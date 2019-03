Testit

Testasimme älypuhelimien tulevaisuutta – tällainen on taittuvanäyttöinen puhelin

Taittuvat puhelimet Huawei Mate X on ensimmäisiä taittuvanäyttöisiä puhelimia. Tutustuimme älypuhelimille suuntaa antavaan laitteeseen.

Älypuhelimien maailmassa tapahtui pitkästä aikaa isoja juttuja, kun Huawei ja Samsung julkaisivat taittuvanäyttöiset puhelimet helmikuussa. Uudistusta on kutsuttu jopa älypuhelinten vallankumoukseksi.



Huawein laite on sikäli poikkeuksellinen, että sen näyttö koostuu yhdestä elementistä, joka taipuu.



Kaupoissa laitteita ei kuitenkaan vielä näy vähään aikaan. Osoittaakseen, että kysymys on muustakin kuin julkisuustempusta, Huawei toi Mate X -laitteensa näytille Suomeen. Ilta-Sanomat Digitoday tutustui paljon kysymyksiä herättävään uutuuteen.



Miltä se tuntuu? Mitä sillä voi tehdä? Paljonko näyttö kestää aukomista? Näihin kysymyksiin vastaamme – tai ainakin yritämme vastata – yllä olevalla videolla.