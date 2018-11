Testit

Testissä Master & Dynamicin nappikuulokkeet – huippuluokkaa, mutta kompuroivat Suomen olosuhteissa





Tuntuu helpolta, kuulostaa hyvältä





Älä lähde pitkään reissuun ilman laturia





Kuulokkeet ovat tällä hetkellä hittituote vailla vertaa, sillä niiden myynti on hurjassa nousussa. Ne ovat paitsi lenkkikaveri, myös vaatekappale. Kuulokkeiden näyttöarvo on noussut monissa tapauksissa hyvinkin käyttöarvon rinnalle.Ihan kaikissa tapauksissa hinta ja laatu eivät kulje käsi kädessä. Kiinasta tilaamalla saa kuulokkeita vaikka mihin lähtöön, mutta lopputulos on melkoista lottoa.Sitten ovat länsimaiset valmistajat (tai no, eipä niidenkään vimpaimia yleensä lännessä kasata). Yksi näistä on 5 vuotta markkinoilla ollut amerikkalainen Master & Dynamic, joka tähtää keskisarjaa kovempaan hintaluokkaan.Valmistaja esitteli syksyllä langattomat MW07-nappikuulokkeet, joiden on tarkoitus vedota laatutietoiseen yleisöön. Syytäkin on, sillä kuulokkeista pyydetään peräti 300 euron hintaa.Valmistaja selkeästi tiedostaa tämän, ja muotoseikat on hiottu kuntoon viimeistä myöten. Kuulokkeiden lisäksi mukana tulee ruostumatonta terästä oleva latauskotelo, kuljetuspussi, latauskaapeli sovittimineen (muttei muuntajaa) ja korvatyynyt peräti viidessä eri koossa. Lisäksi mukana toimitetaan kahdet eri kokoiset "siivekkeet", jotka voi halutessaan asentaa kuulokkeen rungon ja korvatyynyn väliin istuvuutta parantamaan. Rakenne on asetaattia, ja ulkoasusta on tarjolla 4 eri kuosia.Liittäminen puhelimeen on helppoa, sillä kuulokkeet menevät heti paritustilaan kotelosta ottamisen jälkeen. Nopea käynti puhelimen valikossa liittää luurin kuulokkeisiin.Kuulokkeiden istuminen korviin on huippuluokkaa. Siivekkeet ja 5 hattukokoa varmistavat, että varmasti omiin korviin sopiva ratkaisu löytyy. Kun se on viritetty kohdalleen, napit pysyvät korvissa todella hyvin.Kuulokkeet ovat myös roiskeenkestävät, eli käyttöä sateella ei tarvitse karttaa. Oikein mukavana yksityiskohtana musiikki keskeytyy, kun jomman kumman napin ottaa korvasta ulos.Kuulokkeet suoriutuvat mallikelpoisesti päätehtävästään, eli musiikin toistamisesta. Ääni on kirkas sekä selkeä ja edustaa ehdottomasti nappikuulokkeiden huippua. Bassoa ei voi sanoa muhkeaksi – harvoissa korvanapeissa voi – mutta selkeä se on. Tässä suhteessa on kovin vähän huomautettavaa.Kuulokkeissa on tavanomaiset kontrollinapit äänenvoimakkuuden säätöön, kappaleiden välillä hyppelemiseen ja puhelimeen vastaamiseen.Käytön myötä puutteita alkaa kuitenkin esiintyä. Kuulokkeiden mukana ei tule sovellusta, ja näin ollen ei myöskään taajuuskorjainta. Pöh.Suurin miinus kuulokkeissa on silti niiden akkukesto. 3,5 tuntia ei ole paljon – etenkin, kun talvi on tulossa. Pakkanen ei nimittäin tee hyvää nappikuulokkeiden käyttöajalle, kuten Bosen nappien kanssa havaitsimme. Master & Dynamic ilmoittaa alimmaksi käyttölämpötilaksi 20 pakkasastetta.Ja eihän se 3,5 tuntia pidäkään paikkaansa. Jo puolentoista tunnin kävely viimaisessa säässä nollarajan tuntumassa saa kuulokkeet piippaamaan kriittistä varaustilaa. Pitkille talvivaelluksille näistä ei siis ole – kuten ei juuri muistakaan nappikuulokkeista.Kolme lisälatausta tarjoava säilytysrasia on onneksi pieni ja kulkee näppärästi mukana. Mutta latautuminen vie aikansa. Vartissa päästään 40 prosenttiin, täysi varaus syntyy 40 minuutissa.Olisi myös ollut kiva, jos kuulokkeiden tarkan varaustason saisi tietää jostakin. Jotkut kuulokkeet sen kertovat, MW07:t eivät. Ainoa tapa nähdä asia on laittaa kuulokkeet rasiaan ja katsoa, näyttääkö varausvalo punaista, oranssia vai vihreää.Master & Dynamic MW07 jättää hieman ristiriistaisen olon. Kuulokkeet ovat samaan aikaan loppuun asti hiotut ja viimeistellyt, mutta niistä puuttuu kilpailijoilta tuttuja ominaisuuksia. Toki jos arvostat hyvää äänenlaatua, voisit valita huonomminkin.