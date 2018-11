Testissä Samsung Galaxy Note 9: Onko 1299 euron puhelimessa mitään järkeä?

Testit

Samsung Galaxy Note 9 Käyttöjärjestelmä Android 8.1 (Oreo) Suoritin 8-ytiminen Exynos 9810, 2,7 GHz + 1,7 GHz Keskusmuisti 6 / 8 Gt Massamuisti 128 / 512 Gt Näyttö 2960 x 1440, 18.5:9, 516 ppi Pääkamera 12 MP (F1,5/2,4) + 12 MP (F2,4), optinen kuvanvakaus, 2x optinen zoom Kakkoskamera 8,0 MP (F/1,7) Koko 162,0 x 76,4 x 8,8 mm Paino 201 g Nfc on Akku 4000 mAh, kiinteä Ilmoitettu puheaika 29 h Sim 2 x nano-sim Muistikorttipaikka max. 512 Gt, vie toisen sim-paikan Sormenjälkilukija on Kuulokeliitäntä on Muuta S pen -kynä

On puhelimia ja sitten on huippupuhelimia. Samsungin Galaxy Note -sarja kuuluu jälkimmäisimpään. Ja se näkyy myös hinnassa. Laite vaihtaa omistajaa 1029:n tai 1299 euron hinnalla muistin määrästä riippuen.Asiakkaan kannalta Samsungin taannoinen kuumaakin kuumempi Note 7 -fiasko saattoi kääntyä parhaiten päin. Yhtiöllä ei ole kerta kaikkiaan varaa sössiä enää yhtään huippupuhelinta, joten kaikki on ihan varmasti viimeisen päälle ja moneen kertaan tarkistettu.Samsung ei petä odotuksia laitteen loppuun asti hiomisen suhteen. Sen huomaa pienistä yksityiskohdista, kuten siitä, että mukaan on laitettu sovittimet niin mikro-usb-porttia kuin isoa usb-a-liitäntää varten. Kuulokkeet ovat puolestaan laadukkaan AKG:n napit vaihtokorvakappaleineen.Sama loppuun asti hiominen koskee niin näyttöä, käytettävyyttä kuin muuta yleisilmettä. Note 9:n ominaisuuksien listaamisessa ei ole kovinkaan paljon järkeä, sillä listasta tulisi hävyttömän pitkä ja puhelinarvostelusta tylsä. Olisikin helpompi listata ominaisuudet, joita puhelimessa ei ole. Käytettävyys on kertakaikkisen hyvin kohdallaan.Silti kannattaa nostaa esille muutama Note 9:n merkittävä asia.Yksi niistä on kuulokeliitäntä. On arvostettavaa, että joku vielä huippumalleihinsakin näitä puhelimen käyttäjän kannalta äänenlaadultaan parhaita ääniratkaisuja jaksaa lisätä.Kamera ansaitsee erillismaininnan. Se on yksinkertaisesti erinomainen ja edustaa parasta, mitä allekirjoittanut on älypuhelimissa käyttänyt. Kuvat onnistuvat hyvin pimeässä, hyvinkin lähietäisyydeltä otettuna ja ultrahidastettuina videoina.Note-sarjan erikoisuus on ollut ja on edelleen kynä. Yksi puhelimen suurimmista uudistuksista liittyy nyt siihen: se on aktiivinen, eli sisältää akun ja toimii kirjoitusvälineen ohella bluetooth-kauko-ohjaimena. Tämä tarkoittaa sitä, että kynän nappia painelemalla voi pyöritellä videota Youtubesta tai pitkästyttää ihmisiä Powerpoint-slaideja vaihtelemalla. Kynä latautuu ollessaan puhelimessa.Samsungilla on Bixby-tekoälyavustajansa, joka kilpailee Androidissa olevan Google Assistantin kanssa. Vaikka Bixbyn kamerapuoli osaa pari hupaisaa, joskaan ei niin käytännöllistä omaa kikkaa (kuten viinipullojen etikettien tunnistamisen), sen hyöty on rajallinen. Bixby ei kerta kaikkiaan tajua puhuttuja suomenkielisiä nimiä, joten digiavustajaa ei voi pyytää soittamaan kaverille tai antamaan reittiohjeita Tampereelle. Tai voi, mutta vastaukseksi ei tule mitään ymmärtämättömyyden pahoittelua kummempaa.Mutta. Jokaisessa puhelimessa on muttia. Niin on Note 9:ssäkin. Kun otat puhelimen käyttöön klikkailemalla kyllä, tulet hyväksyneeksi markkinoinnin, Samsung-tilin tietojen luovutuksen kolmansille osapuolille ja niin edelleen. Olkoonkin alan standardi, niin ilmankin pärjättäisiin.Puhelimen mukautumisessa käyttäjänsä tapaan toimia on hintansa. Jotta Samsung osaa tarjota samaa musiikkia kuin viimeksi sadepäivänä, puhelin myös tutkii valokuvat ja pitää kirjaa, kuinka usein olet kehenkin yhteydessä, lukee kalenteriasi ja nettihistoriaasi sekä tietää paikkasi.Jos käytät kuvia tutkivaa Bixby Vision -tekoälyä, kuvasi saatetaan lähettää muualle analysoitavaksi.Tämä on ookoo, jos se on sinulle ookoo. Mutta ei ole, jos et tiedä vastanneesi myöntävästi. Tarkkana ajattelematta tehdyn klikkailun kanssa siis.On oikeastaan vain kolme syytä olla hankkimatta Notea, jos raha ei ole ongelma puhelimen ostamisessa.Ensimmäinen niistä on koko. Jos 6,4 tuuman puhelin on liian kookas, Note ei ole sinulle.Toinen on kynä. Jos et sitä tarvitse, siitä on vähän turha maksaa. Silloin kannattaa hakeutua ennemmin vaikka Galaxy S -sarjan pariin.Kolmas syy on Bixby. Vaikka tekoälyavustajalla varmasti on ystävänsäkin, Samsung on integroinut sen niin tiiviisti puhelimeen, että pesäeron tekeminen siihen on turhan vaikeaa. Vaikka älypuhelimet tunnetusti ovat kiinnostuneita käyttäjänsä tekemisistä, Bixby haluaa tietää sinusta käytännössä kaiken toimiakseen kunnolla. Se on ongelma monelle.Kaikesta huolimatta Note 9 on erinomainen älypuhelin. Se on suunnittelunsa ja käytettävyytensä puolesta parhaita – ellei jopa paras – markkinoilla oleva puhelin. Jos raha ei ole ongelma, kyllä, 1299 euron puhelimessa voi olla järkeä. Mutta jos olet yksityisyydestäsi tarkka, monet laitteen ominaisuuksista menevät hukkaan.