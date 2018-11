Testit

Pelaajan ei tarvitse maksaa itseään kipeäksi – testissä 3 kohtuuhintaista tehokannettavaa

Asus ROG STRIX GL504GM-ES244T

HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0815no



Lenovo Legion Y530-15ICH

Tavallisesti gaming-tuote ja kallis hinta ovat erottamattomat kumppanit. Ikävä kyllä me kaikki emme voi olla ammattilaispelaajia, joilla on rahaa ja tarvetta kaikkein hienoimpiin pelilaitteisiin. Niinpä pyysimme valmistajilta testiin parhaat edulliset mallinsa – asetimme hinnan noin 1 500 euron kieppeille eli noin puoleen siitä, mitä kalleimmat mallit maksavat. Käytännössä kaikki tämän testin koneet ovat riittävän nopeita useimmille peleille kohtuullisella resoluutiolla ja grafiikoilla.Näytönohjain on pelikoneen tärkein osa – ja kallein. Huippumalleista löytyvän Nvidia GeForce GTX 1080:n sijaan testikannettavissamme on GTX 1060. Se tarkoittaa suurin piirtein puolet heikompaa graafista suorituskykyä kuin GTX 1080 -näytönohjaimella. Se riittää silti, kunhan ei vaadi uusimpia pelejä 4K-resoluutiolla.Näytöt ovat periaatteessa samaa luokkaa kuin kalliimmissakin koneissa, eli Full HD. Uutta on kuitenkin se, että edullisemmat mallit ovat hypänneet nopeudessa ylöspäin. Paras pääsee päivitystaajuuteen 144 Hz.Prosessoripuolella on tapahtunut sukupolvenvaihdos. Osassa kannettavista on 8. sukupolven Intel Core i7-8750H, jossa on kuusi ydintä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän päivän edullisemmissa malleissa on enemmän suoritustehoa kuin viime sukupolven huippumalleissa! RAM-muistin määräksi on vihdoin vakiintunut 16 GB.Kaikissa tämän testin laitteissa on nopeasti käynnistyvä SSD-levy ja perinteinen kovalevy raskaita asennuksia varten. Luksusmalleihin verrattuna SSD edustaa yleensä hitaampaa mallia.Pelikannettavia kannattaa tietenkin testata pelaamalla raskaita 3D-pelejä, joten haastoimme kokelaat uusilla ja suosituilla nimikkeillä. Vaikka emme operoikaan huippuluokassa, odotamme peleiltä loistavia tuloksia, etenkin kun Full HD -resoluutio ei aseta tiukkoja vaatimuksia.Hyvää: Tyylikäs, terävä ja nopea näyttö. RGB-valot.Huonoa: Core i5-prosessori on testin heikoin. Valot eivät tee koneesta nopeampaaArvosana: 5/6Asus ROG on 15,6-tuumainen, hädin tuskin kolme senttiä paksu ja painaa 2,4 kg. Mitat ovat ohimennen sanottuna samaa luokkaa kuin tämän testin muissakin koneissa.Asus-kannettava on testin ainoa valoshow’lla varustettu kone, joka tässäkin ilmenee valoviiruna koneen etuosassa. Näppäimistö ja kosketuslevy ovat paremmasta päästä ja reagoivat nopeasti. WASD-näppäimet ovat läpinäkyviä ja valaistuja, joten ne huomaa helposti hämärässäkin.Mitä tulee prosessoriin, on Asus jonon häntäpäässä. Muilla on eri versioita i7-prosessoreista, mutta ROG STRIX:ssä vain i5-8300H. Sen huomaa suorituskyvyssä.Näytönohjain puolestaan on tavallista hieman parempi: GeForce GTX 1060 6 GB:n RAM:lla. Näyttö on värikäs, terävä ja nopea. 144 Hz:n päivitystaajuus ei ole itsestäänselvyys tässä hintaluokassa, ja se tekee koneesta hyvän nopeiden mutta ei supervaativien 3D-pelien, kuten Counter Strike GOn pelaamiseen.Hyvää: Tehokas prosessori. Jos kaipaa kannettavaa, joka ei näytä pelikoneelta, tässä se on.Huonoa: Ei Mini DisplayPortia. Jähmeä ja epätarkka kosketuslevy.Arvio: 6/6, testivoittajaHP Pavilion Gaming 15-cx0815no on melko ohut 15,6-tuumainen kannettava, joka näyttää hyvin hillityltä. Prosessori edustaa uusinta sukupolvea ja todella nopea. GeekBench-testistä tulee ennätyspisteet ja tietojenkäsittelyä rasittavat CineBench ja PC Mark 10 todistavat, että suoritustehossa on otettu loikka eteenpäin. Kaiken kruunaa 144 Hz:n näyttö.Nvidia GeForce GTX 1060 -näytönohjain ei ole paras mahdollinen, mutta riittää. HP ei ole tosin saanut siitä yhtä paljon irti kuin Asus, mikä varmaankin johtuu 3 GB:n grafiikkamuistista 6 GB:n sijaan.Laitteen laatu ei ole testin parhaasta päästä eikä Mini DisplayPortia löydy. Näppäimistö on ihan ok ja reagoi mukavasti ollakseen kumikaarimallia. Kosketuslevy puolestaan on jähmeä ja hankala. Sitä pitää painaa kovaa, jolloin se reagoi sanomalla ”klonk”. Toisaalta pelatessa voi käyttää hiirtä.Mutta mitään sellaista miinusta ei ole, jonka pitäisi karkottaa ostajat tässä hintaluokassa.Hyvää: Täysin uusi ja supernopea 8. sukupolven prosessori. Hyvä näytönohjain.Huonoa: Hivenen muovinen tuntuma. Äänekäs tuuletin. Näytön taajuuspäivitys on vain 60 Hz.Arvio: 5/6, paras hinta-laatusuhdeLenovo Legion Y530 tekee parhaansa näyttääkseen litteämmältä kuin onkaan. Reunat on viistetty ja näyttöä siirretty, jotta kone ei näyttäisi niin paksulta. Kuori on kokonaan muovia. Se antaa melko halvan vaikutelman, mutta on kuitenkin hyväksyttävää hinnan huomioiden.Lenovo kehuskelee hiljentäneensä jäähdytystään tekemällä kaksoisjäähdytysjärjestelmän. Voi olla, mutta tuuletin hurisee silti kovempaa kuin muissa testin koneissa. Näyttö on tyylikäs, mutta sen päivitystaajuus on ikävä kyllä vain 60 Hz, joten nopeasta -näytönohjaimesta ei saa kaikkea irti. Näytönohjain on Nvidia GeForce GTX 1060 riittää kaikkeen paitsi varsinaisiin turnauspeleihin.Prosessori on uusimman sukupolven Intel Core i7-8750H. Kuudella ytimellä ja 12 säikeellä se hakkaa edellisen sukupolven luksusmallit.Lenovo ei ole tavallisesti peleihin yhdistetty merkki, mutta Legion Y530 on testin yllättäjä. Valoja tai katu-uskottavaa designia ei ole, mutta kunnollista rautaa kylläkin. Hintakin on tämän luokan koneelle hyvä. Lyhyesti: puutteita ei ole.