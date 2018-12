Testit

HP Tango on monien kaipaama kotiprintteri – mutta siinä piilee ikävä koukku





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HP Tango on kotiprintteri niille, jotka eivät oikeastaan halua kotiinsa printteriä – mutta tarvitsevat sellaisen kuitenkin. Sen omistaja joutuu kuitenkin tyytymään muutamaan kompromissiin, sekä HP:n tiukkaan kontrolliin.Laitetta myydään maailmalla periaatteessa kahtena versiona. HP Tangon ja Tango X:n ainoa ero on, että X-version mukana saa kankaalla tai korkilla päällystetyt kuoret. Suomessa myyntiin on ensimmäisenä tullut juuri Tango X -versio.Tango X:n idean tajuaa heti sen nähdessään: Tulostimen on tarkoitus olla mahdollisimman huomaamaton, tai ainakin sulautua tyylikkäästi sisustukseen. Sitä ympäröi kolmelta sivulta harmaalla kankaalla tai vaihtoehtoisesti korkilla päällystetty irtokansi, jonka ansiosta laite muistuttaa muodoltaan isoa kirjaa tai yksinkertaista säilytyslaatikkoa. Laatikko on noin 39 cm leveä, 25 cm syvä ja reilut 9 cm korkea. Painoa sillä on 3,4 kg.Kannen avaamalla paljastuu laitteen yksinkertainen rakenne. Paperin syöttö takana, ja valmiit tulostukset tulevat eteen auki olevan kannen päälle.Itse laitteessa ei ole muita näppäimiä kuin käynnistysnappi, eikä näyttöä lainkaan. Niinpä kaikki asetukset tehdään puhelinsovelluksen kautta.HP Tangoa käytetään pääasiassa puhelimella, joten sitä varten on ladattava HP Smart -sovellus sekä rekisteröidyttävä HP:n palveluun. Hieman epäilyttävältä tuntuu, että tulostus ei ole enää täysin oman koneen ja printterin välinen toiminto: Rekisteröitymisen yhteydessä joutuu hyväksymään myös HP:n tietosuojakäytännöt, ja yksityisyysasetuksissa yhtenä vaihtoehtona on analytiikkatiedon jakaminen HP:lle Google Analytics -palvelun avulla.HP Smart -sovelluksen käyttö on joka tapauksessa monilla tavoilla varsin kätevää.Jos sovellukselle antaa luvan päästä puhelimen valokuvakansioon, voi kuvia tulostaa suoraan sieltä. Sovellus voi tulostaa tiedostoja myös puhelimen muistista sekä esimerkiksi iCloud-, Google Drive-, Dropbox- ja Evernote-pilvipalveluista sekä Facebookista ja Instagramista, jos sovellukseen syöttää näiden palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.Puhelinsovellus toimii wlan-yhteyden lisäksi myös etäyhteydellä, eli omaan Tango-tulostimeensa voi printata tiedostoja vaikka matkalta, jos tulostin on päällä ja paperi valmiina.Tulostaminen on nopeaa ja laatu yleensä hyvä. A4-kokoista valokuvaa tulostaessa tasaisella tummalla värikentällä tosin näkyy harmaita raitoja, ja testikuvan tulostuksessa myöskään väriliuku vaaleasta tummaan sävyyn ei näytä onnistuvan. Sen sijaan tavallinen valokuva, jossa kohde on värikäs, eikä siinä ole laajoja tasaisia väripintoja, onnistuu erittäin hyvin.Sovellus alkaa muistuttaa musteen olevan vähissä noin kymmenen A4-kokoisen valokuvan tulostamisen jälkeen.Laitteen voi myös liittää HP:n Instant Ink -palveluun, jossa yhtiön lupauksena on toimittaa uudet mustekasetit kotiin jo ennen kuin edelliset ovat loppuneet. Sovellus raportoi tulostuksien määrän HP:lle, ja enintään 15 sivun tulostuksella kuukaudessa palvelu on ilmainen. Jos tulostusmäärät ylittävät tämän, on liityttävä kuukausimaksulliseen palveluun.Pienen ja tyylikkään HP Tangon suurin puute on skanneri. Skannaus tehdään sekin puhelinsovelluksella, jolle pitää antaa oikeus puhelimen kameraan. Sovellus skannaa mustavalkoisen tekstisivun hyvin, kunhan puhelin on melko suoraan sivun päällä. Skannatun sivun voi tulostuksen sijasta myös lähettää sovelluksesta esimerkiksi pdf-tiedostona sähköpostiin.HP Tangon tyylikkyydestä joutuu myös maksamaan. Kangaskotelolla varustetun HP Tango X:n hinta on noin 200 euroa ja ilman sitä Tango maksaa 50 euroa vähemmän. Markkinoilta löytyy kuitenkin monipuolisempia tulostimia halvempaan hintaan.Laitteen hankkimalla sitoutuu myös ostamaan ja käyttämään vain HP:n musteita mahdollisesti halvempien aineiden sijaan. HP Tango on yhtiön ilmaisun mukaan ”dynamic security enabled printer”, eli laite tutkii mustekasetteihin liitetyistä siruista, että käytössä on nimenomaan HP:n kasetti. Muut kasetit eivät mahdollisesti toimi, ja nekin, jotka vielä toimivat, eivät välttämättä toimi jatkossa, HP ilmoittaa laitteen pakkauksen kyljessä.