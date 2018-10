Testit

Testi: Langattomat Jabra Elite Active 65t -kuulokkeet haastavat Applen AirPodit – ja hyvällä menestyksellä





Tanskalainen, muun muassa toimistoihin handsfree-kuulokkeita ja neuvottelukaiuttimia tuottava Jabra valmistaa myös puhelimiin yhdistettäviä bluetooth-kuulokkeita. Noin parin sadan euron hintaiset langattomat Jabra Elite Active 65t -kuulokkeet ovat yksi malliston huippumalleista, jotka on suunnattu pääasiassa kuntoiluun.Jabran metallikuoriset Elite 65t -kuulokkeet ovat muuten teknisesti käytännössä sama laite, mutta niiden vesitiiviys on hieman heikompi. Lisäksi Elite Active -mallin pinta on muovia, jonka on tarkoitus pitää kuulokkeet napakammin päässä vauhdikkaankin kuntoilun aikana.Ensinäkemältä tavoitteen toteutuminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. Jabran napit näyttävät epämääräisen muotoisilta ja melko kookkailta mokkuloilta, joista ei heti arvaa asentoa, johon ne on tarkoitus asettaa korviin. On vaikea uskoa, että ne todella pysyisivät korvissa varsinkin liikunnan aikana.Epäily osoittautuu kuitenkin turhaksi. Kun ensin selvittää itselleen, kumpi kuulokkeista on oikea ja kumpi vasen, ja että kuulokkeiden paksuin kohta tulee itse asiassa yläviistoon eikä roiku alaspäin, kuulokkeet solahtavat paikalleen yllättävän mukavasti. Ihan heittämällä ne eivät tietenkään korvaan mene, mutta varsinaista kuuloketta ei edes tarvitse mitenkään erityisen voimallisesti tunkea korvakäytävään. Opin parin pudotuksen jälkeen tunnistamaan, miltä kuulokkeet tuntuvat, kun ne ovat tukevasti päässä.Kuulokkeet eivät tunnu törröttävän päästä, ja pysyvät hyvin paikoillaan myös juostessa. Epävarmin asento on selällään maatessa, jolloin kuulokkeet tuntuvat hieman valuvan ulos korvista. Pakkauksessa tulee mukana myös kolme erikokoista korvatulppaa, jos oletuksena oleva koko ei tunnu sopivan.Vastamelutoimintoa ei ole, mutta nappikuulokkeiden rakenne torjuu ulkopuolisia ääniä melko hyvin. Jos haluaa kuunnellessaan olla perillä ulkomaailman äänistä, löytyy laitteesta myös niin sanottu Hearthrough-tila, joka päästää ulkoiset äänet läpi kuulokkeiden mikrofonien kautta.Musiikin kuuntelu on miellyttävää. Basso jää luonnollisesti jälkeen suuremmista kuulokkeista, mutta ääni on nappikuulokkeiksi erinomainen. Kuulokkeita voi hallita Jabran puhelinsovelluksella, josta löytyy muun muassa ekvalisaattori äänen säätöön ja käyttöohjeet.Ja käyttöohjeet kannattaakin vilkaista läpi, sillä Jabran kuulokkeiden ulkoasu ei juuri anna vinkkiä niiden toiminnoista. Oikealla kuulokkeella voi esimerkiksi keskeyttää ja aloittaa musiikin toiston sekä vastata puheluihin. Vasemmasta kuulokkeesta löytyvät juuri sormenpäähän tuntuvat näppylät merkiksi kohdista, joista voi säätää äänenvoimakkuutta tai vaihtaa kappaletta: Esimerkiksi yläreunan lyhyt painallus säätää ääntä kovemmalle, pitkä painallus vaihtaa seuraavaan kappaleeseen. Käyttö on aavistuksen hankalaa hölkätessä, mutta onnistuu.Kätevä toiminto on musiikin automaattinen keskeytys, kun kuulokkeet ovat liian kaukana toisistaan, esimerkiksi kun ottaa toisen niistä korvasta. Musiikin soitto jatkuu samasta kohdasta, jos kuulokkeen laittaa taas paikalleen alle minuutissa.Puheluissa toisen osapuolen ääni kuuluu selkeästi, mutta vastapuolen kommenttien perusteella oma ääneni kuulosti hieman etäiseltä, ja kuulokkeiden mikrofonit poimivat jonkun verran ympäristön ääniä.Kuulokkeista löytyy muuten toiminto, joka lukee ääneen soittajan nimen – valitettavasti ei suomeksi.Kuulokkeiden mukana tulee säilytysrasia, jossa kuulokkeita myös ladataan. Kuulokkeissa riittää virtaa viiden tunnin käyttöön, ja latausrasiasta riittää virtaa vielä kymmeneksi lisätunniksi. Käytännössä pärjäsin yhdellä kuulokkeiden ja latausrasian täydellä latauksella noin viikon, kun kuuntelin matkalla kodin ja työn välillä sekä jonkun verran töissä ja kuntoillessa. Hyvä saavutus.Kuntoilijalle Jabra Elite Active 65t -kuulokkeista löytyy myös liiketunnistin, joka mittaa askelmääriä. Toiminnolla ei ainakaan minulle käytännössä juuri ollut tarvetta, sillä se mittaa askeleita luonnollisesti vain käytön aikana.Lajissaan ne kilpailevat samassa hintaluokassa esimerkiksi Applen langattomien AirPods-kuulokkeiden kanssa, ja pärjäävät vertailussa hyvin. Jabran kuulokkeet tukevat Applen ja Amazonin puheella ohjattavia digitaalisia avustajia. Apple tosin lupaa latauskotelon antavan AirPods-kuulokkeille jopa 24 tunnin edestä virtaa.Jabran langattomat napit ovat mukavat ja kätevät nappikuulokkeet mobiilikäyttöön. Vastamelutoimintoa niissä ei ole, mutta musiikkia kuunnellessa ne torjuvat napakan rakenteensa ja muotonsa ansiosta ääntä kohtuullisen hyvin. Myös ääneltään ne ovat miellyttävät.