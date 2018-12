Testit

Testi: Skullcandy Venue -kuulokkeet – vastamelu reilusti alle 200 euron

Helppo käyttöönotto





Tärkein asia on kunnossa





...mutta säätöäkin on

Kuulokkeet ovat vaatekappale. Yhä useammin niiden ostoperuste on ulkonäkö ja imago. Tämä pitäisi nykyisin pystyä sovittamaan yhteen kuulokkeilta perinteisesti haluttavilla ominaisuuksilla, eli äänenlaadulla ja kohtuuhinnalla.Amerikkalainen Skullcandy on valmistaja, joka pyrkii tasapainottelemaan näiden välillä. Se pyrkii rakentamaan skeitti/katukulttuuribrändiä, johon kuuluisi samalla vastinetta rahalle.Skullcandy Venuen tapauksessa lähtökohdat ovat hyvät. Koko korvan peittävät 180 euron hintaiset bluetooth-kuulokkeet nimittäin tarjoavat aktiivisen vastamelutoiminnon. Sellaisen saaminen alle 200 euron ei ole ihan itsestäänselvyys.Kiitos tekniikan kehittymisen, kuulokkeiden parittaminen puhelimen kanssa menee vaivattomasti. Sen enempää ei tarvitsekaan tehdä, sillä valmistaja ei tarjoa erillistä sovellusta. Se on pieni harmi, sillä taajuuskorjain olisi kiva.Kuulokkeet istuvat jämäkästi päähän, mutta eivät varsinaisesti purista. Suurikalloisilla tilanne voi tosin olla hieman toinen. Korvakupit ovat siinä määrin pehmeät, ettei paineen tunnetta synny liikaa. Panta on pehmustettu riittävän hyvin.Paketissa tulee iso kuljetuskotelo, jossa on kuulokkeiden lisäksi lataus- ja äänijohdot, pari paperilirpaketta sekä Tile-paikannussiru. Se paritetaan ohjelmallisesti kuulokkeiden kanssa ja sen jälkeen asetetaan paikannuksessa käytettävä puhelinsovellus.Skullcandy Venuen äänenlaatu on suhteellisen hyvä, joskin moderniin tapaan bassovoittoinen.Vastamelutoiminto on keskitason paremmalla puolella. Sen käyttö tosin tuo ääneen hieman kohinaa, joka saattaa häiritä hifistiä. Ilman vastamelua ääni toistuu hieman puhtaammin. Kohina on silti verrattain lievää, eikä häirinne useimpia.Äänenlaadussa ei ole merkittävää eroa, kun musiikkia kuunnellaan langattomasti kaapelikuunteluun verrattuna. Sen sijaan mp3-soittimen teho ei oikein tahdo riittää kaapelin kautta toistettaessa, ja musiikin tallennusvoimakkuudesta riippuen äänenvoimakkuus riittää täysilläkin juuri ja juuri. Toki myös mp3-soittimien vahvistustehoissa on eroja.Kuulokkeissa on nykytapaan varsin yleinen integroitu mikrofoni puheluja varten, mutta puhelujen äänenlaatu on monien musiikkikuulokkeiden tapaan lähinnä välttävä. Näppäimillä saa aktivoitua myös puhelimen digiapurin, jos sille haluaa luurien kautta jutustella.Kuulokkeiden käytettävyys voisi olla parempi. Ohjaaminen on teoriassa helppoa, sillä sekä oikean että vasemman kuulokkeen takaosassa on kolme ohjainpainiketta. Kuitenkin saman napin takana voi olla kaksi toimintoa: Vasen alanappi kytkee lyhyellä painalluksella käyttöön ympäristöä kuuntelevan ”monitoritilan”, joka sammuttaa vastamelun ja pudottaa äänenvoimakkuuden murto-osaan. Pitkä painallus puolestaan sammuttaa vastamelutilan. Ja sen lyhyt painaminen uudelleen laittaa vastamelutoiminnon uudelleen päälle.Samoin kappaleiden välillä hyppiminen toimii eri tavoin riippuen siitä, toimivatko kuulokkeet langattomasti vai äänikaapelilla kytkettynä. Ei aina ihan loogisinta, mutta ajan myötä tuonkin oppii.Valmistaja lupaa kuulokkeille 24 tunnin akkukestoa langattomassa käytössä vastamelu päälle kytkettynä. Vastaan ei tullut tilanteita, joissa akku olisi päässyt loppumaan, vaikka kelit alkoivatkin kylmetä ja syödä akkua kesäaikaa nopeammin.Akun varauksen voi tarkistaa puhelimen bluetooth-asetuksista tai kuulokkeissa virtapainikkeen painamisen yhteydessä syttyvistä ledeistä. 10 minuutin lataus tuo 5 tuntia toistoaikaa, akku latautuu tyhjästä täyteen kahdessa ja puolessa tunnissa. Kuulokkeille ei luvata minkäänlaista vedenkestävyyttä, joten sateessa lauleskeluun nämä eivät ole ihan omiaan.Skullcandyn tärkein ominaisuus on ominaisuuksien tasapaino. Ne yhdistävät onnistuneesti äänenlaadun, vastamelutoiminnon, ulkonäön ja kohtuullisen hinnan. Vaikka kyseessä eivät ole parhaat kuulokkeet ikinä, niiden äänenlaatu riittää helposti useimmille, ja lopputulos nousee hinta-laatusuhteeltaan hyväksi.