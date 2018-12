Testit

Testi: HP:n kuulokkeet antavat pelaajalle kylmää kyytiä – useammalla tavalla kuin osaisi kuvitella

Normaalia painavammat ja ääni yllätti

Sisältä kylmä, ulkoa lämmin





Ääni: 7.1 virtuaalinen surround

7.1 virtuaalinen surround Herkkyys : 95 dB

: 95 dB Taajuusherkkyys : 15 Hz – 22 000 Hz

: 15 Hz – 22 000 Hz Liitin : USB-A

: USB-A Paino : 480 grammaa (johdon kanssa)

: 480 grammaa (johdon kanssa) Kaapeli : Punottua kangasta, pituus 2 metriä

: Punottua kangasta, pituus 2 metriä Mikrofonin taajuus : 100 Hz – 10000 Hz

: 100 Hz – 10000 Hz Herkkyys: -38 dB

Markkinoilta löytyy satoja, ellei jopa tuhansia pelikuulokkeita. Merkittäviä eroja ei enää juuri ole, kun siirrytään premium-luokan pelikuulokkeisiin.Silti aina välillä vastaan tulee jotain täysin uutta. Ilta-Sanomat Digitoday otti joulun alla testiin Omen by HP:n Mindframe-peliluurit, joiden luvataan pitävän pelaajan korvat viileänä – siis ihan oikeasti lämpötilaa laskemalla.Ensireaktio Mindframeista on se, että ovatpas painavat. Kuulokkeet painavat 480 grammaa, mikä on 150 grammaa enemmän kuin mitä yleensä käyttämäni Logitech G Pro -headset painaa.Lähes puolen kilon painon selittää korvakuppeihin integroitu FrostCap-jäähdytystekniikkaa, jonka luvataan siirtävän lämpöä pois korvakupeista. Heti alkuun on pakko todeta, että kyseinen ominaisuus todellakin toimii. Mutta siitä lisää myöhemmin.Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voi säätää suoraan oikeasta korvakupista, johon on sisällytetty rulla. Monista muista kuulokkeista poiketen ääni säätää samalla Windowsin äänenvoimakkuutta, mitä itse vihaan.Pääväriltään mustia kuulokkeita koristavat punaiset yksityiskohdat, jotka näkyvät korvakupin lisäksi mikrofonissa – jos se on mykistetty nostamalla pystyyn. Mikrofonin mykistyksestä annetaan selkeä ilmoitusääni, joka kuuluu myös musiikin yli. Mikrofoni ei poikkea äänenlaadultaan kilpailevista pelikuulokkeista.Virtuaalinen 7.1-surround-ääni vaatii aluksi hieman totuttelua, mutta hetken pelailun jälkeen Counter-Striken askeleista ja PlayerUnknown’s Battlegroundsin sotaäänistä alkaa saada jotenkin selvää.Parin viikon pelailun aikana nimittäin pelikaverini kertoi minulle useaan kertaan kuinka vieressäni on vihollinen, vaikka en itse ollut kuullut yhtään mitään. Yleensä tilanne on täysin päinvastainen – minä informoin pienistäkin äänistä kaverilleni.Kuulokkeiden äänenlaatua on helpoiten kuvata sanoilla pettymys. Musiikkia kuunnellessa saundi on mitäänsanomaton. Myöskään 7.1-äänitilaa ei voi kytkeä pois päältä lainkaan, mikä on myös iso miinus.Entä aiemmin sivuttu jäähdytystekniikka? No, kyllä se toimii. Itse asiassa jopa niin hyvin, että itse en voinut käyttää koko ominaisuutta normaalisti pelatessani.Säätövaihtoehdot ovat korkea, keskiväli, matala ja pois käytöstä. Tehokkaimmalla asetuksella tuli suorastaan kylmä, joten tehoa löytyy. Kuulokkeet rupeavat jäähdyttämään muutamassa minuutissa ja täyteen tehoon päästään kymmenessä minuutissa.Huomattavaa oli myös se, että kylmentäessään pelaajan korvia kuulokkeet lämpiävät merkittävästi ulkopuolelta. Ei polttavasti, mutta kuitenkin sen verran, että kylmiä sormia voi hieman lämmitellä.Jäähdytystä ei voi säätää puhelimen sovelluksella tai suoraan kuulokkeista. Käyttöön vaaditaan Omen Command Center -ohjelma, joka on saatavilla vain Windowsille. Jäähdytyksen lisäksi ohjelmalla voi säätää kuulokkeiden ledejä, mutta ei ääniasetuksia tai mikrofonia.kärsit kuumista korvista ja kylmistä sormista, mutta äänenlaadulla ei ole niin väliä, niin tässä sinulle passeli vaihtoehto. Muussa tapauksessa 200 euron hintaluokasta löytyy kymmeniä parempia pelikuulokkeita, tosin ilman jäähdytysominaisuutta.HP:n kuulokkeista maksaisi mielellään pari sataa euroa, jos jäähdytystä voisi hallita puhelimella tai suoraan kuulokkeista, 7.1-äänen saisi päälle/pois helposti ja jos ääntä ja mikrofonia voisi hallita edes jotenkin.