiheuttavat monessa syviä nostalgiantunteita. 2000-luvun puolivälin hittihiiriä ovat sadat tuhannet käyttäneet pelatessaan World of Warcraftia, Counter-Strikea tai Half-Life 2:ta.Vuonna 2002 julkaistu MX 500 oli yksi Logitechin ensimmäisistä kunnon pelihiiristä. Edullinen hinta, hyvin sijoitut napit ja onnistunut muotoilu tekivät hiirestä hitin pelaajien keskuudessa. MX 510 tuotiin markkinoille 2004, mutta vuotta myöhemmin myyntiin tullut MX 518 räjäytti pankin.518:ssa yhdistyivät onnistunut muotoilu, kestävyys ja erinomainen hintalaatusuhde. Hiirestä löytyi myös 1600 dpi-herkkyydeen sensori, joka oli vasta siihen aikaan vasta tuloillaan. Herkkyyttä pystyi vaihtamaan lennosta, mikä oli monen pelaajan mieleen.Hiirisarjan ykkösmalli MX 518 on nyt palannut yhden lisäkirjaimen nimeensä saaneena, Logitech G MX 518:na. Ilta-Sanomat testasi, millainen takavuosien hittimalli on nykypäivänä.Kun hiiren saa käteen, ei tunne ole nostalginen, vaan pikemminkin kotoisa. G MX 518 on muotoilultaan lähes tismalleen esikuvaansa vastaava. Alkuperäinen MX518 on pyörinyt käden alla niin pitkään, että sen muotoilu on jäänyt selkärankaan.Moderni, pelkistetty ilme ja modernit sisukset saavat hiiren tuntumaan uudelta ja nykyaikaiselta. Sensorina toimii nykyisin HERO 16K, joka on käytössä myös muissa Logitechin paremmmissa pelihiirissä. Dpi:tä voi säätää 100–16 000:n välillä.Uusittu versio on pari grammaa entistä kevyempi – vanha painoi 104 grammaa, uusi 101. Se on monia nykyisin suosittuja pelihiiriä painavampi, muttei kuitenkaan tunnu tiiliskiveltä kädessä.Pelaaminen sujuu kuin tanssi pienten säätöjen jälkeen. Hiiri toimii suoraan laatikosta otettuna, mutta säätöjä voi hioa Logitech Gaming Software- tai G Hub -ohjelmistoilla. Herkkyyden lisäksi ohjelmistolla voi ohjelmoida näppäinasetuksia uudelleen tai tallentaa pelikohtaisia asetuksia. Säätöjä voi tallentaa myös suoraan hiiren omaan muistiin, jolloin hiiri toimii toivotulla tavalla myös muilla koneilla.Vanhassa mallissa ongelmaksi muodostunut johdon tyven hajoaminen on korjattu G MX 518:ssa pienellä suojalla. Myös tavallinen muoviletku johtona on uskollinen esikuvalleen, vaikka herättääkin punotun johdon käyttmättä jättämisestä. Johdon pituus on kaksi metriä.14 vuotta vanhaa MX 518:aa – joka on itselläni töissä käytössä – ja uutta versiota, ei eroa ole ulkopuolisesti kuin värityksessä ja metallisen logon kuluneissa kulmissa. Aika näyttää, miten uusi sisus kestää. Mutta jos G MX518:n esi-isiin on katsominen, kestävyyden kanssa ei pitäisi tulla ongelmia.G MX518 pitää tuntumallaan kaikin puolin edelleen pintansa ja jopa pieksee monet nykyhiiret . Jos ledittömyys ja langallisuus eivät ole ongelmia, noin 60 euroa maksavaa hiirtä voi suositella oikein lämpimästi. Jos vanhasta versiosta on hyvät muistot, et takuulla pety uusittuun versioon.Legenda on palannut ja näyttää, että kun joku toimii, niin sitä ei kannata korjata.