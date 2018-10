Testit

Testi: Näille kuulokkeille tuskin löytyy tänä vuonna haastajaa

Omaa rauhaa ruuhkabussissa

Helpompi käyttää langattomasti

Tilaa ja rahaa tarvitaan

Sony esitteli syyskuun alussa IFA-messuilla Berliinissä muun muassa uudet langattomat WH-1000XM3 -vastamelukuulokkeet, jotka tekivät vaikutuksen jo ensikuulemalta.Kuulokkeiden mukana tulee kovakuorinen säilytyskotelo, kuulokejohto, lentokoneadapteri sekä alle 20 cm pituinen latauskaapeli, mutta ei laturia. Ehkäpä Sony on ajatellut kuulokkeet ladattavaksi tietokoneen usb-liitännästä... Joka tapauksessa Sonyn uusissa kuulokkeissa on lataukseen usb-c-liitäntä, joka löytyy myös esimerkiksi uudehkoista Android-puhelimista, joten molempiin käy kätevästi sama laturi ja kaapeli.Sony lupaa latauksen riittävän 30 tunniksi, eikä tätä noin viikon testauksen perusteella ole ainakaan syytä epäillä. Pari latauskertaa riitti hyvin yli viikon kuunteluihin.Muoviset kuulokkeet istuvat päähän melko mukavasti. Tyynyt ovat tekonahkaa, ja korvat mahtuvat hyvin niiden sisään.Vastamelukuulokkeille tyypillisesti tyynyt ovat äänieristyksen takia myös melko napakat ja tukevat. Siitä huolimatta kuulokkeet eivät kuitenkaan purista tai hiosta kovin pahasti edes tuntikausien kuuntelussa. Painoa kuulokkeilla kuitenkin on, noin 255 grammaa, minkä takia ainakin minulla sanka tuntui silloin tällöin ikävänä painona päälaella. Pieni asettelu, ja kuuntelu jatkui.Reilun viikon koekuuntelu ei ole olennaisesti muuttanut heti ensikokeilussa syntynyttä vaikutelmaa: Sonyn uutuudet ovat todennäköisesti vuoden parhaat vastamelukuulokkeet.Kuulokkeissa on Sonyn uusi HD Noise Cancelling Processor QN1 -prosessori, jonka ansiosta WH-1000XM3 vaimentaa melua yhtiön mukaan noin neljä kertaa paremmin kuin viime vuoden WH-1000XM2-malli.En tiedä miten tarkkaan väite pitää paikkaansa, mutta kuulokkeet ovat joka tapauksessa hämmentävän tehokkaat.Esimerkiksi bussissa musiikkia kuunnellessa moottorin ääntä ja muuta kohinaa ei juuri kuule. Myös tasainen liikenteen ääni ulkona liikkuessa katoaa melko hyvin.Vastamelukuulokkeet vaimentavat yleensä parhaiten matalia tasaisia ääniä. Sonyn mukaan uutuudessa on kiinnitetty huomiota myös korkeiden äänten vaimentamiseen.Toimistolla tasainen puheensorina katoaa kokonaan, muutamia korkeampia ääniä lukuun ottamatta. Jos musiikkia ei kuuntele, pystyy ääniä toki erottamaan enemmän, esimerkiksi näppäimen lyönnit. Satunnaisia korkeahkoja ääniä Sonyn kuulokkeetkaan eivät siis täysin pysty peittämään.Myös kuulokkeiden ääni on aika miellyttävä. Basso on omaan makuuni hieman liian voimakas, mutta onneksi matalia taajuuksia pystyy vaimentamaan ekvalisaattorilla esimerkiksi Sony Connect -puhelinsovelluksella, jolla voi hallita kuulokkeiden toimintaa muutenkin.Sennheiser Momentum M2 -kuulokkeisiin verrattuna Sonyn äänimaisema on hieman etäisempi, eli bändi tuntuu jotenkin soittavan kauempana kuin Sennheiserilla. Virran sammuttaminen tuntui lisäävän etäisyyttä edelleen ja tekevän äänestä hieman purkkimaisen. Prosessorilla tuntuu olevan suuri merkitys äänen kannalta. Yleisesti ääni on kuitenkin miellyttävä.Kuulokejohdon käyttö parantaa äänenlaatua, mutta langaton kuuntelu on kätevämpää. Johdossa ei nimittäin ole erillisiä ohjaimia, ja johdon liittäminen poistaa käytöstä kuulokkeiden oman kosketusohjauksen.Bluetooth-yhteydellä kuunneltaessa tuplanäpäys oikeaan kuulokkeeseen keskeytti kappaleen tai jatkoi sen soittoa. Kätevä toiminto oli ympäristön kuuntelutila, jonka avulla pystyi käymään lyhyitä keskusteluja tai kuuntelemaan esimerkiksi kuulutuksia ottamatta kuulokkeita välillä pois päästä. Oikean kuulokkeen peittäminen kädellä hiljentää musiikin ja päästää ääntä läpi ympäristöstä.Seuraavaan kappaleeseen siirrytään pyyhkäisemällä kuulokkeen tasaista pintaa eteenpäin. Pyyhkäisy taaksepäin palauttaa joko kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen.Sen sijaan äänenvoimakkuuden säätö ylös- ja alaspäin pyyhkäisemällä ei vaikuttanut kovin tarkalta, ja onnistuin yleensä vain vaihtamaan kappaletta.Sony Connect -sovelluksesta löytyy lisää toimintoja langattomaan käyttöön. Sovellus voi käyttää hyväkseen puhelimen liikeantureita, joten vastamelutoiminnon voimakkuuden voi asettaa vaihtumaan automaattisesti riippuen siitä, istuuko bussissa vai käveleekö kaupungilla.Esimerkiksi omilla asetuksillani sovellus tunnisti nopeasti, kun olin liikkeellä bussissa, ja käynnisti vastamelutoiminnon. Lähes heti noustuani bussista kuulokkeista kuului ping-merkkiääni, ja vaimennustaso laski, sillä haluan liikenteen seassa olla perillä varoittavista äänistä.Hyvä äänieristys vaatii tilaa, eikä se ole kovin halpaa. Kuulokkeiden säilytyskotelo vie kohtalaisesti tilaa kassista. Niiden pakkaaminen mukaan varsinkin pidemmille lennoille kuitenkin kannattaa, jos käsimatkatavaroissa tilaa vaan löytyy.Tämän kokoluokan vastamelukuulokkeiden hintataso on asettunut 300–400 euron väliin. Sonyn kuulokkeet asettuvat tässä noin 380 euron hinnallaan yläpäähän.Hyvä uutinen on, että viime vuoden kehutut ja palkitut mallit, kuten Bose QuietComfort 35 II- sekä Sonyn WH-1000XM2 -kuulokkeet, saa nyt aiempaa halvemmalla. Sonyn uutuuksia kannattaa kuitenkin käydä ainakin koekuuntelemassa ennen hankintaa.Jos taas vaakakupissa painaa kuljetukseen sopivampi pieni koko, löytyy markkinoilta muitakin malleja. Niissä äänieristys ja äänenlaatu eivät kuitenkaan ole aivan samaa luokkaa.