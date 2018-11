Testi: Huawein Mate 20 Pro kiilaa hirviökameralla kärkipaikoille

Testit

Tärkein syy, miksi Huawei Mate 20 Pro -puhelin eroaa muista noin tonnin hintaluokan älypuhelimista löytyy sen takaa. Takakannen yläosassa olevaa neliön muotoista linssiryhmittymää ei kilpailijoiden laitteista löydy.Muutakin uutta löytyy. Huawein lippulaivamalli on OnePlus 6T:n ohella markkinoiden ensimmäisiä puhelimia, joissa sormenjälkitunnistin on sisällä laitteen näytössä. Takakannesta ei siis enää löydy erillistä pyöreää paikkaa sormenpäälle.Takakansi on siistin ja tyylikkään minimalistinen. Edes kameramuodostelma ei juuri törrötä ulos laitteen pinnasta. Ohuilla raidoilla aavistuksen karhennettu takakansi kaareutuu lähes saumattomasti etuosaan, joka edustaa iPhone X:stä jo tuttua tyyliä: Etuosasta 88 prosenttia peittää 6,39-tuumainen oled-näyttö, jonka yläosassa on vastaavan kaltaisista puhelimista tuttu lovi etukameraa ja mikrofonia varten. Erillistä kuulokepistoketta ei valitettavasti ole. Laite on IP68-luokituksen mukaisesti veden- ja pölynkestävä.Käteen laite istuu yli kuusituumaisesta näytöstä huolimatta mukavasti. Sileän takakannen pienellä karhennuksella saattaa jopa oikeasti olla vaikutusta, eikä laite vaikuta valuvan pöydiltä kuten esimerkiksi Sonyn uusimmat takaa pyöristetyt Xperia-mallit.Erinomaisen oled-näytön resoluutio on 1440×3120 eli noin 538 ppi (kuvapistettä tuumaa kohden). Videoiden ja kuvien katsominen on erittäin miellyttävää. Näyttö ulottuu lähes reunoihin, mikä välillä kuitenkin aiheuttaa myös ongelmia. Sormet osuvat helposti näytön reunoihin, mikä aiheuttaa silloin tällöin yllättäviä valintoja ja toimintoja.Puhelin muistuttaa näyttöön upotetusta sormenjälkitunnistimesta lukitusnäytöllä silloin tällöin näkyvällä sormenjäljen kuvalla. Tunnistin on hieman näytön keskipisteen alapuolella, ja on päällä myös silloin, kun kuvaketta ei näy. Puhelimen lukituksen saa avattua näytön kosketuksella myös silloin, kun näyttö on täysin pimeänä.Sormenjälkitunnistin on useimmin melko nopea, varsinkin jos näyttö on päällä. Suoraan tummalla näytöllä tunnistimen käynnistyminen tuntuu vaativan lujemman painalluksen. Näyttö tosin yleensä käynnistyy joka tapauksessa liiketunnistimien avulla, kun puhelimen ottaa käteensä. Erillinen sormenjälkitunnistin olisi todennäköisesti ollut aavistuksen nopeampi, mutta toisaalta näytön alla oleva tunnistin löytyy aina helposti etsimättä.Puhelimen voi avata myös kasvontunnistuksella, joka sekin toimii varsin nopeasti jopa hämärässä.HiSilicon Kirin 980 -prosessori toimii vauhdikkaasti myös muuten. Huawei on käyttänyt Mate 20 Pro -puhelimessa tapansa mukaan omaa EMUI 9.0 -käyttöliittymäänsä. Täysin turhia ohjelmia ei ole ainakaan kovin paljoa, tosin omaa silmääni järjestelmän sovellusikonit eivät jostain syystä erityisemmin miellyttäneet. Myös näytön yläosan loven molemmilla puolilla tuntuu olevan turhan paljon pikkukuvakkeita.Puhelimessa on 4200 mAh akku, joka yleensä kestää kevyesti toista päivää. Kenties Huawein mainostama tekoäly todella toimii akun käytön optimoinnissa. Tosin itse puhelimessa tuskin on tekoälyä, vaan siinä käytetään ehkä tekoälyn avulla laadittuja algoritmeja.Huawei Mate 20 Pro -puhelimen takakanteen on siis neliön muotoon aseteltu kolme kameraa ja salama. Nokia 808 -puhelinta kutsuttiin muinoin hirviökamerapuhelimeksi ennätyksellisen 40 megapikselin kameran ja sen aiheuttaman kyömyn takia. Huawein mallissa Leican 40 megapikselin kamera f1.8-aukkoarvon linssillä uppoaa sulavasti jo rungon sisään. Lisäksi takana on 20 megapikselin laajakuvalinssi ja 8 megapikselin telefotolinssi.40 megapikselin kamerasta huolimatta kamerayhdistelmä kuvaa yleensä 10 megapikselin kuvia. Leicalle kaikki kunnia, mutta iso osa kameran ansioista on myös ohjelmiston ansiota.Huawein mukaan puhelimessa on kamerayhdistelmän ansiosta jopa viisinkertainen optinen zoom. Tosin viisinkertaisella asetuksella kamera käyttää jo digitaalista parantelua yhdistämällä eri kameroiden kuvia. Pääasia kuitenkin on, että tulokset ovat hämmästyttävän hyviä.Laajakuvalinssin ansiosta puhelimella voi kuvata myös makrokuvia 2,5 senttimetrin etäisyydeltä. Hämärässä puhelimen ”tekoäly” käynnistää silloin tällöin kamerassa yötilan, joka sekin tekee yllättävän hyvää työtä puhelimeksi.Huawei Mate 20 Pro loistaa siis varsinaisesti kamerallaan. Myös uusi näyttöön upotettu sormenjälkilukija toimii tarpeeksi sukkelasti, joten yhdessä erinomaisen näytön ja pelkistetyn ulkomuodon kanssa se hyvin puolustaa paikkaansa tonnin hintaluokassa. Pieniä nurinoita aiheuttavista ominaisuuksista huolimatta se on yksi vuoden parhaimmista puhelimista.