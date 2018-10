Testit

Testi: Sonyn Xperia XZ2 Premium vastaan Xperia XZ3 – muutama ero ratkaisee





Sony julkaisi Xperia XZ2 Premium -puhelimensa jo keväällä ja XZ3 -mallin syyskuussa, mutta kauppoihin ne tulivat parin kuukauden sisällä toisistaan. Näinpä ne sopivat samaan arvosteluun keskenään vertailtavaksi.Heinäkuussa kauppoihin tulleen XZ2 Premiumin hinta on noin 900 euroa, kun taas XZ3-puhelimesta pyydetään reilua satasta vähemmän.Molemmat mallit edustavat Sonyn Xperia-sarjan uutta muotoilua: Takakansi on käteensopivan kaareva - ja myös erittäin liukas, minkä takia kumpikaan puhelin ei säily putoamatta millään vähänkään kaltevalla tasolla.Toinen käytettävyyteen liittyvä pulma on sormenjälkitunnistimen paikka keskellä puhelimen takakantta. Vaikka Sonyn mukaan se on puhelimen takaosassa juuri oikealla paikalla, kun puhelimeen tarttuu sivusuunnasta, niin käytännössä laitteen käteeni aina alaviistosta, ja sormeni osuu kameran linssille. Näin käy kummassakin puhelinmallissa.Premium-mallissa on 5,8-tuumainen näyttö ja XZ3-puhelimen näytön halkaisija on 6 tuumaa. Tästä huolimatta Premium-malli on selvästi isompi, sillä sen näytön kuvasuhde on 16:8, kun XZ3:ssa kuvasuhde on uutuuspuhelimissa yleisempi 18:9.Sony Xperia XZ2 Premium-mallin erikoisuuksia ovat varsinkin 4K-näyttö ja Xperioille harvinainen kaksoiskamera puhelimen takana. Toinen on 19 megapikselin ja toinen 12 megapikselin kameraPremiumin näyttötekniikkana on lcd, kun taas XZ3-mallissa on Sonylle ensimmäistä kertaa oled-näyttö.Sony kehuu televisioidensa ansiosta tuntevansa hyvin näytöt, ja kieltämättä, kummankaan kuvassa ei ole valittamista. Kyllä, 4K-kuva on aina tarkempi, mutta kun näyttö on noin kuuden tuuman kokoluokkaa, ei sillä käytännössä ole merkitystä, ja XZ3:n oled-näyttö on erittäin hyvä.Jos kuitenkin suunnittelee katsovansa puhelimella paljon televisiota, saa Premiumin näytölle toki suuremman kuvan.Premiumissa on toista linssiä hyödyntävä boke-toiminto, jolla voi säätää kuvan syvätarkkuusefektiä, eli käytännössä kuvan taustan sumuisuutta. Käytössä toiminto ei vaikuttanut erityisen käytännölliseltä. Se vaati suurempaa etäisyyttä kohteesta kuin tavallinen kuvaaminen, jolla silläkin sai ainakin kuvauskohteen asettelulla yleensä ihan miellyttävän lyhyen syvätarkkuusalueen.Premiumin kameran valovoimakkuutta kuvaava f-luku on 1,8, eli pienempi kuin XZ3-mallin f/2,0. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Premium-puhelimella voi ottaa hämärässä parempia kuvia.Sony Xperia XZ3:n erikoisuudet löytyvät ohjelmistosta. Xperia XZ3 on ensimmänen kauppoihin tullut puhelin, jossa on uusin Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä. Android 9:n on tarkoitus olla oppiva, eli se mukauttaa joitakin toimintojaan käyttäjän tottumusten mukaan.Sony on lisännyt puhelimeen myös uuden Side Sense -toiminnon, joka senkin on tarkoitus olla oppiva. Puhelimen reunaa napauttamalla näytön sivulla aukeaa minivalikko, jossa osa ohjelmista järjestyy automaattisesti kellonajan ja puhelimen sijainnin mukaan käyttäjän tottumuksista oppien. Lisäksi valikkoon voi asettaa tiettyjä ohjelmia aina saataville.Käytännössä Side Sensen näpäyttäminen esille ei onnistunut ihan niin helposti ja varmasti, jotta siihen olisi viitsinyt luottaa, ja suosimansa sovellukset oli helpompi asettaa näytön etusivulle.Iso miinus kummallekin puhelinmalleille ainakin minun kirjoissani on kuulokeliitännän puute. Mukana tulee kuitenkin sovitin, jolla kuulokkeen voi kytkeä usb-c-liitäntään. Ja tietenkin musiikkia voi kuunnella bluetooth-kuulokkeilla.Premium-malli sopii kaksikosta paremmin siis kuvaajalle ja kokonsa puolesta tv-sisältöjen katseluun, vaikka XZ3:n oled-näyttö on sekin loistava. Kummassakin mallissa on reilun kokoinen akku, jolla pärjää tavallisessa käytössä kevyesti päivän ja pidempäänkin.Kokonsa puolesta kumpikaan ei ole mikään keijukainen, sillä jo pienempi XZ2 painaa lähes parisataa grammaa. Sony Xperia XZ2 Premium taas on nelisenkymmentä grammaa painavampi, ja tuntuu jo selvästi raskaalta ja leveältä. Varsinainen voittaja riippuu omista tottumuksista, mutta Xperia XZ3 vastaa todennäköisesti tavallisen käyttäjän tarpeisiin tästä kaksikosta paremmin.