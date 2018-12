Testit

Nyt on kilkkeitä ja krääsää: Tässä on ensi viikolla kauppoihin tuleva OnePlus McLaren

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus on ottanut vakaan aseman Suomen puhelinmarkkinoilla ja tänä vuonna aloittanut laajenemisen myös Yhdysvalloissa.Yhtiön julkaisustrategiaan kuuluu se, että valmistaja pitää markkinoilla vain yhtä puhelinmallia kerrallaan. Tällä hetkellä se on OnePlus 6T, joka on pieni teknologiapäivitys vuoden alussa julkaistuun OnePlus 6:een.Samalla yhtiö varioi myynnissä olevia mallejaan. Se on tuonut aiemmin markkinoille erivärisiä ja esimerkiksi Star Wars -teemoitettuja malleja puhelimistaan. Nyt on vuorossa autojen ystäville tuttu McLaren, jonka kanssa kiinalaisvalmistaja on solminut yhteistyösopimuksen.Tämän sopimuksen ensimmäinen seuraus on OnePlus 6T McLaren, joka tulee myyntiin Suomessa ensi viikolla. Kerromme videollamme, mistä puhelimessa oikein on kyse.