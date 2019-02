Testit

Testi: Tietokoneiden lisäkaiuttimista löytyi yksi valio – sopii sekä pelaajalle että musiikinystävälle



Creative Sound BlasterX Kratos S5

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy



Logitech MX Sound



Razer Nommo Chroma



Pioneer DJ DM-40BT



Harman Kardon Soundsticks III