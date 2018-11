Testit

IS testasi joulun suosikkilahjan: Tällainen on Playstation Classic

Videopelit Otimme ensituntuman yhteen joulun varmoista lahjasuosikeista.

Sony tuo kauppoihin joulukuun alussa Playstation Classic -retropelikonsolin. Kyseessä on minikokoinen versio alkuperäisestä klassikkokonsolista, ja se on varustettu 20 pelillä.



Ilta-Sanomat Digitoday tutustui konsoliin etukäteen. Sahalaidat, epäergonomisuudestaan tunnettu ohjain ja ah, niin vahvan ysärinen musiikki palauttivat mieleen runsaasti muistoja menneeltä vuosituhannelta.



Playstation Classic sisältää pelit Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Qube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr Driller, Oddworld: Abe's Oddysee, Rayman, Resident Evil Director's Cut, Revelations: Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy’s Rainbow 6, Twisted Metal ja Wild Arms. Osaa aika on kohdellut paremmin, osaa tylymmin.



Mutta kiinnostaako retroilu myös nuorempaa sukupolvea? Se on tuhannen taalan kysymys Sonylle.