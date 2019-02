Testit

Testi: Huawei P Smart 2019 on keskitien kulkija kilpaillussa hintaluokassa





Huawei julkaisi viime vuoden lopulla P Smart 2019 -puhelimensa, jota myydään noin 250 euron hintaan.Huawei tuntuu tykittävän 200–300 euron hintaluokkaa täyteen malleillaan. Uuden P Smartin kanssa samaan hintaan myydään esimerkiksi Huawein omaa P20 Lite -mallia, samoin Huawein valmistamaa Honor 10 Lite- sekä Honor Play 64GB -puhelimia. Ja samassa hintaluokassa on myös Nokia 7 Plus.Huawei- ja Honor-malleissa on pieniä eroja esim. näytön ja akun koossa, kameran laadussa ja prosessoreissa. Pelikännykkänä julkaistu Honor Play on kolmikosta suurin ja tehokkain, Huawei P20 Lite on taas toisessa päässä. P Smart 2019 taas on lähes kaikilla teknisillä ominaisuuksillaan kolmikon keskivertomalli.Ensivilkaisulla Huawei P Smart 2019 -puhelimen ulkomuoto tekee hyvän vaikutuksen. Etuosa on lähes kokonaan näyttöä, ja yläosan lovi ei onneksi ole leveä vaan juuri kameran kokoinen. Tämä tosin tarkoittaa, että kameran vieressä ei ole kaikkia kalliimpien mallien tunnistimia. Puhelimen reunat tosin ovat huippumalleja hiukan leveämmät, mutta se ei haittaa käyttöä lainkaan.Takakannesta puhelimen hintaluokka näkyy selvemmin. Sormenjäljet näkyvät selvästi muovisella kiiltävän värikkäällä pinnalla.Puhelimessa on käyttöjärjestelmänä Android 9 eli Pie. Prosessorina on Huawein Hisilicon Kirin 710. Ram-muistia on 3 gigatavua ja keskusmuistia 64 gigatavua. Muistikorttipaikkaan sopii vielä 512 gigatavun muistikortti.Sormenjälkitunnistin on takakannen yläosan keskellä helposti löydettävässä paikassa.Puhelimessa on myös kasvontunnistus, joka toimii hieman epävarmasti ja pienellä viiveellä. Vähänkään heikommassa valossa tunnistus tuntuu epäonnistuvan suhteellisen usein ainakin ensimmäisellä yrityksellä. Tässä etukameran vieressä olevien tunnistimien puutteen huomaa.Muuten käyttö tuntuu ihan sujuvalta, vaikka en varsinaisesti Huawein Emui-käyttöliittymän ystävä olekaan: Ulkoasu on melko kirjava, ja erilaista pop-up-kyselyä ja varmistusta tuntuu tulevan käytön alkuvaiheissa suhteettoman paljon, kun Huawei tarjoaa ahkeraan käyttöliittymänsä ominaisuuksia. Joskus puhelin taas tuntuu käynnistävän toimintoja aivan yllättäen ja satunnaisesti.6,21-tuumainen 1080×2340 -resoluution näyttö sen sijaan miellyttää. Ei se mikään huippu ole, mutta aivan riittävän hyvä normaaliin käyttöön.13 megapikselin kamera ottaa hyvässä valaistuksessa kohtalaisen laadukkaita kuvia. Vaikka kameran aukkosuhde f/1,8 lupaa, että kuvaaminen onnistuu hieman hämärämmässä valossa kuin monilla muilla kilpailevilla puhelimilla, kuvan suurentaminen paljastaa laadun puutteet.Takakameran vieressä on teksti ”AI Camera”, mikä tarkoittaa sen käyttävän tekoälyyn nojaavia toimintoja. Käytännössä kamera pyrkii tunnistamaan kuvauskohteen ja säätämään asetuksia parhaan tuloksen saamiseksi. Käytännössä ero kameran normaaliin automaattiasetuksiin ei ole kovin suuri.Huawei P Smart 2019 on vakaa keskitien kulkija erittäin kilpaillussa hintaluokassa, eikä se varsinaisesti erotu joukosta oikein millään ominaisuudella.