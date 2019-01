Testit

Sopivatko pelikuulokkeet musiikin kuunteluun ja kehtaako ne päässä liikkua? Tässä hyvä vaihtoehto

Niin musiikki- kuin pelikuulokkeiden myynti kasvaa koko ajan. Molemmat ovat paitsi hyödykkeitä, myös lifestyletuotteita.Tähän asti pelaajien ja musiikin ystävien luurit ovat eläneet kokolailla toisistaan erillistä elämää. Amerikkalainen laitevalmistaja Kingston on vakiinnuttanut HyperX-brändinsä pelimaailmaan, ja tekee nyt harppauksen kohti musiikkia.Juuri julkaistun HyperX Cloud MIX -headsetin on tarkoitus olla yhden koon ratkaisu, joka sopii niin pelaajille kuin musiikin reissukuuntelijalle. Johdot ja mikrofoni ovat irrotettavia, jolloin ratkaisu muuntuu puhelimen kanssa käytettäviksi kuulokkeiksi.Yhteensopivuuslistalta löytyvät puhelimien lisäksi pc, Mac, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch sekä virtuaalilasit.Teknisesti vastaava on ollut mahdollista toki aikaisemminkin. Cloud MIXissä on kuitenkin irtomikrofonin lisäksi sisäänrakennettu mikki puhelimella käytäviä äänipuheluita varten. Lisäksi äänenlaadun luvataan täyttävän myös laadukkaan musiikin kriteerit.kuulokkeista on hyvä. Ne peittävät korvat täysin ja eristävät ääntä hyvin, vaikka vastamelutoimintoa ei olekaan. Nahkaiset tyynyt tuntuvat hyvältä ja pehmustus on muutenkin kunnossa.HyperX:n logo on hieman huomaamattomampi kuin yleensä. Kirkuvan punainen on vaihtunut maltillisempaan harmaaseen. Tämä on varman päälle pelaamista, sillä bussissa käytettävät kuulokkeet ovat vaatekappale.MIX toimii langallisesti erinomaisesti niin tietokoneen kuin puhelimen kanssa. Mikrofoni blokkaa taustaääntä, mikä on tervetullutta meluisassa ympäristössä pelattaessa. Kaapelit ovat huomattavan pitkiä: äänijohto on 1,3-metrinen ja mikrofonin kanssa käytettävä Y-kaapeli on 2-metrinen.Äänijohdon käyttö tuo paremman äänenlaadun kuin bluetooth, mikä on hieman irvokasta. Yleensä piuhalla kuunnellaan peliääniä ja bluetoothilla musiikkia. Toki piuhaa voi käyttää myös musiikin kuunteluun. Tällöin äänenvoimakkuutta voi säädellä johdon säätöpulikalla. Langattomassa käytössä volyymia vaihdellaan kuulokkeen napeilla.Integroitu mikrofoni vastaa tasoltaan musiikkikuulokkeiden mikkejä. Se sopii äänipuheluihin, ja siinäpä se. Vastaaminen ja puhelun päättäminen onnistuu kuulokkeessa olevaa nappia painamalla.Bluetooth-toimintatilassa nappeja painelemalla onnistuu myös musiikin tauolle laittaminen ja seuraavaan kappaleeseen hyppiminen. Kontrollit ovat bluetooth-kuulokkeille tyypilliset, ja niihin tottuu nopeasti.Akkukesto ei ole ongelma. Valmistaja lupaa 20 tuntia langatonta käyttöä, ja akku tuntui tyrehtyvän suhteellisen hitaasti myös talvisäässä. Lataus tapahtuu mikro-usb-piuhalla, jollainen paketissa tulee mukana (laturia ei ole).selviävät tärkeimmästä tehtävästään eli monikäyttöisyydestä tyydyttävästi. Kuten useimmat pelikuulokkeet, ne korostavat bassoa melkoisesti. Näin tekevät monet muutkin kuulokkeet – kuten Beatsit – mutta puhtaan äänentoiston ystävä kaipaisi valinnanvaraa. Muilla taajuuksilla äänentoisto on jotakuinkin samalla viivalla muiden parin sadan euron luurien kanssa, eli peruskäyttäjälle riittävällä tasolla.Asiaan olisi helppo vaikuttaa esimerkiksi taajuuskorjaimen sisältävällä mobiilisovelluksella, mutta sellaista ei ole tarjolla. Toinen parannusehdotus seuraavaan versioon on vastamelutoiminto, joka lisäisi kuulokkeiden katukäyttöarvoa melkoisesti.Kun tekninen puoli on riittävän hyvällä tolalla, Kingstonin suurin ponnistus on nouseminen hyväksyttyjen brändien joukkoon ja tehdä HyperX:t päässä näyttäytymisestä coolia.HyperX Cloud MIXiä voi pitää kohtalaisen onnistuneena kompromissina pelaamisen ja musiikin välillä. Tuoreen headsetin omistajan ei kannata kiiruhtaa päivittämään. Kuulokkeita tarvitsevalle se antaa kuitenkin 200 euron hintaan erittäin hyvät pelikuulokkeet ja kohtalaisen hyvät musiikkiluurit.