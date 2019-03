Testit

Halpamalli tuo upean vastineen rahalle – testasimme Logitechin uudet pelikuulokkeet

Budjettiluurit yllättävät!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Paino (ilman johtoa) 259 g

Kaiutinelementti: 50 mm

Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

Impedanssi: 39 ohmia (passiivinen), 5 kilo-ohmia (aktiivinen)

Herkkyys: 107 dB SPL/mW

Johdon pituus: 2 metriä

Deluxe-versio on toimiva paketti, muttei tarjoa mitään ihmeellistä









Paino (ilman johtoa tai USB-vastaanotinta): 379 g

Kaiutinelementti: 50 mm

Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

Latauskaapelin pituus: 2 m

Mobiilijohdon pituus: 1,5 m

Langaton toimintasäde: sisällä 15 m, ulkona 20 m

Akku: oletusasetuksilla 8 tuntia (ääni 50%), ilman valaistusta 12h