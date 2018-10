Testit

Nyt viimeistään on aika unohtaa kännykän pihinä – testissä mainiot UE Boom- ja Megaboom -matkakaiuttimet

Äänentoisto on kovassa nosteessa. Ei ihme, sillä ihmiset ovat lopultakin oivaltaneet, että älypuhelimen kaiutinta kuunneltaessa ei tule kuin paha mieli.Tämä näkyy niin kuulokkeiden kuin kaiuttimien myynnissä. Tekniikan hinnan kohtuullistuessa pääsee jokainen käsiksi lähes hifi-tasoiseen kuunteluelämykseen.Jos sen päälle on tarjota cooliuskerrointa, se on bonusta. Tätä tavoittelee Logitechin alabrändi Ultimate Ears, joka koristelee ämyreistään neljällä värivaihtoehdolla katu-uskottavat.Hiljattain ilmestyneet Boom 3 ja Megaboom 3 ovat nimensä mukaisesti kaiutinperheen kolmas sukupolvi. Se näkyy hyvällä tavalla, sillä uutuuksissa on selkeästi otettu käyttäjäpalaute huomioon.Aloitetaanpa perusasioista. Megaboomia ja Boomia erottavat ensisijaisesti hinta ja koko. Isompi kaiutin maksaa 199 euroa ja on mitoiltaan 225 x 89 millimetriä ja 925 grammaa, pienempi Boom maksaa 149 euroa ja on mitoiltaan 184 x 73 milliä ja 608 grammaa.Molempien pakkauksessa tulee kaiutin, pikaohje sekä latauspiuha. Megaboomin mukana tulee myös laturi, pienemmän kaiuttimen ostaja joutuu käyttämään kännykkälaturia.Kaiuttimet ovat pelkistettyjä ja tyylikkäitä sylintereitä. Sivussa ovat +/- -napit äänenvoimakkuuden säädölle sekä akkutason tarkistukselle, päällä on kolme painiketta: bluetooth, virtanappi ja ohjainnappi, jolla soitto keskeytetään tai siirrytään seuraavaan biisiin.Lataus tapahtuu vesitiiviin läpän takana olevan usb-portin kautta. Portti on todennäköisesti kustannussyistä mallia mikro-usb. Jos kännykkä on vähänkään uudempi, eli usb-c-portillinen, täytyy reissuun ottaa oma latausjohto molemmille. Pohjassa on myös liitin erikseen ostettavalle 45 euron lataustelakalle, mutta sen tarvetta on vaikea nähdä.Asennus sujuu sen verran helposti kuin bluetooth-asennus vuonna 2018 voi onnistua. Kaiuttimesta bluetooth-haku päälle ja sitten laitteen paritus puhelimen bluetooth-asetuksista käsin. Laite on valmis käyttöön heti tämän jälkeen. Musiikin keskeyttely ja kappalevaihdot toimivat ohjainnapilla ilman sovelluksen asentamistakin.Sovellus kannattaa silti asentaa. Sen tärkein juttu on taajuuskorjain, josta on paljon iloa. Säätimessä on 4 valmista asetusvaihtoehtoa ja mahdollisuus omaan säätelyyn. Lisäksi sovellus päivittää kaiuttimen laiteohjelmiston, sillä voi sammuttaa kaiuttimen etänä, ja sen avulla kaiuttimeen saa kiinni useamman käyttäjän vaikkapa levyraatia varten tai kytkettyä useamman kaiuttimen samaan äänilähteeseen.Useamman kaiuttimen yhteiskäyttö vaatii sovellusta. Sillä saa kaksi kaiutinta soimaan stereona tai vaihtoehtoisesti ketjuun voi kytkeä enimmillään 150 ämyriä. Vaikea tosin keksiä, kuka näin haluaisi tehdä.Molemmat kaiuttimet edustavat 360-äänentoistoa, eli antavat ääntä joka suuntaan, eli ne sopivat hyvin keskelle piknik-rinkiä tai kylpytynnyriin kellumaan. (Kyllä, ne kestävät vettä ja kelluvat. Mutta äänenlaatu ei ole parhaimmillaan vapaakellunnassa.)Vaikka kaiuttimien järeysasteessa on huomattava ero, molemmista lähtee ääntä samoilla äänenvoimakkuuksilla. Molemmat mallit yllättävät iloisesti äänentoistollaan kaikilla taajuuksilla, vaikka basso on vahvempi isommassa kaiuttimessa. Myös pienempi Boom 3 erottelee äänet mallikelpoisesti ja bassolinjatkin kuuluvat selkeästi – ei mikään itsestäänselvyys matkakaiuttimissa – varsinkin, jos taajuuskorjaimesta hieman lisää alataajuuksia.Megaboom ei ole kovaäänisempi kuin pikkusisarensa, mutta mallien ero tulee näkyväksi ääriasetuksilla. Kun äänenvoimakkuus on täysillä, Megaboomin rajoitteet eivät tule yhtä selkeästi vastaan. Kohtuullisilla volyymeilla Boominkin ääni pysyy laadukkaana koko ajan.Lisäksi malleja erottaa akkukesto. Valmistaja lupaa Megaboomille 20 tuntia toistoa ja Boomille 15 tuntia.Suurta haukuttavaa Boomista ja Megaboomista on vaikea löytää, huomautettavaa jonkin verran: Sovelluksessa on integraatio Deezerille ja Apple Musicille, mutta ei Spotifylle. Monikaiutinjärjestelyjen säätäminen sovelluksesta käsin ei ole erityisen intuitiivista. Molemmissa kaiuttimissa on lenkki kiinnittämistä varten, mutta kiinnitysklipsi olisi ollut kiva lisä.Kaiuttimien äänenlaadun ero jää yllättävän pieneksi. Jos kaiutinta joutuu raahaamaan pidemmän matkan, on kevyempi Boom 3 parempi valinta. Jos taas tarvetta on kovemmilla volyymeillä luukuttamiselle, Megaboom 3 palvelee paremmin.