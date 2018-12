Testit

Tuoko parin kympin lisäsijoitus onnen: Testasimme perus- ja pro-mallit HyperX:n pelivälineistä

Mekaanisesta näppäimistöstä ei ole paluuta

Kaksi hyvin samanlaista hiirtä – 20 euron lisäsijoitus kannattaa





Mitat: 450 x 400 x 4 mm (Large)

Paino: 500g

Saatavilla myös koossa S, M ja XL