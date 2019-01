Testit

Tässä puhelin, jossa hinta ja laatu todellakin kohtaavat – testissä Nokia 7.1

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruspuhelin, mutta hyvä sellainen









Kuva ois kiva – ja onhan se





Nokia 7.1 Käyttöjärjestelmä päivittynyt Android 9:ään (Pie) Suoritin Snapdragon 636 Keskusmuisti 4 Gt Massamuisti 64 Gt Näyttö 5,84", 2280 x 1080 (19:9, 432 ppi) Pääkamera 12 MP (f/1,8) + 5 MP (f/2,4), led-kaksoissalama Kakkoskamera 8 MP (f/2,0) Koko 149,7 × 71,18 × 7,99 mm (paksuus kameran kanssa 9,14 mm) Paino 160 g Nfc on Akku kiinteä, 3060 mAh Ilmoitettu puheaika 19,5 h Sim 2 x nano-sim Muistikorttipaikka on, maks. 400 Gt, vie sim-paikan Sormenjälkilukija takapuolella Kuulokeliitäntä on Muuta Pikalataus

Nokia-puhelimia valmistavalla HMD Globalilla on imago-ongelma. Se, että uusia malleja tipahtelee markkinoille koko ajan, ja tavallisen kännykänkäyttäjän on vaikea pysyä perässä.Lähestymistapa ei sinänsä ole uusi. Jo vanha puhelin-Nokia pyrki täyttämään kauppojen hyllyt omilla luureillaan siten, ettei kilpailijoille (eikä aina edes käytäville hyllyjen välissä) ollut tilaa. Asetelma on kuitenkin muuttunut: HMD ei ole pöhöttynyt markkinajohtaja, vaan Applea ja aasialaisia puhelinjättejä haastava – mobiiliteollisuuden mittakaavalla – pieni yhtiö.Numerointikaan ei ole aina selkeimmästä päästä. Marraskuussa kauppoihin tulleen Nokia 7.1:n luulisi olevan päivitetty Nokia 7. Näin ei kuitenkaan ole. Sen sijaan se on HMD:n mukaan jatkoa Nokia 8:lle.Yksinkertaista? No ei.Mutta onko se edes hyvä puhelin? No onhan se. Jos kiinnostaa, lue eteenpäin.HMD:llä on toinenkin ongelma. Se valmistaa ominaisuuksiltaan niin pelkistettyjä Android-puhelimia, että usein yksittäisiä ominaisuuksia on hankala nostaa esille.Nokia 7.1:ssä on kuitenkin yksi sellainen ylitse muiden: Nyt kun laitteen kauppoihin tulosta on kulunut pari kuukautta, sen hinta on ehtinyt laskea hyvin ihmisystävälliselle tasolle. Alun perin 380 euron hintaisen luurin hintalappu on ehtinyt laskea jopa karvan verran alle 300 euron. Silloin se alkaa olla erinomainen ostos.Puhelimessa on jykevä alumiinikehikko ja hyvin käteen istuva muoto. Takapuolen lasitettu pinta tuntuu vahvasti muovilta, muttei varsinaisesti häiritse. Se tekee laitteesta kuitenkin hyvin liukkaan.5,84 tuuman näyttö on laadukas ja kirkas, mikä ei ole itsestäänselvää tässä hintaluokassa. Näytön yläreunassa on kameralovi, joka joitakuita häiritsee.Kamera tuottaa pienen kyttyrän takapuolella. Sen alla olevan sormenjälkilukijan sijoitus on onnistunut. Lukija myös tuntuu toimivan paremmin kuin ensimmäisissä Nokia-malleissa. Kehitystä tuntuu siis tapahtuneen.Laitteen erikoisuus on PureDisplayksi kutsuttu tekniikka, jolla puhelimella katseltavan sisällön kontrasteja vahvistetaan – valmistajan mukaan aina HDR-tasolle asti. Ominaisuus ei ole varsinaisesti käänteentekevä tai silmiinpistävä.Kolmensadan tai vähän yli puhelimeksi Nokia 7.1:ssä on poikkeuksellisen hyvä kamera. Pääkameran tarkkuus on 12 megapikseliä, mitä tehostetaan 5 megapikselin lisäsensorilla. Selfiekamera tuottaa 8 megapikselin otoksia.Otokset eivät ole parhaita, mitä älypuhelimilla ikinä on nähty, hintaluokassaan ne ovat silti varsin päteviä. Tarjolla on myös HMD:n ikioma bothie-kuvaus, eli jaettu otos etu- ja takakameran välillä. Sitä on trimmailtu mahdollistamalla kameroiden kuvasta viemän osuuden säätely.Puhelimen Suomessa myytävässä versiossa on keskusmuistia 4 gigatavua ja tallennustilaa 64 gigaa. Se on riittävästi, muttei varsinaisesti liikaa. Tässä hintaluokassa määrä on kuitenkin perusteltu. Suoritin on keskiluokan Snapdragon 636. Tarjolla on myös pikalataus.Akusta kannattaa antaa kunniamaininta. 3060 milliampeeritunnin turvin puhelinta ei tarvitse laittaa laturiin joka yö.Sovellukset – tai niiden puute – eivät ole yleensä myyntiargumenteista väkevin. Pakkosyötettävien sovellusten poissaolo on kuitenkin aina ilahduttava asia.Nokia-puhelin on kohtuullisten laitteiden hintaluokassa sikäli perusteltu valinta, että valmistaja on tehnyt hyvää työtä laitteiden tietoturva- ja ominaisuuspäivitysten kanssa. Monella valmistajalla ripeät päivitykset muille kuin huippumalleille ovat lähinnä välttämätön paha ja enemmän tai vähemmän huutolaislapsen asemassa. Puhelin sai hiljattain Android 9- eli Pie-päivityksen.Kokonaisuutena Nokia 7.1 on oikein pätevä puhelin ja etenkin 300 euron hintaan hyvä ostos.